Polacy pokochali zegarki tego producenta. Kupili ich miliony

Obok zegarków firma ma do dyspozycji opaski Huawei Watch FIT, Watch D. W Polsce firma łącznie sprzedała 2,1 miliona egzemplarzy swoich sprzętów wearables, co robi wrażenie. Patrząc na to, że Huawei coraz bardziej idzie w stronę potrzeb różnych użytkowników - przykładowo dzięki zegarkowi Watch Buds ze wbudowanymi słuchawkami, czy Watch GT Runner ta liczba będzie tylko rosła w zatrważająco szybkim tempie.