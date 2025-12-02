Gigantyczne obniżki na sprzęt do pielęgnacji zwierząt. Sam biegnę na zakupy

Ładowanie...

„Kiedyś to były czasy” – takiego wyznania nie usłyszymy od opiekunów zwierząt domowych. Liczba przydatnych gadżetów i sprzętów ciągle rośnie, a ceny maleją. Przejrzałem ofertę marki MOVA i już wiem, że sam dokonam sporych zakupów. Zwłaszcza, że promocje są naprawdę atrakcyjne. Co oferuje MOVA dla psów, kotów i ludzi, którzy opiekują się zwierzętami? Przyjrzyjmy się.

MOVA G1 Pro - zestaw do pielęgnacji zwierząt

Chciałoby się powiedzieć, że MOVA G1 Pro to odkurzacz do psów i kotów, ale byłoby to zbyt duże uproszczenie. W praktyce mamy tu do czynienia z zestawem siedmiu różnych akcesoriów, a odkurzacz jest w zasadzie dodatkiem czy też ułatwieniem dla człowieka, który chce pomóc swojemu pupilowi i przy okazji mieć czysto w domu.

Z pomocą szczotki do pielęgnacji będziemy czesać psa lub kota. W zestawie znajdują się również dwie maszynki do strzyżenia (standardowa i wąska) oraz pilnik do pazurów. Po zabiegach pielęgnacyjnych możemy skorzystać z rolki do usuwania sierści, którą pozbędziemy się jej z mebli tapicerowanych. Szczotka i dysza ssąca przydadzą się do usuwania zabrudzeń.

MOVA G1 Pro

Zwierzęta nie lubią zazwyczaj hałasu odkurzaczy, dlatego producent zaoferował funkcję progresywnego startu w ramach trybu Level Care. Urządzenie zaczyna pracę bardzo cicho, generując tylko 36 dB. W zanadrzu mamy jednak aż cztery tryby mocy. Ta maksymalnie wynosi 11 kPa. Urządzenie jest lekkie, waży niecałe 3 kg i oferuje zasięg pracy do 4 metrów. Pojemnik na kurz ma 1 litr.

Zaskakująca jest wszechstronność MOVA G1 Pro – nie tylko wypielęgnujemy nim zwierzę (i to w kilku różnych aspektach), ale posprzątamy po tych czynnościach lub wówczas, gdy zajdzie taka potrzeba.

MOVA G1 Pro

MOVA G1 Pro kosztuje poza promocją 479 zł, ale przed świętami urządzenie możemy nabyć aż 65 proc. taniej.

MOVA WF10 Pro i WF20 Pro - poidła dla zwierząt

Zwierzęta powinny być dobrze nawodnione. W ofercie MOVA znajdziemy dwa poidła. Model WF10 Pro sprawdzi się w domu, w którym mieszka kilka zwierzaków. Woda jest oczywiście filtrowana, a taca została wykonana w całości ze stali nierdzewnej. Dwie warstwy dzianiny pochłaniają duże cząsteczki, a węgiel aktywowany zapachy i związki chloru. Dodatkowym zabezpieczeniem jest filtr na pompie.

Poidło ma podwójną wysokość i wydłużona tacę – sprawdzi się to, gdy mamy dwa lub więcej kotów. Pracuje w trzech trybach przepływu wody: fontanna, wodospad i basen. Ma to zachęcać koty do picia. WF10 Pro ma pojemnik o pojemności 1,5 litra i generuje hałas o natężeniu niższym niż 30 db.

Poidło WF10 Pro kosztuje 199 zł. W promocji jest dostępne 65 proc. taniej.

MOVA WF10 Pro

Model WF20 Pro również oferuje doskonałą filtrację wody. System filtracji jest wielopoziomowy. Mamy tu żywicę jonowymienną oraz spiekany węgiel aktywny, podwójną warstwę włókniny i filtr siatkowy wychwytujący sierść.

Poidło może działać w trzech trybach: pierwszy zapewnia stały przepływ wody. W trybie smart woda przepływa przez 20 sekund, co 5 minut. W energooszczędnym przez 20 sekund co godzinę. Zbiornik jest duży, ma pojemność 3 litrów. Wskaźniki LED poinformują o konieczności wymiany filtra i dolaniu wody. Urządzenie jest bardzo ciche i generuje mniej niż 30 dB.

MOVA WF20 Pro

Poidło wyceniono na 319 zł, ale w promocji kosztuje 66 proc. mniej.

MOVA PF10 Pro - inteligentny podajnik karmy

Podajnik do karmy doceni każdy opiekun zwierzęcia. Zapobiegnie on przejedzeniu, ale pozwoli również na precyzyjne czasowo i ilościowo dawkowanie suchej karmy. Pojemnik PF10 Pro ma blisko 3,5 litra, co przekłada się na około 2 kg karmy. Wyposażono go w wagę. W pełni napełniony zapewni pupilowi posiłki na więcej niż 2 tygodnie. Harmonogram i wielkość porcji ustawimy wygodnie z poziomu aplikacji MOVA Home.

Karmidło pozwoli na zaplanowanie aż 20 posiłków dziennie i dozowanie do 20 porcji na posiłek. Specjalny system czterpłatkowy zapobiega blokowaniu się karmy.

Miska została wykonana ze stali nierdzewnej, a urządzenie potrafi wykryć, czy znajduje się w niej karma.

Istotną cechą karmidła MOVA PF10 Pro jest podwójne źródło zasilania. To ważne, bo w przypadku przerwy w dostawie prądu nasz podopieczny zostanie nakarmiony.

Podajnik kosztuje bez promocji 349 zł, ale teraz możemy go nabyć 66 proc taniej.

MOVA PB10 Pro - plecak do przenoszenia zwierząt

Plecak MOVA PB10 Pro kojarzy się z używanym przez astronautów systemem podtrzymywania życia. To skojarzenie nie jest do końca przesadzone, bo mamy tu do czynienia nie ze zwykłym plecakiem, do którego wkłada się zwierzę, ale inteligentnym urządzeniem, które ma zapewnić jego komfort podczas transportu.

Plecak wyposażono w wentylator, który ma zapewnić dopływ świeżego powietrza. Za jego cyrkulację odpowiada trójstronna siatka. To nie koniec. Wbudowany zbiornik na wodę rozpyla delikatną mgiełkę, zapewniając zwierzęciu nawodnienie i odpowiednią wilgotność.

MOVA PB10 Pro

Plecak ma wymiary 46 x 40 x 26 cm. Po rozszerzeniu może mieć wymiary 46 x 60 x 26 cm. Został wykonany z tkaniny Oxford 900D i skóry. W środku znajduje się miękka podkładka, którą można wymieniać.

Plecak jest kompatybilny z samochodowymi pasami bezpieczeństwa. Ładowany jest jest przez gniazdo USB-C. Bez zwierzęcia waży 2,23 kg.

Cena regularna plecaka to 399 zł. W promocji kupimy go taniej o 65 proc.

MOVA MeowgicPod LR10 Prime - inteligenta kuweta samoczyszcząca

Kuwetę MOVA MeowgicPod LR10 Prime zostawiłem na koniec, bo to najbardziej spektakularne urządzenie z zaprezentowanych w tym tekście. Zrobi ono wrażenie na każdym opiekunie kota. Ba, można powiedzieć, że to spełnienie marzeń ich właścicieli o higienicznym i bezobsługowym załatwianiu najmniej przyjemnych obowiązków związanych z opieką nad kotem.

MOVA MeowgicPod LR10 Prime poradzi sobie z kotem o wadze od 1,5 do 10 kg. Zapewnia 2 tygodnie bezobsługowej opieki nad kocimi potrzebami fizjologicznymi. Półotwarta kopuła zapewnia zwierzęciu naturalną pozycję. Jednocześnie urządzenie naszpikowane jest czujnikami, by zapewnić mu bezpieczeństwo. Nie ma mowy, że kot zostanie uwięziony w kuwecie. System o długiej nazwie One-Touch Removal & One-Pull Disposal oferuje wymianę worka bez kontaktu z nieczystościami. W kuwecie możemy stosować różne rodzaje żwirku.

MOVA MeowgicPod LR10 Prime

W kuwecie zastosowano filtr z węglem aktywnym oraz spray dezodoryzujący, co chroni przed brzydkimi zapachami.

Wisienką na torcie jest śledzenie trendów związanych z wizytami kota w kuwecie. Poznamy jego wagę, częstotliwość i czas pobytu w kuwecie. Te informacje mogą okazać się przydatne u weterynarza.

Kuweta MOVA MeowgicPod LR10 Prime kosztuje poza promocją 2149 zł. Można ją teraz kupić 35 proc. taniej.

Rafał Gdak 02.12.2025 07:17

