UOKiK zajął się Booking.com. Jeśli korzystałeś, dostaniesz rekompensatę

Prezes UOKiK zobowiązał platformę do właściwego informowania korzystających z oprogramowania o tym, czy podmiot wynajmujący to przedsiębiorca, czy też nie. Urząd stwierdził, że Booking "stosował praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów". Noclegi wynajmowane od podmiotu niebędącego przedsiębiorcą mają inny zakres ochrony prawnej kupującego. Co w związku z tym?

UOKiK zajął się Booking.com. Platforma przyniesie zmiany,

Poza brakiem informacji dot. tego, czy podmiot jest lub nie jest przedsiębiorcą, Booking zapewniał nieczytelny podział obowiązków między platformą dostawcami usług - czyli wynajmującymi noclegi. To w przypadku składania reklamacji miało kluczowe znaczenie dla konsumentów rezerwujących hotele, domki letniskowe itp.

Co to oznacza? W praktyce my, korzystający z popularnej platformy mogliśmy zawierać umowy, nie zdając sobie sprawy, że nie przysługuje nam ochrona wynikająca z prawa konsumenckiego. Korzystający nie wiedzieli również, kto dokładnie jest odpowiedzialny za wykonanie usługi zakwaterowania - Booking.com, czy podmiot oferujący nocleg.

Informacje w tej kwestii miały być rozproszone, niejednoznaczne lub dostępne dopiero po przejściu na inne witryny internetowe zawierające regulaminy. To według UOKiK miało utrudniać świadome podejmowanie decyzji.

– Od ponad dwóch lat weryfikujemy, jak w praktyce platformy e-commerce poradziły sobie z obowiązkami informacyjnymi wynikającymi z dyrektywy Omnibus. Kluczowe jest, by użytkownik takiej platformy, zanim podejmie decyzję zakupową, wiedział, czy zawiera umowę z przedsiębiorcą, czy z podmiotem nim niebędącym. Jako konsumenci potrzebujemy jasnych zasad i czytelnych informacji, szczególnie tam, gdzie decyzje podejmujemy w kilka sekund, kilkoma kliknięciami – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Co to oznacza dla mnie i dla ciebie - użytkownika platformy Booking?

W odpowiedzi na zarzuty Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Booking.com zobowiązał się do usunięcia naruszeń i ich skutków. Platforma wprowadzi zmiany, które mają docelowo zwiększyć przejrzystość dla użytkowników zarówno na aplikacji mobilnej, jak i stronie internetowej. Z perspektywy użytkowników ważne jest również to, że firma zobowiązała się do przyznanie rekompensat pokrzywdzonym klientom.

Właściwie każdy, kto dokonał jakiejkolwiek rezerwacji między 1 stycznia 2023 r. a dniem wprowadzeniem zmian (czyli przez ostatnie ponad 2,5 roku) na tym skorzysta. UOKiK uważa, że te mają zostać wdrożone w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się decyzji.

Jeśli przez ostatnie ponad 2,5 roku składało się rezerwację na Booking.com, można złożyć reklamację, powołując się na decyzję wydaną przez UOKiK. Ta jednak musi dotyczyć szczególnej jednej kwestii. W efekcie czego poszkodowani użytkownicy mogą liczyć na rekompensaty - w tym przypadku będzie to awans poziomu w programie lojalnościowym. Jeśli jest się na pierwszym lub drugim, otrzyma się awans o jeden stopień - to ma automatycznie przełożyć się na zniżki w obiektach biorących udział w programie.

Natomiast użytkownicy z trzeciego poziomu otrzymają kupon 40 zł do wykorzystania na platformie. Będzie można taniej zarezerwować swój następny nocleg.

Obrazek główny: DenPhotos / Shutterstock

Albert Żurek 12.08.2025 12:43

