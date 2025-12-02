Tak zadbasz o swój dom. Podali proste rozwiązania

Ładowanie...

Inteligentne domy przestały być futurystyczną wizją, a stały się codziennością. Smart żarówki, kamery, zamki czy głośniki - produkty smart home na dobre zagościły w naszych mieszkaniach, zwiększając komfort i poczucie nowoczesności. Według prognoz do 2030 r. na świecie będzie działać niemal 30 mld urządzeń IoT. To ogromny rynek, ale też pole do popisu dla cyberprzestępców.

A ci cyberprzestępcy nie śpią

CERT Polska w swoim raporcie podaje, że tylko w ubiegłym roku odnotowano 600 990 zgłoszeń, z czego aż 103 449 incydentów zostało obsłużonych. To ponad 300 przypadków dziennie - i liczba ta rośnie wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, która ułatwia tworzenie coraz bardziej wyrafinowanych ataków.

Celem nie są już tylko laptopy czy telefony. Coraz częściej na celowniku znajdują się urządzenia smart home - kamery, czujniki, zamki czy nawet inteligentne lodówki. Problem polega na tym, że infekcja jest trudna do wykrycia: sprzęt działa normalnie, a użytkownik nie ma świadomości, że ktoś właśnie podgląda jego dom lub przechwytuje dane.

Eksperci podkreślają, że decyzje dotyczące bezpieczeństwa podejmujemy już na etapie zakupów. Wybór producenta ma kluczowe znaczenie.

Znane marki - renomowani dostawcy współpracują z firmami specjalizującymi się w bezpieczeństwie IT, stosują szyfrowanie komunikacji i regularnie aktualizują swoje produkty.

Nieznane firmy - tanie urządzenia z niepewnego źródła często nie mają żadnych zabezpieczeń, a aktualizacje praktycznie nie istnieją.

Warto też kupować sprzęt bezpośrednio od producenta lub autoryzowanego sprzedawcy. To gwarancja, że urządzenie nie zostało podrasowane przez osoby trzecie.

- Cyberprzestępcy zawsze chętnie skorzystają z każdej luki w zabezpieczeniach, żeby wykraść nasze dane lub pozyskać materiały do potencjalnego szantażu. Podstawowe kwestie, takie jak kupno urządzenia znanej marki ze zweryfikowanego źródła, dbanie o aktualizacje czy zmiany domyślnego hasła, mogą im to jednak znacząco utrudnić. Czasami najprostsze decyzje decydują o najważniejszych kwestiach bezpieczeństwa - jak podkreśla Head of International Sales w Netatmo, Michał Sroka.

Kluczowe zasady cyberhigieny w smart home

Specjaliści od bezpieczeństwa wskazują kilka prostych kroków, które znacząco podnoszą poziom ochrony:

Zmiana domyślnych haseł - pierwsza rzecz po zakupie. Domyślne kody są publicznie znane i łatwe do złamania.

Silne hasła i szyfrowanie Wi-Fi - najlepiej w standardzie WPA3 lub WPA2-AES. To blokuje dostęp nieautoryzowanym urządzeniom.

Aktualizacje oprogramowania - zarówno routera, jak i wszystkich urządzeń IoT. Nowe wersje łatają dziury bezpieczeństwa.

Wyłączenie WPS - wygodne, ale dziurawe. Ten mechanizm ułatwia włamania.

Sieć gościnna - osobna sieć Wi-Fi dla znajomych i gości. Dzięki temu nie mają dostępu do naszej głównej infrastruktury.

Ostrożność w komunikacji - nie klikajmy w linki z nieznanych źródeł. Cyberprzestępcy często podszywają się pod znajomych lub firmy.

Oprogramowanie antywirusowe - dodatkowa warstwa ochrony, która skanuje strony i blokuje podejrzane połączenia.

Fizyczne zabezpieczenia - prosta przesłona na kamerę to najtańszy i najskuteczniejszy sposób ochrony prywatności.

Inteligentny dom to nie tylko wygoda. To także ogromna ilość danych: informacje o tym, kiedy jesteśmy w domu, jakie mamy przyzwyczajenia, a nawet obraz z kamer. W rękach cyberprzestępców mogą one posłużyć do kradzieży, włamań czy szantażu. Eksperci podkreślają, że świadomość użytkowników jest kluczowa. Nawet najlepsze urządzenie nie zapewni bezpieczeństwa, jeśli właściciel nie zadba o podstawowe zasady.

Netatmo należące do grupy Legrand od lat buduje swoją pozycję jako producent smart home, który stawia na bezpieczeństwo. Firma zapewnia brak abonamentów i ukrytych opłat, regularne aktualizacje i dodawanie nowych funkcji i ochronę danych i prywatności użytkowników. Eksperci są zgodni: najprostsze decyzje - zmiana hasła, aktualizacja oprogramowania, wybór sprawdzonego producenta - mogą zadecydować o tym, czy nasz dom będzie twierdzą, czy otwartymi drzwiami dla cyberprzestępców.

Maciej Gajewski 02.12.2025 18:41

