Tak zadbasz o swój dom. Podali proste rozwiązania

Jeśli nie zadbamy o podstawowe zasady cyberhigieny to nasz inteligentny dom może stać się łatwym celem ataku.

Maciej Gajewski
Inteligentne domy przestały być futurystyczną wizją, a stały się codziennością. Smart żarówki, kamery, zamki czy głośniki - produkty smart home na dobre zagościły w naszych mieszkaniach, zwiększając komfort i poczucie nowoczesności. Według prognoz do 2030 r. na świecie będzie działać niemal 30 mld urządzeń IoT. To ogromny rynek, ale też pole do popisu dla cyberprzestępców.

A ci cyberprzestępcy nie śpią

CERT Polska w swoim raporcie podaje, że tylko w ubiegłym roku odnotowano 600 990 zgłoszeń, z czego aż 103 449 incydentów zostało obsłużonych. To ponad 300 przypadków dziennie - i liczba ta rośnie wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, która ułatwia tworzenie coraz bardziej wyrafinowanych ataków. 

Czytaj też:

Celem nie są już tylko laptopy czy telefony. Coraz częściej na celowniku znajdują się urządzenia smart home - kamery, czujniki, zamki czy nawet inteligentne lodówki. Problem polega na tym, że infekcja jest trudna do wykrycia: sprzęt działa normalnie, a użytkownik nie ma świadomości, że ktoś właśnie podgląda jego dom lub przechwytuje dane.

Eksperci podkreślają, że decyzje dotyczące bezpieczeństwa podejmujemy już na etapie zakupów. Wybór producenta ma kluczowe znaczenie. 

  • Znane marki - renomowani dostawcy współpracują z firmami specjalizującymi się w bezpieczeństwie IT, stosują szyfrowanie komunikacji i regularnie aktualizują swoje produkty.
  • Nieznane firmy - tanie urządzenia z niepewnego źródła często nie mają żadnych zabezpieczeń, a aktualizacje praktycznie nie istnieją. 

Warto też kupować sprzęt bezpośrednio od producenta lub autoryzowanego sprzedawcy. To gwarancja, że urządzenie nie zostało podrasowane przez osoby trzecie. 

- Cyberprzestępcy zawsze chętnie skorzystają z każdej luki w zabezpieczeniach, żeby wykraść nasze dane lub pozyskać materiały do potencjalnego szantażu. Podstawowe kwestie, takie jak kupno urządzenia znanej marki ze zweryfikowanego źródła, dbanie o aktualizacje czy zmiany domyślnego hasła, mogą im to jednak znacząco utrudnić. Czasami najprostsze decyzje decydują o najważniejszych kwestiach bezpieczeństwa - jak podkreśla Head of International Sales w Netatmo, Michał Sroka.

Kluczowe zasady cyberhigieny w smart home

Specjaliści od bezpieczeństwa wskazują kilka prostych kroków, które znacząco podnoszą poziom ochrony:

  • Zmiana domyślnych haseł - pierwsza rzecz po zakupie. Domyślne kody są publicznie znane i łatwe do złamania. 
  • Silne hasła i szyfrowanie Wi-Fi - najlepiej w standardzie WPA3 lub WPA2-AES. To blokuje dostęp nieautoryzowanym urządzeniom. 
  • Aktualizacje oprogramowania - zarówno routera, jak i wszystkich urządzeń IoT. Nowe wersje łatają dziury bezpieczeństwa.
  • Wyłączenie WPS -  wygodne, ale dziurawe. Ten mechanizm ułatwia włamania. 
  • Sieć gościnna -  osobna sieć Wi-Fi dla znajomych i gości. Dzięki temu nie mają dostępu do naszej głównej infrastruktury. 
  • Ostrożność w komunikacji - nie klikajmy w linki z nieznanych źródeł. Cyberprzestępcy często podszywają się pod znajomych lub firmy. 
  • Oprogramowanie antywirusowe -  dodatkowa warstwa ochrony, która skanuje strony i blokuje podejrzane połączenia. 
  • Fizyczne zabezpieczenia - prosta przesłona na kamerę to najtańszy i najskuteczniejszy sposób ochrony prywatności.
Inteligentny dom to nie tylko wygoda. To także ogromna ilość danych: informacje o tym, kiedy jesteśmy w domu, jakie mamy przyzwyczajenia, a nawet obraz z kamer. W rękach cyberprzestępców mogą one posłużyć do kradzieży, włamań czy szantażu.  Eksperci podkreślają, że świadomość użytkowników jest kluczowa. Nawet najlepsze urządzenie nie zapewni bezpieczeństwa, jeśli właściciel nie zadba o podstawowe zasady. 

Netatmo należące do grupy Legrand od lat buduje swoją pozycję jako producent smart home, który stawia na bezpieczeństwo. Firma zapewnia brak abonamentów i ukrytych opłat, regularne aktualizacje i dodawanie nowych funkcji i ochronę danych i prywatności użytkowników. Eksperci są zgodni: najprostsze decyzje - zmiana hasła, aktualizacja oprogramowania, wybór sprawdzonego producenta - mogą zadecydować o tym, czy nasz dom będzie twierdzą, czy otwartymi drzwiami dla cyberprzestępców.

Maciej Gajewski
02.12.2025 18:41
Ochrona danychSmart Home
