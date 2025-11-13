Samsung tnie milimetry w nowym składaku. Liczę na ideał

Ładowanie...

Tegoroczny składany Samsung Galaxy Z Fold 7 pod wieloma względami zasłużył na miano niemal doskonałego. Urządzenie charakteryzuje się cieniutką obudową 4,2 mm po rozłożeniu, niewielką masą, solidnymi zawiasami i wodoszczelnością IP48. Tymczasem debiutujący obok Z Flip 7 nie wprowadził przełomowych zmian względem poprzednika. Dopiero w przyszłym roku to się zmieni.

REKLAMA

Samsung Galaxy Z Flip 8 będzie składakiem idealnym? Na to wygląda

Samsung Galaxy Z Flip 7 z tego roku zyskał tylko pomniejsze zmiany pod względem konstrukcji. Największą innowacją tego modelu był większy ekran zewnętrzny. Wymiary urządzenia jednak nie zostały znacząco zmniejszone. Po rozłożeniu mierzy 6,5 mm, a po złożeniu 13,7 mm - to znacznie więcej niż odpowiednio 4,2 i 8,9 mm w Foldzie 7.

Nowy raport południowokoreańskiego serwisu The Bell ujawnia, że Samsung już pracuje nad dużo cieńszą i lżejszą klapką. Nie padły dokładne wartości wyrażone w milimetrach, ale zaznaczono wartość procentową - mówi się o zmniejszeniu masy i grubości o ponad 10 proc.

Z prostej matematyki wynika, że nadchodzący Galaxy Z Flip 8 mógłby mierzyć ok. 5,8 mm po rozłożeniu i 12,3 mm po złożeniu, ważyć ok. 169 g. To wciąż wyniki dalekie od Galaxy Z Folda 7, który mistrzowsko rozwiązał sprawę wymiarów i masy. Pamiętajmy jednak, że to zupełnie dwa inne podejścia do składanych smartfonów.

Galaxy Z Fold jest dużo większy - w praktyce to dwa telefony zespolone zawiasem. Siłą rzeczy w takim urządzeniu znajdzie się więcej miejsca na wewnętrzne komponenty: baterie, płytki drukowane i inne kluczowe elementy. Nawet po mocnym odchudzeniu Z Fold 7 wciąż oferuje ten sam akumulator 4400 mAh co poprzednik.

Z kolei Galaxy Z Flip jest w istocie jednym telefonem załamanym na pół, więc granica odchudzania obudowy jest znacznie wyraźniejsza. Jeśli informacje się sprawdzą, Galaxy Z Flip 8 ma osiągnąć grubość podobną do smukłego Galaxy S25 Edge, czyli 5,8 mm. Jeszcze większe zmiany w wymiarach wymagałoby kompromisów kosztem baterii.

Składane smartfony w kształcie klapki mają większe ograniczenia

Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Samsung planuje znacząco zwiększyć produkcję i sprzedaż swoich sztandarowych smartfonów w 2026 r. Aby to osiągnąć, telefony muszą być możliwie najlepsze, a więc gigant tworzy już odpowiednie rozwiązania.

Mimo wszystko składane w kształcie klapki przynajmniej przez następne kilka lat nie dogonią Z Foldów pod względem grubości. Bariera 5 mm może nie zostać przebita przez wiele lat - zwłaszcza ze względu na baterie, które wciąż są największym wyzwaniem mobilnych technologii.

REKLAMA

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 13.11.2025 20:16

Ładowanie...