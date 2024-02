Nowa wersja popularnego laptopa Huawei trafia do Polski. Na start przecena

Mimo wszystko Huawei MateBook D14 jest lekki – waży 1,39 kg i smukły – ma 15,9 mm grubości. Bez problemu wrzucimy go do torby, plecaka, czy do ręki, jeśli wybieramy się do pracy lub na uczelnię. Sprzęt ma na pokładzie też mocne zaplecze specyfikacyjne obejmujące niezły procesor Intela 12. generacji. W podstawowej wersji jest to Intel Core i5-12450H z układem graficznym Intel UHD Graphics, który ma do dyspozycji 16 GB pamięci operacyjnej DDR4 oraz dysk SSD o pojemności 512 GB.