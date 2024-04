Popisałem się przed kolegami. Zabrałem ten wyjątkowy tablet do szkoły

Ten tablet znacząco redukuje odbicia, a jednocześnie rozprasza światło. Huawei mówi o 97-procentowej skuteczności – ja, co prawda, nie potrafię tego zmierzyć, ale wiem, jak ta liczba przekłada się na codzienne użytkowanie urządzenia. Każdy, kto korzysta z tabletów – nieistotne w jakim celu – doceni to rozwiązanie, bo choć z czystej fizyki wynika prosty fakt, że światło musi się odbijać, to w przypadku tego tabletu, zupełnie to nie boli. I to dosłownie, bo nawet jeżeli jest nad urządzeniem źródło oświetlenia, to nie dostaniemy po oczach „zajączkiem”, bo światło się rozproszy.