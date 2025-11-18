REKLAMA
  SPIDER'S WEB
  Technologie
  Sprzęt

Kupujesz smartfon Galaxy, drugi masz za darmo. Mocna promocja

Samsung uruchomił nową promocję na telefony. Kupując wybrane modele - nawet te tańsze - można odebrać drugi smartfon w gratisie. Opłaca się.

Albert Żurek
Gakaxy A56 promocja
Akcja dotyczy zarówno serii Galaxy A, jak i sztandarowych Galaxy S25, S24 oraz Z. Najkorzystniej wygląda to w przypadku wyboru średniopółkowców. Wtedy możemy oszczędzić  i zyskać najwięcej.

Kupujesz Samsunga Galaxy A56 lub A36 i dostajesz Galaxy A17 za darmo

Zacznijmy od omówienia promocji na dwa średniopółkowe modele: A56 oraz Galaxy A36. Jeśli kupimy jeden z tych dwóch telefonów w terminie od 17.11 do 28.12.2025 r. w sklepie wymienionym w regulaminie, mamy szansę na odebranie darmowego Galaxy A17 w kolorze czarnym. 

Siłą promocji jest to, że oba smartfony nie należą do najdroższych. Galaxy A36 kosztuje ok. 1400 zł, a bardziej zaawansowany A56 - 1600 zł. Galaxy A17 został natomiast wyceniony na 849 zł, więc tak naprawdę dostajemy 849 zł w gratisie. Sprzęt musi zostać zakupiony w odpowiednim sklepie będącym partnerem promocji np. Media Expert, x-kom lub MediaMarkt. Gratisowy drugi telefon jednak nie trafi automatycznie do koszyka. Trzeba będzie się o niego upomnieć:

  • po kupnie urządzenia trzeba aktywować telefon maksymalnie do 04.01.2026 r. - w celu aktywacji niezbędne jest uruchomienie urządzenia w Polsce z dostępem do sieci;
  • zalogować się do aplikacji Samsung i wypełnić formularz zgłoszeniowy w terminie do 28.01.2026 r. - potrzebny będzie dowód zakupu i inne dane takie jak adres wysyłki;
  • po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia w ciągu 30 dni na podany adres zostanie wysłany Samsung Galaxy A17 w kolorze czarnym.

Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 23 tys. sztuk na cały kraj. Lepiej się pospieszyć, aby mieć pewność, że do zakupionych Galaxy A36 oraz Galaxy A56 dostaniemy drugiego Galaxy A17. Moim zdaniem lepiej wybrać A56 - to znacznie lepszy model pod względem wydajności i możliwości fotograficznych.

Promocja dotyczy też bardziej zaawansowanych modeli

Promocja umożliwia też odebranie bardziej zaawansowanego modelu Galaxy A36. Jednak taki telefon jest dodawany po zakupie sztandarowych smartfonów: Galaxy S24, S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE, Z Flip 7 (FE) i Z Fold 7. Najtańszymi urządzeniami z listy są S24 w cenie ok. 2900 zł i S25 FE za 3000 zł. 

Galaxy A36 kosztuje ok. 1400 zł, więc wydając 3000 zł na jeden telefon, otrzymamy dwa sprzęty o łącznej wartości 4400 zł. Brzmi jak pomysł na oszczędzenie na prezentach. Zasady promocji są identyczne - na początku trzeba kupić jeden z wybranych modeli do 28.12, aktywować go do 04.01.2026 i wysłać formularz zgłoszeniowy do 28.01.

Różnica jest jednak taka, że producent przygotował 17 tys. egzemplarzy Galaxy A36. Liczba nagród jest zatem znacznie bardziej ograniczona. Szczególnie że ten model można odebrać po zakupie aż ośmiu modeli. Jeśli chcecie mieć pewność, że dostaniecie swojego gratisowego dodatkowego Galaxy A36, polecam się pospieszyć.

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

Albert Żurek
18.11.2025 20:56
