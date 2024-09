Huawei pokazał, jak powinno robić się tablety. Mają ekrany, w których się zakochasz

MatePad 12 X ma do dyspozycji zestaw sześciu głośników. Według pierwszych recenzji grają świetnie i mocno wyróżniają się na tle innych tabletów. Dobre audio to coś, czego oczekujemy w tego typu urządzeniach. Podobnie jak w modelu wyżej, Huawei nie zdradza, jaki procesor napędza urządzenie. Wiemy jednak, że wersja ze zwykłym ekranem ma do dyspozycji 8 GB RAM, a wariant z wyświetlaczem PaperMatte – 12 GB RAM. W obu przypadkach znajduje się 256 GB wbudowanej przestrzeni na dane.