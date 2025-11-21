REKLAMA
Black Weeks 2025: najlepsze promocje na smartfony. Szkoda nie brać

Black Friday 2025 to najlepszy moment, żeby w końcu wymienić telefon - i nie przepłacić przy tym ani złotówki. Przekopaliśmy ofertę sklepów i wybraliśmy najciekawsze promocje na smartfony: zarówno te flagowe, które zwykle kosztują fortunę, jak i solidne modele za rozsądne pieniądze.

Albert Żurek
black friday najlepsze promocje na smartfony
W zestawieniu znajdziecie propozycje od Samsunga, Apple, Xiaomi i wielu innych producentów, tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie - niezależnie od budżetu i potrzeb.

Lista smartfonów w promocjach na Black Friday 2025:

Dwa smartfony w cenie jednego: Samsung Galaxy A36/A56 oraz A17 w gratisie

W ramach tegorocznego Black Friday Samsung uruchomił promocję dwa w cenie jednego. Działa to prosto: kupując jeden z wybranych modeli - m.in. Galaxy A56 lub Galaxy A36 - można odebrać drugi smartfon gratis. Warunkiem jest zakup urządzenia w jednym ze sklepów objętych akcją (np. Media Expert, MediaMarkt, x-kom).

Aby skorzystać z promocji, trzeba aktywować telefon z kartą SIM w Polsce do 4 stycznia 2026 r., a następnie do 18 stycznia 2026 r. wypełnić formularz w aplikacji Samsung Members i dołączyć dowód zakupu. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, w ciągu maksymalnie 30 dni roboczych Samsung prześle dodatkowy, darmowy smartfon.

  • Galaxy A17 o wartości 800 zł, jeśli kupimy Galaxy A36 lub Galaxy A56;
  • Galaxy A36 o wartości 1400 zł, jeśli kupimy S24, serię S25, Z Fold 7 i Z Flip 7 (FE).
SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
Samsung Galaxy A56
Media Expert

To bardzo opłacalna okazja na zakup dwóch urządzeń. Galaxy A36 kosztuje ok. 1400 zł, A56 ok. 1600 zł, a najtańszy Galaxy S25 FE - do którego dodają Galaxy A36 -to wydatek 3000 zł.

Motorola edge 60 5G 12/512 GB - 1499 zł

W promocji znajdziemy smartfon Motorola Edge 60 5G 12/512 GB. Telefon kosztuje 1499 zł, czyli 300 zł mniej względem najniższej ceny przed obniżką. Dodam, że urządzenie startowało z ceny 1999 zł.

W tej cenie otrzymujemy naprawdę nieźle wyposażony telefon:

  • ekran: zakrzywiony po bokach 6,67 cala, pOLED, 1220 × 2712 pikseli, odświeżanie 120 Hz, szkło Gorilla Glass 7;
  • procesor: MediaTek Dimensity 7300;
  • pamięć: 12 GB RAM, 512 GB przestrzeni na dane;
  • bateria: 5200 mAh, ładowanie o mocy 68 W;
  • aparat: główny 50 Mpix, szeroki 50 Mpix, teleobiektyw 3x 10 Mpix;
  • system: Android 15;
  • wodoszczelność: IP68/IP69.
SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Markt
Motorola edge 60 5G 12/512 GB
Media Markt

Vivo 60 Lite 5G 8/256 GB - 1299 zł za baterię 6500 mAh

Vivo 60 Lite 5G obecnie kupimy w cenie 1300 zł, 200 zł taniej. To jeden z najtańszych telefonów oferujących tak dużą baterię 6500 mAh. Jego specyfikacja wygląda następująco:

  • ekran: płaski 6,77 cala, AMOLED, rozdzielczość 2392 x 1080 pikseli, 120 Hz,
  •  procesor: MediaTek Dimensity 7360 Turbo;
  •  pamięć: 8 GB RAM, 256 GB przestrzeni na dane;
  •  bateria: 6500 mAh, ładowanie bezprzewodowe 90 W (1-100 proc. w 52 minuty);
  •  aparat: główny 50 Mpix, szeroki 8 Mpix, przedni 32 Mpix;
  •  system: Android 15;
  •  wodoszczelność: IP65.
SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
Vivo V60 Lite 5G - 1299 zł
Media Expert

Urządzenie ma także certyfikat odporności na upadki SGS oraz militarny standard wytrzymałości, więc nie powinno roztrzaskać się przy pierwszym spotkaniu z podłogą. Ciekawym dodatkiem w Vivo V60 Lite jest również antena 360 stopni, która zapewnia wzmocniony zasięg Wi-Fi, LTE i 5G.

iPhone 16 Pro Max - 5122 zł (zamiast 5499 zł)

W sklepie Amazon jest dostępna oferta na zeszłorocznego sztandarowego iPhone'a 16 Pro Max w konfiguracji 256 GB. Sprzęt kosztuje 5122 zł zamiast 5499 zł. Apple nie sprzedaje już modeli z dopiskiem Pro z poprzedniego roku, ale to wciąż atrakcyjna okazja. Zwłaszcza że urządzenie kupimy o prawie 1200 zł taniej niż tegorocznego iPhone’a 17 Pro Max, który startuje od 6299 zł.

  • ekran: płaski OLED 6,9 cala, rozdzielczość 2868 x 1320 pikseli, odświeżanie 120 Hz, Ceramic Shield;
  • procesor: A18 Pro;
  • pamięć: 8 GB RAM, 256 GB przestrzeni na dane;
  • bateria: ok. 4685 mAh, ładowanie do 30 W;
  • aparat: główny 48 Mpix, szeroki 48 Mpix, teleobiektyw 5x 12 Mpix;
  • system: iOS 26;
  • wodoszczelność: IP68.
SPRAWDŹ OFERTĘ
Amazon
iPhone 16 Pro Max za 5122 zł
Amazon

Jeśli nie przekonuje was nowa wyspa aparatów w iPhonie 17 Pro Max, zeszłoroczny 16 Pro Max będzie świetną alternatywą. Pod względem wydajności to bardzo podobne urządzenia - różnica na korzyść nowszego modelu pojawia się głównie w aparacie, ale nawet ten "gorszy" z 16 Pro Max wciąż oferuje świetną jakość zdjęć. Co więcej, telefon kosztuje teraz mniej niż mniejszy iPhone 17 Pro, który bez promocji wyceniono na 5799 zł.

Więcej o propozycjach pomysłów na prezent znajdziesz na Spider's Web:

Albert Żurek
21.11.2025 15:18
Tagi: Black FridayJaki smartfon wybrać?Smartfony
