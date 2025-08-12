/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

UOKiK zajął się Booking.com. Jeśli korzystałeś, dostaniesz rekompensatę

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajął się platformą Booking.com. Zmusił właścicieli do wprowadzenia kilku zmian. Klienci mogą liczyć na rekompensaty.

Albert Żurek
Booking.com UOKiK
REKLAMA

Prezes UOKiK zobowiązał platformę do właściwego informowania korzystających z oprogramowania o tym, czy podmiot wynajmujący to przedsiębiorca, czy też nie. Urząd stwierdził, że Booking "stosował praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów". Noclegi wynajmowane od podmiotu niebędącego przedsiębiorcą mają inny zakres ochrony prawnej kupującego. Co w związku z tym?

REKLAMA

UOKiK zajął się Booking.com. Platforma przyniesie zmiany,

Poza brakiem informacji dot. tego, czy podmiot jest lub nie jest przedsiębiorcą, Booking zapewniał nieczytelny podział obowiązków między platformą dostawcami usług - czyli wynajmującymi noclegi. To w przypadku składania reklamacji miało kluczowe znaczenie dla konsumentów rezerwujących hotele, domki letniskowe itp.

Co to oznacza? W praktyce my, korzystający z popularnej platformy mogliśmy zawierać umowy, nie zdając sobie sprawy, że nie przysługuje nam ochrona wynikająca z prawa konsumenckiego. Korzystający nie wiedzieli również, kto dokładnie jest odpowiedzialny za wykonanie usługi zakwaterowania - Booking.com, czy podmiot oferujący nocleg. 

Informacje w tej kwestii miały być rozproszone, niejednoznaczne lub dostępne dopiero po przejściu na inne witryny internetowe zawierające regulaminy. To według UOKiK miało utrudniać świadome podejmowanie decyzji. 

– Od ponad dwóch lat weryfikujemy, jak w praktyce platformy e-commerce poradziły sobie z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z dyrektywy Omnibus. Kluczowe jest, by użytkownik takiej platformy, zanim podejmie decyzję zakupową, wiedział, czy zawiera umowę z przedsiębiorcą, czy z podmiotem nim niebędącym. Jako konsumenci potrzebujemy jasnych zasad i czytelnych informacji, szczególnie tam, gdzie decyzje podejmujemy w kilka sekund, kilkoma kliknięciami – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Co to oznacza dla mnie i dla ciebie - użytkownika platformy Booking? 

W odpowiedzi na zarzuty Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Booking.com zobowiązał się do usunięcia naruszeń i ich skutków. Platforma wprowadzi zmiany, które mają docelowo zwiększyć przejrzystość dla użytkowników zarówno na aplikacji mobilnej, jak i stronie internetowej. Z perspektywy użytkowników ważne jest również to, że firma zobowiązała się do przyznanie rekompensat pokrzywdzonym klientom.

Właściwie każdy, kto dokonał jakiejkolwiek rezerwacji między 1 stycznia 2023 r. a dniem wprowadzeniem zmian (czyli przez ostatnie ponad 2,5 roku) na tym skorzysta. UOKiK uważa, że te mają zostać wdrożone w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się decyzji. 

Jeśli przez ostatnie ponad 2,5 roku składało się rezerwację na Booking.com, można złożyć reklamację, powołując się na decyzję wydaną przez UOKiK. Ta jednak musi dotyczyć szczególnej jednej kwestii. W efekcie czego poszkodowani użytkownicy mogą liczyć na rekompensaty - w tym przypadku będzie to awans poziomu w programie lojalnościowym. Jeśli jest się na pierwszym lub drugim, otrzyma się awans o jeden stopień - to ma automatycznie przełożyć się na zniżki w obiektach biorących udział w programie.

Natomiast użytkownicy z trzeciego poziomu otrzymają kupon 40 zł do wykorzystania na platformie. Będzie można taniej zarezerwować swój następny nocleg.

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA

Obrazek główny: DenPhotos / Shutterstock

REKLAMA
Albert Żurek
12.08.2025 12:43
Tagi: Aplikacjehoteleplatformy cyfroweUOKiK
Najnowsze
12:43
UOKiK zajął się Booking.com. Jeśli korzystałeś, dostaniesz rekompensatę
Aktualizacja: 2025-08-12T12:43:37+02:00
12:25
Jak sprawdzić, czy ktoś zablokował mnie na Messengerze? Jest na to sposób
Aktualizacja: 2025-08-12T12:25:30+02:00
11:56
Jaka jest największa liczba? To skomplikowane bardziej niż myślisz
Aktualizacja: 2025-08-12T11:56:25+02:00
10:57
Podał przy kasie kod Blik i zapłacił za nieswoje zakupy. Jak to możliwe?
Aktualizacja: 2025-08-12T10:57:25+02:00
10:32
Perseidy 2025 - jak uchwycić spadające gwiazdy smartfonem? Sprawdzone wskazówki
Aktualizacja: 2025-08-12T10:32:06+02:00
10:01
To może być koniec oszukańczych reklam na Facebooku. Ale gigant jak zwykle przycwaniaczył
Aktualizacja: 2025-08-12T10:01:17+02:00
9:09
Roboty sprzątające kojarzyły się z tą firmą. iRobot ma potężne kłopoty
Aktualizacja: 2025-08-12T09:09:05+02:00
8:28
Zmiana zasad dotyczących powerbanków w tych samolotach. Musisz to wiedzieć, zanim polecisz
Aktualizacja: 2025-08-12T08:28:10+02:00
7:58
Muskowi odjechał nie peron, ale cała stacja. Nie może pogodzić się z porażką
Aktualizacja: 2025-08-12T07:58:26+02:00
7:19
Najlepsze sprzęty dla ucznia - ranking akcesoriów i urządzeń do 100 zł
Aktualizacja: 2025-08-12T07:19:42+02:00
7:00
Niektórzy mówią wprost. Pomysł Microsoftu to... idiotyzm
Aktualizacja: 2025-08-12T07:00:00+02:00
6:41
Służby używają dziurawego systemu. Skutki mogą być katastrofalne
Aktualizacja: 2025-08-12T06:41:00+02:00
6:31
Były dyrektor Google’a: "Big Tech kłamie, oczywiście że AI zabierze wam pracę, moją też"
Aktualizacja: 2025-08-12T06:31:00+02:00
6:21
Drukują części do rakiet. Zbiornik z tytanu przeszedł ekstremalny test
Aktualizacja: 2025-08-12T06:21:00+02:00
6:11
Polacy odkryli najstarsze ślady kręgowców na lądzie. Historia ewolucji do zmiany
Aktualizacja: 2025-08-12T06:11:00+02:00
21:45
iPhone'a 17 jeszcze nie ma, a już sprzedają podróbki. Uważaj na takie oferty
Aktualizacja: 2025-08-11T21:45:28+02:00
21:15
Kupił najpotężniejszą kartę graficzną na rynku. Dostał... pustą obudowę
Aktualizacja: 2025-08-11T21:15:53+02:00
20:55
Apple szykuje laptopa jak smartfon. Cena robi wrażenie
Aktualizacja: 2025-08-11T20:55:52+02:00
20:31
Uchwycono ogromną planetę blisko Ziemi. Pierwsze takie ujęcie w historii
Aktualizacja: 2025-08-11T20:31:21+02:00
19:48
Twój komputer ostatnio zwolnił? Znamy winowajcę - to przeglądarka
Aktualizacja: 2025-08-11T19:48:01+02:00
19:15
Apple znów miesza. Szkła ochronne zdradzają rozmiary iPhone’a 17
Aktualizacja: 2025-08-11T19:15:19+02:00
18:32
Układ w sprawie układów. Czegoś takiego branża jeszcze nie widziała 
Aktualizacja: 2025-08-11T18:32:26+02:00
18:04
AirTag w świetnej promocji na polskim Amazonie. Kupiłem komplet
Aktualizacja: 2025-08-11T18:04:28+02:00
17:16
To niesamowite. Nagrano moment pęknięcia ziemi podczas trzęsienia
Aktualizacja: 2025-08-11T17:16:39+02:00
16:50
Najlepsze sprzęty dla ucznia - ranking akcesoriów i urządzeń do 1000 zł
Aktualizacja: 2025-08-11T16:50:31+02:00
16:39
Samsung widzi twój bałagan w przeglądarce. I zrobi z tym porządek
Aktualizacja: 2025-08-11T16:39:45+02:00
16:01
Od tego wyroku zależy, kto wygra. My czy algorytmy
Aktualizacja: 2025-08-11T16:01:03+02:00
15:45
Apple szykuje nową Siri. W końcu będzie miała sens
Aktualizacja: 2025-08-11T15:45:01+02:00
15:30
Najlepsze sprzęty dla ucznia - ranking akcesoriów i urządzeń do 500 zł
Aktualizacja: 2025-08-11T15:30:27+02:00
14:53
Pozywa Microsoft, bo nie chce wyrzucać dwóch laptopów. I może mieć rację
Aktualizacja: 2025-08-11T14:53:18+02:00
14:28
Najlepsze sprzęty dla ucznia - ranking akcesoriów i urządzeń do 250 zł
Aktualizacja: 2025-08-11T14:28:15+02:00
13:52
Tak swoim smartfonem jeszcze nie płaciłeś. Nowa funkcja trafi do Polski
Aktualizacja: 2025-08-11T13:52:22+02:00
13:43
Idziesz zrealizować receptę, a ktoś oddaje puste opakowania. Farmaceuci wkurzeni
Aktualizacja: 2025-08-11T13:43:44+02:00
12:50
Kupujesz telefon, a zegarek lub słuchawki dostajesz gratis. Samsung ma mega promocję
Aktualizacja: 2025-08-11T12:50:22+02:00
11:47
Tak Rosjanie zakłócają GPS. Źródłem jest baza oddalona 60 km od Polski
Aktualizacja: 2025-08-11T11:47:21+02:00
11:28
Będziesz grał w gry kręcąc korbką. Dosłownie
Aktualizacja: 2025-08-11T11:28:20+02:00
10:33
Bunt użytkowników ChataGPT. Zagrozili, że przestaną płacić
Aktualizacja: 2025-08-11T10:33:43+02:00
9:59
Zwroty z AliExpress ujawniają dane Polaków. Twoje też
Aktualizacja: 2025-08-11T09:59:45+02:00
9:12
Gość od ChataGPT mówi, że w historii nigdy nie było lepiej. Ma mocny przekaz do młodych ludzi
Aktualizacja: 2025-08-11T09:12:09+02:00
9:02
Napiła się wody z tatrzańskiego potoku. Źle się skończyło
Aktualizacja: 2025-08-11T09:02:16+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA