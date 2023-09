Huawei Watch GT 4 - ceny, wersje i dostępność. Słuchawki i rok gwarancji gratis

Większy Huawei Watch GT 4 46 mm ma wymiary 46 x 46 x 10,9 mm. Wyświetlacz to 1,43-calowy AMOLED LTPO o rozdzielczości 466 x 466 pikseli, czyli takiej samej jak mniejszy model, ale o mniejszym zagęszczeniu pikseli - 326 ppi. Koperta waży 48 g. Akumulator ma pojemność 524 mAh, co ma wystarczyć na ok. 14 dni pracy na jednym ładowaniu. Oba zegarki ładują się bezprzewodowo, od 0 do 100 proc. w około półtorej godziny.