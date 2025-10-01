Komputery z Androidem bliżej niż myślisz. Porzucisz swojego Windowsa

Ładowanie...

Premiera systemu Android na komputery została ogłoszona w ubiegłym tygodniu w ramach premiery nowych procesorów Qualcomm: Snapdragon 8 Gen 5 Elite dla smartfonów oraz X2 dla laptopów. Teraz dowiadujemy się, że pierwsze sprzęty tego typu pojawią się na rynku już w następnym roku. Będzie to kolejna mała rewolucja w świecie rynku komputerowego.

REKLAMA

Komputery z Androidem już w 2026 r. To będzie coś wielkiego

Przez długie lata rynek komputerów z systemem operacyjnym Windows dominowały sprzęty wyposażone w procesory x86 dwóch firm: Intela oraz AMD. Natomiast na początku 2024 r. wszystko się zmieniło, gdy do gry na poważnie wszedł kolejny poważny gracz: Qualcomm znany głównie z procesorów dla smartfonów z Androidem (większość urządzeń działa na układach Snapdragon). Stworzył zupełnie nowe układy Snapdragon X (Plus oraz Elite) oparte na technologii ARM.

Czipy stworzone w architekturze ARM od kilkunastu lat trafiają właśnie do smartfonów, ponieważ cechują się wysoką energooszczędnością oraz wydajnością. Od kilku lat (2020 r.) technologia jest wykorzystywana także do tworzenia układów SoC (łączących CPU, GPU, NPU, pamięć) Apple z serii M. W tym czasie producent iPhone’ów zrezygnował w swoich komputerach (MacBookach, Mac, iMac) z czipów Intela na rzecz własnych układów.

Trochę to zajęło, ale technologia w gotowej do użytku formie trafiła w ubiegłym roku na rynek. To znaczy, już wcześniej czipy Qualcomm Snapdragon ARM stworzone z myślą o komputerach z Windowsem były dostępne, ale ich wydajność i popularność była tak nieznaczna, że mało kto o nich wiedział. Teraz jest to możliwe i wiele laptopów z Windowsem przypomina MacBooki - działają długie godziny na jednym ładowaniu.

Dzięki nowej generacji Snapdragonów X2 będzie możliwe też wprowadzenie pełnoprawnego Androida na laptopy. Oznacza to, że system sygnowany zielonym robocikiem będzie już dostępny niemal wszędzie: wcześniej mogliśmy z niego korzystać na smartfonach, tabletach, telewizorach, zegarkach, samochodach, a teraz wreszcie trafi na laptopy. Dzięki temu ekosystem Google’a zostanie dopełniony. Wcześniej już co prawda był dostępny ChromeOS, ale nie jest to zbyt popularny system.

Nowy system Android nie będzie zupełnie nowym podejściem - wykorzysta rozwiązania z ChromeOS, ale pod maską będzie wymagał wielu zmian mających na celu dostosowanie go do większych, kilkunastocalowych ekranów laptopów. Twórcy aplikacji również staną przed ogromnym wyzwaniem, aby dostosować swoje programy różnego typu specjalnie dla laptopów.

Microsoft będzie miał problem. Android na komputery osobiste to poważne zagrożenie

Obecnie tak naprawdę tylko Microsoft i jego system Windows cokolwiek znaczą na rynku komputerów osobistych. Linux co prawda istnieje, ale to bardzo niszowy system wykorzystywany przez bardziej zaawansowanych użytkowników. ChromeOS właściwie też jest Linuxem. Android na komputery natomiast powinien zapewnić masę zalet.

Przede wszystkim będzie to kolejny element ekosystemu, a więc przynajmniej w teorii pecety z Androidem powinny idealnie działać w tandemie ze smartfonami bazującymi na tym oprogramowaniu. Oznacza to, że użytkownicy będą mogli uzyskać poziom integracji dostępny wcześniej wyłącznie w sprzęcie Apple’a. Fakt, Microsoft próbował usprawnić łączenie z Androidem, ale jak dotąd było to mocno ograniczone.

Google jest potężnym graczem na rynku systemów operacyjnych więc tak, Microsoft powinien się go obawiać. Kluczem do sukcesu jednak będą też twórcy aplikacji - bez nich komputery z Androidem nie będą dorównywały możliwościami sprzętów z Windowsem.

REKLAMA

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 01.10.2025 20:02

Ładowanie...