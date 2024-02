Używałem laptopa ze Snapdragonem X Elite. Intelowi i AMD składam wyrazy współczucia

NPU, współdzielona szybka pamięć i wiele innych innowacji inspirowanych światem tabletów, smartfonów i konsol do gier sprawiły, że komputery Apple Mac z Apple Silicon do niektórych zastosowań stały się w zasadzie bezkonkurencyjne. Co ważne: do niektórych, bowiem panuje pewien mit związany z absolutną wyższością Apple Silicon nad wszelką konkurencją, co jest oceną wysoce nieprecyzyjną. Tym niemniej pod wieloma względami układy Apple M są do dziś nadal niedoścignionym wzorem dla Intela i AMD.