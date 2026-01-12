Znamy ulubiony kanał TV Polaków. Naród kocha telewizję i prawicę

Ładowanie...

Dane KRRiT (Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji) skupiły się na końcówce ubiegłego roku. Dane z grudnia pokazują dominację jednego kanału - Polsatu.

Polacy wybierają głównie najpopularniejsze i najbardziej kultowe kanały

W ubiegłym miesiącu pojawił się raport, który jasno pokazuje, że telewizja wciąż jest głównym powodem, dla którego mieszkańcy kraju nad Wisłą uruchamiają telewizory. Popularność usług wideo na żądanie takich jak Netflix czy YouTube rośnie, ale wciąż nijak ma się do klasycznej kablówki, telewizji satelitarnej czy naziemnej.

KRRiT pokazuje, że w grudniu najwyższą średnią oglądalność minutową osiągnął Polsat z wynikiem 401 584 widzów i 7,2-procentowym udziałem na rynku. Na kolejnych miejscach znajdują się:

Polsat - 401 584 widzów

TVN - 360 791 widzów;

TVP2 - 342 075 widzów;

TVP1 - 331 705 widzów;

Republika - 286 401 widzów;

TVN24 - 241 947 widzów;

TV Puls - 182 862 widzów;

TVN7 - 171 749 widzów;

TV4 - 151 016 widzów;

TTV - 103 690 widzów.

To wyniki oglądalności kanałów telewizyjnych obejmujących zróżnicowane typy treści. W raporcie KRRiT również skupia się na oglądalności programów informacyjnych. W tej kategorii natomiast dominuje Republika z wynikiem 286 401 widzów. Na podium znajdują się także TVN24 z wynikiem 241 947 widzów oraz TVP Info z liczbą 92 165 widzów.

Twórcy podkreślają, że wiele stacji zanotowało spore wzrosty w ujęciu miesięcznym i rocznym. W porównaniu z grudniem 2024 oglądalność wzrosła dla TVN-u oraz TVP2, natomiast w TVP1 dostrzeżono roczny średni spadek oglądalności minutowej o ponad 62 tys. widzów oraz 25,2 tys. widzów względem listopada 2025 r.

Telewizja Republika zwiększyła natomiast swoją oglądalność o 10,5 tys. widzów w ujęciu rocznym i udział o 0,4 punktu procentowego. TVN24 zanotował spadek na poziomie 58 tys. Grudniowe zestawienie audycji informacyjnych pokazują też wysoką koncentrację widownie. Podane wyniki są średnimi z wykorzystaniem wskaźnikiem AMR. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę dniowe wyniki, liczby też są naprawdę wysokie.

Na przykład Fakty emitowane na TVN 16 grudnia 2025 r. zgromadziły 2,14 mln widzów tego dnia i osiągnęły ponad 19-procentowy udział.

Telewizja wciąż ma potężną siłę

Dane przekazane przez KRRiT pokazują, że telewizja stanowi potężne medium wśród polskich odbiorców. Mimo że serwisy VOD takie jak YouTube coraz częściej zastępują telewizję (szczególnie wśród młodych), wciąż klasyczna TV pozostaje głównym wyborem dla dużej części społeczeństwa. Nie tylko jako miejsce rozrywki, ale też informacyjnie.

Albert Żurek 12.01.2026 15:33

