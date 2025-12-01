Logo
Cyber Monday: najlepsze promocje na smartwatche. Te okazje są nie do przegapienia

Cyber Monday ruszył i przyniósł ze sobą najmocniejsze przeceny na smartwatche w całym sezonie. Modele Xiaomi, Garmina czy Samsunga są w cenach tak niskich, że prawdopodobnie nie zobaczymy ich tak tanio do następnego Black Friday

Malwina Kuśmierek
Smartwatche Cyber Monday 2025
Cyber Monday zaczyna rozdawać karty, a po Black Friday widać już tylko kurz - i właśnie teraz pojawiają się jedne z najlepszych cen na smartwatche w tym sezonie. Sklepy dorzuciły wyraźne obniżki na serie Samsung, Garmina czy Xiaomi, a kilka modeli spadło do poziomów, których nie było nawet w trakcie Black Week.

Przejrzeliśmy oferty i wybraliśmy te, które realnie się bronią: od zaawansowanych zegarków dla osób trenujących codziennie, po proste smartbandy idealne na start. Jeśli szukasz dobrego smartwatcha, Cyber Monday jest właśnie tym momentem, w którym warto kliknąć "Kup teraz".

Black Friday na Spider’s Web :black_heart: Promocje widać czarno na białym

Zobacz to! Uruchomiliśmy specjalną strefę Black Friday 2025 z najlepszymi promocjami i zestawieniami okazji, które warto zgarnąć. Do tego prowadzimy live bloga z ofertami, gdzie wrzucamy najciekawsze hity sprzedażowe i kody rabatowe.

Amazfit Bip 6 ciemnoszary za 249 zł (taniej o 100 zł)

Amazfit Bip 6 to skromny smartwatch sportowy, który w swojej cenie sprawdzi się idealnie zarówno u użytkowników Androida, jak i iPhone’ów. Oferuje podstawowe, ale solidne funkcje: stały pomiar tętna, krokomierz, monitor snu i prognozę pogody, dzięki czemu łatwiej zadbasz o zdrowie i codzienną aktywność. Duży, intuicyjny ekran dotykowy ułatwia obsługę powiadomień, a wbudowany GPS pozwala dokładnie śledzić trasy biegu czy spaceru bez telefonu. Wsparcie AI pomaga analizować nawyki i poprawiać kondycję, a menu w języku polskim sprawia, że zegarek jest bardzo prosty w obsłudze. W tej cenie to rozsądny, lekki i wygodny smartwatch dla osób, które chcą podstawowych funkcji bez przepłacania.

Amazfit Bip 6 ciemnoszary za 249 zł
SPRAWDŹ OFERTĘ
RTV EURO AGD
Amazfit Bip 6 ciemnoszary
RTV EURO AGD

Xiaomi Redmi Watch 5 Lite za 159 zł (taniej o 17 zł)

Xiaomi Redmi Watch 5 Lite to świetny wybór dla osób szukających smartwatcha z podstawowymi funkcjami w dobrej cenie. Duży ekran 1,96 cala zapewnia wygodną obsługę, a czujnik tętna, monitor snu i krokomierz pozwalają lepiej zadbać o zdrowie i codzienną aktywność. Zegarek odbiera powiadomienia i połączenia, dzięki czemu nie musisz ciągle sięgać po telefon, a menu w języku polskim sprawia, że korzystanie z niego jest intuicyjne od pierwszej chwili. GPS ułatwia śledzenie treningów na zewnątrz, a bateria starcza na wiele dni normalnego użytkowania. W tej cenie to solidny, prosty w obsłudze smartwatch, który spełni oczekiwania mniej wymagających użytkowników.

Xiaomi Redmi Watch 5 Lite za 159 zł
SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (czarny)
Allegro
Allegro
Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (złoty)
Allegro

Samsung Galaxy Watch 8 40 mm LTE grafitowy za 939,93 zł (najtaniej od premiery)

Samsung Galaxy Watch 8 40 mm LTE to wszechstronny zegarek dla każdego typu użytkownika, od osób trenujących regularnie po tych, którzy chcą po prostu zadbać o zdrowie i codzienny komfort. Smukła, aluminiowa konstrukcja, jasny ekran i szybki procesor sprawiają, że korzystanie z niego jest płynne i przyjemne, a funkcje zdrowotne - od EKG po analizę snu - pomagają śledzić wiele różnych informacji o zdrowiu. Mocna bateria, GPS dual-band i pełna łączność LTE czynią go niezależnym od telefonu, co docenią aktywni użytkownicy i osoby często w ruchu. Teraz wariant LTE dostępny w najniższej cenie od premiery (a Wi-FI prawie jej dobija), wobec czego trudno o lepszy moment na zakup.

Samsung Galaxy Watch 8 40 mm LTE grafitowy za 939,93 zł
SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Samsung Galaxy Watch 8 40 mm LTE grafitowy (939,93 zł)
Allegro

Garmin Instinct 2 45mm grafitowy za 699,99 zł (taniej o 200 zł)

Garmin Instinct 2 to przystępny cenowo smartwatch dla osób, które lubią sportowe zegarki z charakterem i nie potrzebują fajerwerków. Jego wytrzymała obudowa, monochromatyczny wyświetlacz MIP i bateria działająca nawet do 28 dni sprawiają, że świetnie sprawdza się w terenie i podczas codziennych aktywności. Zegarek oferuje szeroki zestaw trybów sportowych, dokładne czujniki oraz przydatne funkcje zdrowotne, więc realnie wspiera trening bez zbędnych fajerwerków. W tej cenie to bardzo solidna propozycja dla osób, które chcą mocnego, funkcjonalnego zegarka outdoorowego bez przepłacania.

Garmin Instinct 2 45mm grafitowy za 699 zł
SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Garmin Instinct 2 45mm grafitowy
Allegro

Garmin Fenix 7X Pro Solar 51mm za 2199 zł (najniższa cena w ciągu 6 msc.)

Garmin Fenix 7X Pro Solar to smartwatch dla najbardziej wymagających, którzy chcą sprzętu niezawodnego w każdych warunkach. Ogromna bateria wspierana ładowaniem solarnym sprawia, że zegarek działa znacznie dłużej niż większość modeli, czyniąc z zegarka idealnego partnera podczas długich treningów i wyjazdów. Duży, czytelny ekran 1,4 cala, precyzyjne czujniki i rozbudowane mapy czynią z niego narzędzie, które realnie poprawia jakość outdoorowych aktywności. Obecna promocja to najniższa cena od pół roku, więc jeśli myślałeś o zakupie Feniksa do zadań specjalnych, trudno o lepszy moment.

Garmin Fenix 7X Pro Solar 51mm za 2199 zł
SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Garmin Fenix 7X Pro Solar 51mm
Allegro

Huawei Watch Fit 4 za 499 zł (150 zł taniej)

Huawei Watch Fit 4 to smartwatch popularny wśród osób ceniących lekkość i nowoczesny design, a to ze względu na połączenie eleganckiej aluminiowej koperty z wagą zaledwie 27 gramów. Jego precyzyjne czujniki, podwójny GPS i ponad 100 trybów sportowych zapewniają dokładny pomiar aktywności, a rozbudowane funkcje zdrowotne - od monitoringu snu TruSleep 4.0 po pomiar SpO₂ - działają w tle przez całą dobę. Duży ekran AMOLED o jasności 2000 nitów i bateria sięgająca 10 dni nadają mu swobodę użytkowania zarówno na treningu, jak i w codziennych zadaniach, w tym rozmowach Bluetooth czy płatnościach NFC. Z obecną zniżką wynoszącą 150 zł Huawei Watch Fit 4 staje się mocną propozycją w najniższej półce cenowej.

Huawei Watch Fit 4 za 499 zł
SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Markt
Huawei Watch Fit 4
Media Markt

Garmin Lily 2 złoty za 919,32 zł (taniej o 58,68 zł)

Garmin Lily 2 to jeden z najbardziej kobiecych smartwatchy na rynku, a niewielka, ale wciąż atrakcyjna obniżka czyni go świetnym pomysłem na prezent. Lekka konstrukcja i stosunkowo mały ekran dodają mu elegancji, dzięki której wygląda jak biżuteria, a nie typowy gadżet sportowy. Mimo subtelnego wyglądu oferuje funkcje monitorowania zdrowia, takie jak Pulse Ox, Body Battery czy śledzenie snu, które pomagają zadbać o codzienny dobrostan. 18 trybów sportowych, w tym Dance Fitness, sprawia, że smartwatch świetnie wpisuje się w aktywny styl życia. W tej cenie to idealna propozycja dla osób ceniących styl i technologię w jednym.

Garmin Lily 2 złoty za 919,32 zł
SPRAWDŹ OFERTĘ
Amazon
Garmin Lily 2
Amazon
Malwina Kuśmierek
01.12.2025 10:44
Tagi: Black FridaypromocjeSmartwatchZakupy online
