Polacy pokochali te zegarki Huaweia. Oto lista najpopularniejszych

Fakt, że aż 50 000 Polek i Polaków zdecydowało się na zakup smartwatchy Huawei z serii WATCH GT4 jest dla nas ogromnym powodem do dumy. Debiut nowego modelu błyskawicznie przełożył się na rynkowy sukces, a także uzupełnił naszą ofertę i pozwolił nam dotrzeć do szerszego grona odbiorców. W minionym roku odnotowaliśmy też wyraźny, 25-procentowy wzrost sprzedaży smartwatchy premium w porównaniu do 2022 r., natomiast w odniesieniu do roku 2021 wzrost ten jest aż 2,5-krotny. Było to możliwe ze względu na premiery dwóch nowych serii smartwatchy z segmentu premium: HUAWEI WATCH Ultimate i HUAWEI WATCH 4