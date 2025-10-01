#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Komputery z Androidem bliżej niż myślisz. Porzucisz swojego Windowsa

Wygląda na to, że debiut pierwszych komputerów osobistych z systemem Android to niedaleka perspektywa. Już niebawem będziesz móc zrezygnować ze swojego laptopa lub stacjonarki z systemem Windows na rzecz czegoś nowszego.

Albert Żurek
Komputery z Androidem bliżej niż myślisz. Porzucisz swojego Windowsa
REKLAMA

Premiera systemu Android na komputery została ogłoszona w ubiegłym tygodniu w ramach premiery nowych procesorów Qualcomm: Snapdragon 8 Gen 5 Elite dla smartfonów oraz X2 dla laptopów. Teraz dowiadujemy się, że pierwsze sprzęty tego typu pojawią się na rynku już w następnym roku. Będzie to kolejna mała rewolucja w świecie rynku komputerowego.

REKLAMA

Komputery z Androidem już w 2026 r. To będzie coś wielkiego

Przez długie lata rynek komputerów z systemem operacyjnym Windows dominowały sprzęty wyposażone w procesory x86 dwóch firm: Intela oraz AMD. Natomiast na początku 2024 r. wszystko się zmieniło, gdy do gry na poważnie wszedł kolejny poważny gracz: Qualcomm znany głównie z procesorów dla smartfonów z Androidem (większość urządzeń działa na układach Snapdragon). Stworzył zupełnie nowe układy Snapdragon X (Plus oraz Elite) oparte na technologii ARM.

Czipy stworzone w architekturze ARM od kilkunastu lat trafiają właśnie do smartfonów, ponieważ cechują się wysoką energooszczędnością oraz wydajnością. Od kilku lat (2020 r.) technologia jest wykorzystywana także do tworzenia układów SoC (łączących CPU, GPU, NPU, pamięć) Apple z serii M. W tym czasie producent iPhone’ów zrezygnował w swoich komputerach (MacBookach, Mac, iMac) z czipów Intela na rzecz własnych układów.

Trochę to zajęło, ale technologia w gotowej do użytku formie trafiła w ubiegłym roku na rynek. To znaczy, już wcześniej czipy Qualcomm Snapdragon ARM stworzone z myślą o komputerach z Windowsem były dostępne, ale ich wydajność i popularność była tak nieznaczna, że mało kto o nich wiedział. Teraz jest to możliwe i wiele laptopów z Windowsem przypomina MacBooki - działają długie godziny na jednym ładowaniu.

Dzięki nowej generacji Snapdragonów X2 będzie możliwe też wprowadzenie pełnoprawnego Androida na laptopy. Oznacza to, że system sygnowany zielonym robocikiem będzie już dostępny niemal wszędzie: wcześniej mogliśmy z niego korzystać na smartfonach, tabletach, telewizorach, zegarkach, samochodach, a teraz wreszcie trafi na laptopy. Dzięki temu ekosystem Google’a zostanie dopełniony. Wcześniej już co prawda był dostępny ChromeOS, ale nie jest to zbyt popularny system.

Nowy system Android nie będzie zupełnie nowym podejściem - wykorzysta rozwiązania z ChromeOS, ale pod maską będzie wymagał wielu zmian mających na celu dostosowanie go do większych, kilkunastocalowych ekranów laptopów. Twórcy aplikacji również staną przed ogromnym wyzwaniem, aby dostosować swoje programy różnego typu specjalnie dla laptopów.

Microsoft będzie miał problem. Android na komputery osobiste to poważne zagrożenie

Obecnie tak naprawdę tylko Microsoft i jego system Windows cokolwiek znaczą na rynku komputerów osobistych. Linux co prawda istnieje, ale to bardzo niszowy system wykorzystywany przez bardziej zaawansowanych użytkowników. ChromeOS właściwie też jest Linuxem. Android na komputery natomiast powinien zapewnić masę zalet.

Przede wszystkim będzie to kolejny element ekosystemu, a więc przynajmniej w teorii pecety z Androidem powinny idealnie działać w tandemie ze smartfonami bazującymi na tym oprogramowaniu. Oznacza to, że użytkownicy będą mogli uzyskać poziom integracji dostępny wcześniej wyłącznie w sprzęcie Apple’a. Fakt, Microsoft próbował usprawnić łączenie z Androidem, ale jak dotąd było to mocno ograniczone.

Google jest potężnym graczem na rynku systemów operacyjnych więc tak, Microsoft powinien się go obawiać. Kluczem do sukcesu jednak będą też twórcy aplikacji - bez nich komputery z Androidem nie będą dorównywały możliwościami sprzętów z Windowsem. 

REKLAMA

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
01.10.2025 20:02
Tagi: AndroidGoogleKomputeryLaptopyMicrosoftWindows
Najnowsze
20:02
Komputery z Androidem są bliżej niż myślisz. Porzucisz swojego Windowsa
Aktualizacja: 2025-10-01T20:02:47+02:00
18:58
Polskie centrum treningowe Ryanaira kosztowało fortunę. Efekt jest piorunujący
Aktualizacja: 2025-10-01T18:58:15+02:00
18:33
Masz te sprzęty Apple'a? Są na wylocie
Aktualizacja: 2025-10-01T18:33:09+02:00
18:09
Potężna podwyżka subskrypcji Xbox. Lament graczy poniósł się w sieci
Aktualizacja: 2025-10-01T18:09:05+02:00
17:36
Microsoft zmienia boty w ludzi. Poczujesz się dziwnie
Aktualizacja: 2025-10-01T17:36:57+02:00
17:07
Raport o 5G na świecie. Wreszcie Polska nie ma czego się wstydzić
Aktualizacja: 2025-10-01T17:07:56+02:00
16:53
To najtańszy telefon Samsunga. Taniej się nie da
Aktualizacja: 2025-10-01T16:53:43+02:00
16:45
Jest nowy Kindle. Spełniły się marzenia użytkowników
Aktualizacja: 2025-10-01T16:45:11+02:00
16:21
Małpki wymknęły się systemowi kaucyjnemu. Śmieją się nam w twarz
Aktualizacja: 2025-10-01T16:21:19+02:00
16:03
Są nowe słuchawki Apple'a (ale nie AirPodsy). I nie mają sensu
Aktualizacja: 2025-10-01T16:03:05+02:00
15:41
Nowa aplikacja twórców ChataGPT. Chory i niebezpieczny twór
Aktualizacja: 2025-10-01T15:41:34+02:00
14:58
Aktualizacja Windowsa 11. Lepiej pobierz, to najważniejsze uaktualnienie w tym roku
Aktualizacja: 2025-10-01T14:58:27+02:00
14:41
Absurdalna butelka cofnęła nas o 15 lat. Kombinują, by ominąć system kaucyjny
Aktualizacja: 2025-10-01T14:41:00+02:00
14:00
Możesz zarobić na kawie, nie mając kawiarni. O tych rzeczach nie myślisz, sięgając po filiżankę
Aktualizacja: 2025-10-01T14:00:31+02:00
13:28
Ranking kart eSIM 2025. Tu znajdziesz najlepsze oferty
Aktualizacja: 2025-10-01T13:28:47+02:00
13:09
Monstrualna fala przetacza się przez naszą galaktykę. "Niczym kamień wrzucony do stawu"
Aktualizacja: 2025-10-01T13:09:52+02:00
12:37
Nowe sprzęty Apple'a wyciekły przez rząd USA. Co za wtopa
Aktualizacja: 2025-10-01T12:37:45+02:00
11:50
Musk tworzy własną "Wikipedię". Bo stara mu się wybitnie nie podoba
Aktualizacja: 2025-10-01T11:50:13+02:00
10:49
Nowy OLED od Samsunga to potęga. Drugiego takiego monitora nie ma - dosłownie
Aktualizacja: 2025-10-01T10:49:23+02:00
10:33
Zrobiłem wszystko, żeby rozładować ten zegarek. Minęło 18 dni, a ten nic
Aktualizacja: 2025-10-01T10:33:51+02:00
10:10
Polskie satelity wojskowe lecą w kosmos. To absolutny przełom
Aktualizacja: 2025-10-01T10:10:55+02:00
9:18
Nowy iPad Pro pokazany przez Rosjan. Tim Cook będzie wściekły
Aktualizacja: 2025-10-01T09:18:59+02:00
8:24
Google buduje mur na twoje pliki. Oszuści, możecie zwijać interes
Aktualizacja: 2025-10-01T08:24:25+02:00
8:02
System kaucyjny ledwo ruszył, a już go obeszli. Klasyk
Aktualizacja: 2025-10-01T08:02:32+02:00
7:29
Oto co dzieje się z nieodebraną kaucją za butelki. Lepiej usiądź
Aktualizacja: 2025-10-01T07:29:03+02:00
6:39
Księżyc naprawdę ma dwie twarze. Mniej ciepła, mniej życia i więcej pytań
Aktualizacja: 2025-10-01T06:39:00+02:00
6:10
"Mamy nową Koreę Północną". Afganistan odcięty od internetu i telefonii
Aktualizacja: 2025-10-01T06:10:00+02:00
5:58
Ukryte ładunki w diamentach. To one przyśpieszą pecety
Aktualizacja: 2025-10-01T05:58:00+02:00
5:42
Z laboratorium na orbitę. To paliwo obniży koszty lotów
Aktualizacja: 2025-10-01T05:42:00+02:00
19:53
Kto naprawdę wynalazł żelazo? Odpowiedź kryje się w Gruzji
Aktualizacja: 2025-09-30T19:53:45+02:00
19:20
Zmiana czasu nas zabija. Mają na to mocne dowody
Aktualizacja: 2025-09-30T19:20:23+02:00
19:14
Już wiem, co chcę pod choinkę. Album PlayStation to spełnienie marzeń
Aktualizacja: 2025-09-30T19:14:57+02:00
18:02
Wraca największa porażka Apple'a. Nowy pasek ma ją uratować
Aktualizacja: 2025-09-30T18:02:50+02:00
17:55
Możesz zgarnąć darmowy internet w Plusie. Biorę 25 GB gratis
Aktualizacja: 2025-09-30T17:55:46+02:00
17:46
WhatsApp z masą nowości. Możesz je sprawdzić już teraz
Aktualizacja: 2025-09-30T17:46:09+02:00
17:13
Teraz YouTube całuje pierścień. Zapłaci Trumpowi miliony dolarów
Aktualizacja: 2025-09-30T17:13:34+02:00
17:12
Chiński sposób na kradzieże papieru toaletowego. Obejrzyj reklamy albo płać
Aktualizacja: 2025-09-30T17:12:11+02:00
16:23
DeathAdder V4 Pro i BlackShark V3 Pro to duet na lata, jeśli grasz i pracujesz tym samym sprzętem
Aktualizacja: 2025-09-30T16:23:58+02:00
16:14
Kosmos zadzwonił. "Najwyraźniejszy obraz natury czarnych dziur"
Aktualizacja: 2025-09-30T16:14:13+02:00
15:15
Europa rzuca wyzwanie Muskowi. Buduje swoją rakietę
Aktualizacja: 2025-09-30T15:15:28+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA