Huawei Watch GT 5 i GT 5 Pro już w Polsce. Aż 8 wersji do wyboru

Specyfikacje obu rozmiarów różnią się od siebie. Przede wszystkim 41-milimetrowa wersja ma mniejszy, bo 1,32-calowy ekran, z kolei wariant 46 mm ma 1,43-calowy panel. W obu przypadkach są to wyświetlacze AMOLED pracujące w rozdzielczości 466 x 466 pikseli. Przechodząc do baterii, w mniejszym modelu znajdziemy ogniwo 323 mAh, a w większym – 524 mAh. Wielkość baterii ma duże znaczenie w zakresie czasu pracy na baterii – wersja 41 mm może pochwalić się ok. 7 dni na jednym ładowania, a już 14 dni bez ładowarki!