Cyber Monday w NordVPN. Prywatność nawet 75 proc. taniej

Niedawno publikowaliśmy zestawienie najlepszych ofert VPN na Black Friday 2025 r. Mam jednak dobrą wiadomość. NordVPN wciąż zapewnia dostęp do swojej usługi w przyzwoitych cenach. Najtańszy plan zaczyna się od 9,89 zł/mies.

NordVPN uruchamia promocję z okazji Cyber Monday. Trzeba się pospieszyć

Cyber Monday w NordVPN potrwa od 1 aż do 10 grudnia 2025 r. W tym czasie wszystkie plany roczny i dwuletnie są dostępne w obniżonych cenach. Najkorzystniej wychodzi jednak usługa z rozliczeniem z góry na dwa lata (+ trzy mies. gratis). W zależności od planu ceny wyglądają następująco:

NordVPN Basic - 9,89 zł/mies. + VAT - 348,45 zł płatne z góry (-74 proc.);

NordVPN Plus - 12,79 zł/mies. + VAT - 424,76 zł (-73 proc.);

NordVPN Complete - 16,09 zł/mies. + VAT - 534,35 zł (-73 proc.);

NordVPN Ultra - 21,29 zł/mies. + VAT - 707,03 zł (-75 proc.).

Największa promocja -75 proc. dotyczy najbardziej zaawansowanego planu Ultra. Basic też nie ma się czego wstydzić, ponieważ mówimy o 74-procentowej przecenie. Podstawowa opcja obejmuje tylko dostęp do sieci VPN za sprawą ponad 8500 serwerów w ponad 168 lokalizacjach. Mamy też wsparcie do 10 urządzeń jednocześnie (wszystkie popularne platformy), czy filtrowanie ruchu online.

W wyższych pakietach takich jak Plus oprócz dostępu do VPN-a otrzymujemy więcej: ochronę przed malware, zaawansowaną ochronę przeglądania, menedżer haseł, czy skaner naruszeń ochrony danych. W pakiecie Complete dostajemy jeszcze 1 TB zaszyfrowanej pamięci w chmurze, a Ultra - narzędzie do usuwania danych osobowych z internetu.

Jest też promocja na NordPass - bezpieczny menedżer haseł

Oprócz promocji na NordVPN znajdziemy promocję na usługę NordPass - czyli menedżera haseł w wersji premium. Podobnie jak w VPN możemy skorzystać z rocznych lub dwuletnich planów - bardziej przystępny cenowo jest dwuletni, który kosztuje 3,19 zł/mies. + VAT - czyli 105,94 zł płatne z góry na 25 mies.

Usługa obejmuje automatyczne wypełnianie i zapisywanie haseł, bezpieczne przechowywanie ich, dostęp na wielu urządzeniach, sprawdzanie pod kątem wycieków i wiele innych. Usługa obejmuje plany indywidualne i rodzinne - do sześciu użytkowników jednocześnie.

Albert Żurek 01.12.2025 13:28

