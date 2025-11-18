Samsung Galaxy S26 kontra iPhone 17. Przewaga widoczna gołym okiem

Ładowanie...

iPhone'y 17 są dostępne w sprzedaży od ponad dwóch miesięcy, natomiast premiera Galaxy S26 planowana jest dopiero na koniec lutego 2026 r. Najważniejsze informacje o nowych Samsungach są już jednak znane, a kolejne przecieki regularnie ujawniają nowe szczegóły.

Samsungi Galaxy S26 smuklejsze niż nowe iPhone’y. Można to poczuć

Z nowych doniesień zaufanego informatora IceUniverse dowiadujemy się szczegółów na temat grubości i masy wszystkich trzech modeli z serii Galaxy S26. Już wcześniej ujawniono, że rodzina będzie obejmować trzy modele: podstawowy, z dopiskiem Plus oraz Ultra. Samsung miał anulować smukłą wersję S26 Edge. Wartości wyglądają następująco:

Samsung Galaxy S26 - masa: 164 g, grubość 6,9 mm;

Samsung Galaxy S26+ - masa: 191 g, grubość 7,3 mm;

Samsung Galaxy S26 Ultra - masa: 214 g, grubość 7,9 mm.

Na tle serii S25 widać wyraźne różnice. Podstawowy S26 i S26 Ultra są o 0,3 mm cieńsze niż odpowiednie modele z poprzedniej generacji. Masa zmieniła się minimalnie: S26 przytył o 2 g, S26+ o 1 g, a S26 Ultra schudł o 4 g.

Na tle konkurencji od Apple różnice są jeszcze bardziej wyraziste:

iPhone 17 - masa: 177 g, grubość 7,95 mm;

iPhone 17 Pro - masa: 204 g, grubość 8,75 mm;

iPhone 17 Pro Max - masa: 231 g, grubość 8,75 mm.

Oznacza to, że wszystkie modele Apple’a z tego roku będą cięższe i grubsze od konkurencyjnych Samsungów. W skrajnych przypadkach różnica wynosi aż 17 g w masie i 1,45 mm w grubości. Nie do końca powinniśmy jednak porównywać iPhone’a 17 Pro z S26 Plus. To trochę inna kategoria urządzeń, ponieważ S26 Plus jest bardziej zaawansowaną wersją zwykłego S26, a iPhone 17 Pro to mniejsza wersja Pro Maxa.

Mimo to różnice w gabarytach będą wyczuwalne. Biorąc konkurencyjne telefony do ręki, będzie można je poczuć. W odróżnieniu od Samsunga Apple jednak nie zamierza rezygnować z cienkiego telefonu. Nawet, pomimo że iPhone Air pierwszej generacji sprzedaje się kiepsko. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że druga generacja Aira ma wreszcie zaoferować podwójny zestaw aparatów. Dokładnie tak, jak to było w tegorocznym S25 Edge.

RAM w Galaxy S26 - co z Europą?

Samsung już w serii S25 całkowicie zrezygnował z 8 GB pamięci operacyjnej w swoich sztandarowych modelach. Nawet podstawowy S25 został wyposażony w 12 GB - w ubiegłym roku zwykły S24 oferował tylko 8 GB. Wszystkie tegoroczne modele: S25, S25+, S25 Ultra i S25 Edge wspierają 12 GB RAM.

W przyszłym roku pod tym względem się nic nie zmieni, a przynajmniej na rynku w Europie. Samsung Galaxy S26 Ultra wciąż zapewni 12 GB pamięci operacyjnej - wersja 16 GB w konfiguracji z 1 TB przestrzeni na dane trafi wyłącznie do Chin.

Moim zdaniem decyzja o pozostawieniu 12 GB w Europie jest rozsądna. W dobie wysokich cen pamięci DRAM dodatkowe gigabajty mogłyby znacząco podnieść cenę urządzenia. 12 GB RAM w smartfonie jest obecnie w pełni wystarczające - na ogólną wydajność wpływają również typ pamięci wewnętrznej oraz procesor.

Albert Żurek 18.11.2025 06:12

