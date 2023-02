To zegarek. To słuchawki. To... ma sens. Huawei Watch Buds - recenzja

Ciekawostka historyczna: owszem, Huawei Watch Buds to prawdopodobnie pierwszy i jedyny na świecie zegarek z wbudowanymi słuchawkami bezprzewodowymi, ale... nie jest to pierwszy produkt Huawei, który łączy w sobie funkcje czegoś, co nosimy na ręce i czegoś, co wkładamy do ucha.



Dawno, i to tak naprawdę dawno temu, chińska firma wprowadziła do swojej oferty serię TalkBand, czyli opaskę fit, której główny moduł wyjmowało się z paska, zamieniając tym samym urządzenie w słuchawkę Bluetooth do rozmów.



Produkty z tej linii pojawiały się przez kilka lat, ale potem słuch trochę o nich zaginął. Co nie zmienia faktu, że w mojej rodzinie jeden z pierwszych TalkBandów wykorzystywany był przez lata bardzo intensywnie, aż w końcu wyzionął ducha (albo został po prostu uszkodzony - nie pamiętam).