REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. RTV

Znamy ulubiony kanał TV Polaków. Naród kocha telewizję i prawicę

Polacy spędzają mnóstwo czasu przed telewizorem. Mowa o milionach obywateli, którzy sięgają głównie po kilka ukochanych kanałów.

Albert Żurek
Telewizja KRRiT
REKLAMA

Dane KRRiT (Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji) skupiły się na końcówce ubiegłego roku. Dane z grudnia pokazują dominację jednego kanału - Polsatu.

REKLAMA

Polacy wybierają głównie najpopularniejsze i najbardziej kultowe kanały

W ubiegłym miesiącu pojawił się raport, który jasno pokazuje, że telewizja wciąż jest głównym powodem, dla którego mieszkańcy kraju nad Wisłą uruchamiają telewizory. Popularność usług wideo na żądanie takich jak Netflix czy YouTube rośnie, ale wciąż nijak ma się do klasycznej kablówki, telewizji satelitarnej czy naziemnej. 

KRRiT pokazuje, że w grudniu najwyższą średnią oglądalność minutową osiągnął Polsat z wynikiem 401 584 widzów i 7,2-procentowym udziałem na rynku. Na kolejnych miejscach znajdują się:

  • Polsat - 401 584 widzów
  • TVN - 360 791 widzów;
  • TVP2 - 342 075 widzów;
  • TVP1 - 331 705 widzów;
  • Republika - 286 401 widzów;
  • TVN24 - 241 947 widzów;
  • TV Puls - 182 862 widzów;
  • TVN7 - 171 749 widzów;
  • TV4 - 151 016 widzów;
  • TTV - 103 690 widzów.

To wyniki oglądalności kanałów telewizyjnych obejmujących zróżnicowane typy treści. W raporcie KRRiT również skupia się na oglądalności programów informacyjnych. W tej kategorii natomiast dominuje Republika z wynikiem 286 401 widzów. Na podium znajdują się także TVN24 z wynikiem 241 947 widzów oraz TVP Info z liczbą 92 165 widzów.

Twórcy podkreślają, że wiele stacji zanotowało spore wzrosty w ujęciu miesięcznym i rocznym. W porównaniu z grudniem 2024 oglądalność wzrosła dla TVN-u oraz TVP2, natomiast w TVP1 dostrzeżono roczny średni spadek oglądalności minutowej o ponad 62 tys. widzów oraz 25,2 tys. widzów względem listopada 2025 r. 

Czytaj też:

Telewizja Republika zwiększyła natomiast swoją oglądalność o 10,5 tys. widzów w ujęciu rocznym i udział o 0,4 punktu procentowego. TVN24 zanotował spadek na poziomie 58 tys. Grudniowe zestawienie audycji informacyjnych pokazują też wysoką koncentrację widownie. Podane wyniki są średnimi z wykorzystaniem wskaźnikiem AMR. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę dniowe wyniki, liczby też są naprawdę wysokie. 

Na przykład Fakty emitowane na TVN 16 grudnia 2025 r. zgromadziły 2,14 mln widzów tego dnia i osiągnęły ponad 19-procentowy udział. 

REKLAMA

Telewizja wciąż ma potężną siłę 

Dane przekazane przez KRRiT pokazują, że telewizja stanowi potężne medium wśród polskich odbiorców. Mimo że serwisy VOD takie jak YouTube coraz częściej zastępują telewizję (szczególnie wśród młodych), wciąż klasyczna TV pozostaje głównym wyborem dla dużej części społeczeństwa. Nie tylko jako miejsce rozrywki, ale też informacyjnie.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
12.01.2026 15:33
Tagi: KRRiTTelewizja
Najnowsze
15:19
Butelki z piwem wymkną się kaucji. Piwosze dostali też wielkie ułatwienie
Aktualizacja: 2026-01-12T15:19:01+01:00
15:04
Nie chodzimy do kina, chodzimy do IMAX. Sieć ma na nas sposób
Aktualizacja: 2026-01-12T15:04:31+01:00
14:43
USA daje wizy na podstawie liczby followersów. To niestety nie żart
Aktualizacja: 2026-01-12T14:43:08+01:00
13:38
Polskie lotnisko kupuje wyczekiwany sprzęt. Teraz to będzie można latać
Aktualizacja: 2026-01-12T13:38:42+01:00
12:42
Plus ma pakiet dla narciarzy. Bierzesz i nie przejmujesz się internetem
Aktualizacja: 2026-01-12T12:42:47+01:00
12:10
Fabryka w kosmosie właśnie ruszyła. Trudno uwierzyć, że to zrobili
Aktualizacja: 2026-01-12T12:10:45+01:00
11:41
Maszyna skraca setki lat do sekund. "Przesunęli granice fizyki"
Aktualizacja: 2026-01-12T11:41:31+01:00
10:56
Najlepszy VPN w 2026 r. 10 najlepszych VPN-ów wartych twoich pieniędzy
Aktualizacja: 2026-01-12T10:56:53+01:00
10:50
Chcą półek na koszach na śmieci. Genialny pomysł
Aktualizacja: 2026-01-12T10:50:53+01:00
9:46
Natychmiast przestańcie narzekać na AI. "Robicie szkody rynkowi"
Aktualizacja: 2026-01-12T09:46:31+01:00
8:50
Samoloty przegrywają z zimą. Apokalipsa na polskich lotniskach
Aktualizacja: 2026-01-12T08:50:07+01:00
8:17
5G w Polsce: gdzie działa szybki internet? Mapa zasięgu Plus, Orange, Play i T-Mobile
Aktualizacja: 2026-01-12T08:17:41+01:00
8:14
Mapa zasięgu Plus 5G. Oto gdzie mamy szybki internet
Aktualizacja: 2026-01-12T08:14:20+01:00
8:11
Instagram bombardował cię e-mailami? Teraz mówi, co się stało
Aktualizacja: 2026-01-12T08:11:09+01:00
8:06
Play 5G - mapa zasięgu. Gdzie mamy szybki internet?
Aktualizacja: 2026-01-12T08:06:52+01:00
6:42
5G w Polsce szybkie jak światłowód. Coś niesamowitego
Aktualizacja: 2026-01-12T06:42:07+01:00
6:38
Robot sprzątający dla Dartha Vadera. 3i S10 Ultra wygląda jakby pochodził z Gwiazdy Śmierci
Aktualizacja: 2026-01-12T06:38:49+01:00
6:20
Awaryjny powrót z ISS z pomocą Space X. Znamy harmonogram
Aktualizacja: 2026-01-12T06:20:00+01:00
6:10
Chiny, Rosja i Iran ćwiczą razem na morzu. Coś się szykuje
Aktualizacja: 2026-01-12T06:10:00+01:00
6:00
Pandora ma zrobić to, czego nie potrafi Webb. Mały teleskop z ważną misją
Aktualizacja: 2026-01-12T06:00:00+01:00
16:20
Cierpliwość popłaca. Warto wystawić się na tę nieprzyjemność
Aktualizacja: 2026-01-11T16:20:00+01:00
16:10
Polskie lotnisko jest pośmiewiskiem. Ma to zmienić technologia
Aktualizacja: 2026-01-11T16:10:00+01:00
16:00
Teorie spiskowe wyskakują nawet z lodówki. Może w końcu dojdą do ściany 
Aktualizacja: 2026-01-11T16:00:00+01:00
11:13
Kometa 3I/Atlas to dopiero początek. W naszą stronę lecą dziesiątki takich obiektów
Aktualizacja: 2026-01-11T11:13:37+01:00
7:50
iPhone 17e? Przewidujemy cenę i specyfikację na podstawie iPhone'a 16e
Aktualizacja: 2026-01-11T07:50:00+01:00
7:40
Słoik z powietrzem sprzed 1,4 mld lat. "Ziemia była nie do życia"
Aktualizacja: 2026-01-11T07:40:00+01:00
7:30
Perfidny sposób cyber-oszustów. Zrobią z ciebie wspólnika przestępstwa
Aktualizacja: 2026-01-11T07:30:00+01:00
7:20
Pierwszy załogowy lot na Księżyc w tym roku. Czekaliśmy pół wieku
Aktualizacja: 2026-01-11T07:20:00+01:00
7:10
Apple Watch Ultra ma za dobrą baterię. Potrzebny mi drugi
Aktualizacja: 2026-01-11T07:10:00+01:00
7:00
Ten Garmin ma to, czego zabrakło innym. Dawno się tak nie bawiłem
Aktualizacja: 2026-01-11T07:00:00+01:00
18:53
Teleskop Hubble'a czeka śmierć w ogniu. Padła konkretna data
Aktualizacja: 2026-01-10T18:53:59+01:00
18:41
Radom miał być hitem. Teraz zapadnie decyzja
Aktualizacja: 2026-01-10T18:41:56+01:00
17:45
Zrównoważony rozwój to ściema. Trzeba zresetować system
Aktualizacja: 2026-01-10T17:45:08+01:00
17:14
Kosmiczna kula ognia. Pokazali, jak rośnie supernowa
Aktualizacja: 2026-01-10T17:14:13+01:00
16:43
PGZ dogaduje się z Saabem. Orka i okręty A26 wracają na pierwszy plan
Aktualizacja: 2026-01-10T16:43:50+01:00
16:10
Spotify ze świetną nowością. Przestaniesz pytać znajomych
Aktualizacja: 2026-01-10T16:10:00+01:00
16:00
AI poszło na terapię. Diagnoza mrozi krew w żyłach
Aktualizacja: 2026-01-10T16:00:00+01:00
12:56
iPhone dogoni Androida. Zaznacz datę w kalendarzu
Aktualizacja: 2026-01-10T12:56:57+01:00
12:00
Samsung zmieni procesory. Będą inne niż wszystkie
Aktualizacja: 2026-01-10T12:00:11+01:00
7:50
Producent najlepszych kejsów zmienił właściciela. Nawet nie zauważyłeś
Aktualizacja: 2026-01-10T07:50:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA