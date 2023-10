Huawei FreeBuds Pro 3 - nawet disco polo brzmi w nich dobrze

Ustawienia ANC wybieramy w aplikacji - mamy tam do wyboru dwa tryby (w sumie to trzy, bo trzeci to brak ANC) - redukcja oraz drugi o nazwie świadomość, który tylko lekko wycisza otoczenie. Każdy z nich ma jeszcze swoje ustawienia dodatkowe. Włączyłem najmocniejszy, wsiadłem na rower i udałem się w świat. O matko i córko, jak to ANC działa. Oczywiście nie pochwalam jeżdżenia w słuchawkach, ale jeżeli to już robicie, to wiedzcie, że Huawei FreeBuds Pro 3 dają radę z wiatrem, szumem ulicy. Można słuchać muzyki lub podcastów i nie tracić nić z tego co słyszymy. W moich prywatnych słuchawkach przy wyższych prędkościach szum staje się nie do zniesienia, a tutaj zaczynamy go słyszeć, ale nadal dominujący jest dźwięk w słuchawkach. Naprawdę magia.