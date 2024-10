Jak płacić zegarkiem Huawei? W Polsce już można. To prostsze niż myślisz - poradnik

Po zainstalowaniu aplikacji Quicko należy ją skonfigurować i przeprowadzić weryfikację tożsamości za pomocą dowodu osobistego. Proces jest prosty, nie różni się niczym od każdej innej weryfikacji w aplikacji tego typu. Podajemy swoje dane, robimy zdjęcie dowodu, później selfie, czekamy na wynik weryfikacji i gotowe. Możemy przystąpić do zasilenia konta. I tu jest haczyk. Jeżeli zrobimy to za pomocą tradycyjnego przelewu, to nie zapłacimy żadnej prowizji, ale musimy się wtedy pogodzić z tym, że poczekamy na pieniądze w zależności od sesji bankowych. Co do zasady powinny być na Quicko tego samego dnia roboczego, w którym wyszedł przelew, ale nie ma cudów - jeżeli zrobicie go wieczorem, to kwota zasilenia przyjdzie dopiero na następny dzień. Oszczędności wymagają więc planowania.