REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

iPhone jak cegła. Weźmiesz do ręki i się zdziwisz

Nadchodzący iPhone stanie się istną cegłą. Tak ciężkiego i grubego smartfona Apple’a jeszcze nie było. Poczujesz to we własnej dłoni.

Albert Żurek
iPhone 18 Pro Max cegła
REKLAMA

Mowa o modelu iPhone 18 Pro Max, czyli przyszłorocznym najbardziej zaawansowanym modelu. Wcześniejsze wersje Pro Maxów nie należały do najlżejszych, ale teraz wszelkie granice zostaną przekroczone. W erze ciężkich i grubych smartfonów smukły iPhone Air może mieć sens.

REKLAMA

iPhone 18 Pro Max ciężki jak cegła. Ale i tak ludzie kupią

Z nowego raportu wynika, że nadchodzący iPhone 18 Pro Max ma być jeszcze grubszy niż obecna generacja. Dodam, że najnowsze iPhone’y 17 Pro (Max) mierzą 8,75 mm grubości, gdzie w poprzednich generacjach (15 Pro, 16 Pro) było to 8,25 mm.

Przeciek nie obejmuje dokładnych wartości, ale powinniśmy się spodziewać obudowy o grubości ok. 9 mm. Tym sposobem byłby to najdosadniejszy iPhone w historii. Oprócz wyższych wymiarów urządzenie ma charakteryzować się znacznie wyższą masą. Inny raport ujawnia jednak dokładną wartość: sprzęt ma być aż 10 g cięższy w porównaniu z obecnym iPhonem 17 Pro Max

Jeśli doniesienie jest precyzyjne, iPhone 18 Pro Max będzie ważyć 243 g. 17 Pro Max charakteryzuje się masą na poziomie 233 g, więc dodając 10 g uzyskujemy prawdopodobną wartość nadchodzącego modelu. Dla kontrastu dodam, że wcześniejsze generacje ważyły:

  • iPhone 17 Pro Max - 233 g;
  • iPhone 16 Pro Max - 227 g;
  • iPhone 15 Pro Max - 221 g;
  • iPhone 14 Pro Max - 240 g
  • iPhone 13 Pro Max - 238 g;
  • iPhone 12 Pro Max - 228 g;
  • iPhone 11 Pro Max - 226 g;
  • iPhone Xs Max - 208 g.

Apple w iPhone 18 Pro Max najprawdopodobniej nie zdecyduje się na zastosowanie większego ekranu - ten wciąż ma mieć przekątną 6,9 cala. Skąd będzie wynikać zatem tak wysoka masa? Najprawdopodobniej z faktu dodatkowych milimetrów. Producent wciąż tak jak w 17 Pro Max ma korzystać z aluminiowo-szklanej obudowy. Oczekuje się też zmian we wnętrzu telefonu, które przełożą się na dodatkowe gramy.

Właściwie już wcześniej Apple wydał telefon o podobnej masie: był to iPhone 14 Pro Max z 2022 r. ważący aż 240 g. Tyle że w urządzeniu znajdowała się stalowa ramka. Następnie w 15 Pro (Max) gigant zastosował tytanowy korpus, dzięki któremu udało się obniżyć masę do 221 g. Potem w 16 Pro Max wartość wzrosła do 227 g. Natomiast w 17 Pro Max przez fakt zastosowania aluminium, które nie jest tylko na ramce, ale też na wyspie aparatów sprzęt waży 233 g.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
iPhone 18 Pro Max
Media Expert

Prawda jest taka, że i tak iPhone 18 Pro Max stanie się hitem, tak jak każdy najdroższy smartfon Apple. 243 g to wartość, którą naprawdę można poczuć w dłoniach, szczególnie jeśli korzysta się z telefonu długimi godzinami. Tyle że za wysoką masą idzie także kapitalny czas pracy na baterii, niemożliwy do uzyskania w żadnym innym modelu. Jeśli w nadchodzącym modelu obudowa ma być grubsza, powinniśmy się spodziewać jeszcze lepszego akumulatora. 

REKLAMA

Więcej o Apple przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
13.11.2025 13:54
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
Najnowsze
13:21
Allegro daje prezent. Paczka poczeka za darmo
Aktualizacja: 2025-11-13T13:21:08+01:00
10:52
Wchodzą kary za drony. 4000 zł piechotą nie chodzi i tłumaczę, jak tego uniknąć
Aktualizacja: 2025-11-13T10:52:47+01:00
10:50
Zaprogramuj przyszłość Polski. HackNation 2025 w Bydgoszczy
Aktualizacja: 2025-11-13T10:50:16+01:00
10:20
Kometa 3I/Atlas rozpadła się na części. Są zdjęcia
Aktualizacja: 2025-11-13T10:20:48+01:00
9:34
Śmietniki jak twierdze. Nawet to musimy sobie utrudniać
Aktualizacja: 2025-11-13T09:34:00+01:00
8:51
Gdzie się podział Steam Deck 2? Valve wciąż szuka idealnych bebechów
Aktualizacja: 2025-11-13T08:51:05+01:00
8:00
Ekran komputera będzie lampą. Przestaniesz wyglądać na callach jak upiór
Aktualizacja: 2025-11-13T08:00:09+01:00
7:40
Jest GPT 5.1. OpenAI chce nim odzyskać honor
Aktualizacja: 2025-11-13T07:40:57+01:00
7:08
Skończyłem Dispatch. Żadna inna gra w 2025 roku nie dała mi tylu emocji
Aktualizacja: 2025-11-13T07:08:57+01:00
6:14
Czarne dziury powstały w ułamek sekundy. Nowa teoria zmienia wszystko
Aktualizacja: 2025-11-13T06:14:00+01:00
6:12
Będziemy robić baterie ze śmieci. Nasi inżynierowie się popisali
Aktualizacja: 2025-11-13T06:12:00+01:00
6:10
Polacy latają na potęgę. Jesteśmy w czołówce
Aktualizacja: 2025-11-13T06:10:00+01:00
6:05
Wojsko Polskie kupi broń mikrofalową i lasery. Są pierwsze szczegóły
Aktualizacja: 2025-11-13T06:05:00+01:00
6:00
Uratują nas autobusy bez kierowców. W Polsce już to testują
Aktualizacja: 2025-11-13T06:00:00+01:00
21:12
Jak sprawdzić czyjąś lokalizację? Najlepsze sposoby
Aktualizacja: 2025-11-12T21:12:45+01:00
20:00
Potężna nowość od twórców Steama. Ten klocek to twój nowy komputer
Aktualizacja: 2025-11-12T20:00:13+01:00
19:02
Nowa metoda płatności na Allegro. Już nie potrzebujesz BLIK-a
Aktualizacja: 2025-11-12T19:02:02+01:00
18:29
Samsung, który składa się jak żaden inny. Wiemy, jaki i kiedy będzie
Aktualizacja: 2025-11-12T18:29:31+01:00
17:53
Miałem w ręku fotograficznego potwora. Huawei Pura 80 Ultra nie bierze jeńców
Aktualizacja: 2025-11-12T17:53:15+01:00
17:15
Apple wciśnie ci nowy głośnik. Nie tylko do słuchania
Aktualizacja: 2025-11-12T17:15:22+01:00
16:49
Nadchodzi AirTag 2. Lepiej wstrzymaj się z zakupem
Aktualizacja: 2025-11-12T16:49:20+01:00
16:07
Black Friday bez stresu: nasze sprawdzone sposoby, by uniknąć pułapek i kupić taniej
Aktualizacja: 2025-11-12T16:07:16+01:00
15:52
Mapy Google już nie pożerają baterii. Ale tylko u wybranych
Aktualizacja: 2025-11-12T15:52:53+01:00
15:19
Microsoft cię przekupi, żebyś nie pobierał Chrome'a. Dasz się przekonać?
Aktualizacja: 2025-11-12T15:19:56+01:00
14:37
Samsung Galaxy S26 będzie potężny. Szykuje się dobry rok w telefonach
Aktualizacja: 2025-11-12T14:37:09+01:00
13:45
Największa umowa w historii kolei. Damy miliardy na piętrowe pociągi
Aktualizacja: 2025-11-12T13:45:57+01:00
13:39
Kupujesz jeden TV Samsunga, dostajesz dwa. Mocna promocja
Aktualizacja: 2025-11-12T13:39:00+01:00
12:57
MediaMarkt z wyjątkową promocją. Oddaj TV, weź rabat i pomóż innym
Aktualizacja: 2025-11-12T12:57:09+01:00
12:38
3I/Atlas przemówił. Mamy pierwszy sygnał radiowy z komety
Aktualizacja: 2025-11-12T12:38:52+01:00
12:21
Szef Windowsa zdradził plan na przyszłość. Użytkownicy są wściekli
Aktualizacja: 2025-11-12T12:21:06+01:00
11:38
Blik w euro z zagranicy. Jest przełom, ucywilizujemy Europę
Aktualizacja: 2025-11-12T11:38:46+01:00
9:41
Roomba jak Nokia. Dawniej król, teraz ma problem do sprzątnięcia
Aktualizacja: 2025-11-12T09:41:25+01:00
9:28
Ryanair znów droższy. Po kieszeni dostali miłośnicy widoków
Aktualizacja: 2025-11-12T09:28:27+01:00
9:14
Świetna nowość w Google Play. Już wiemy która appka męczy smartfon
Aktualizacja: 2025-11-12T09:14:50+01:00
8:11
Windows wkurza już nawet twórców. Autor menadżera zadań rozlicza MS
Aktualizacja: 2025-11-12T08:11:06+01:00
7:46
Monitor PlayStation do PS5 i PC. Trzyma pada, ale panel ironiczny
Aktualizacja: 2025-11-12T07:46:37+01:00
7:38
Fala obniżek na Allegro Black Weeks. Świetne promocje na elektronikę i AGD
Aktualizacja: 2025-11-12T07:38:09+01:00
7:32
Apple ma skarpetę za 1100 zł. To kpina, ale i tak się wyprzedała
Aktualizacja: 2025-11-12T07:32:01+01:00
6:30
Polski język jednak nie jest taki świetny dla AI. Microsoft dementuje
Aktualizacja: 2025-11-12T06:30:00+01:00
6:20
Słońce daje popalić. Możemy stracić dostęp do łączności
Aktualizacja: 2025-11-12T06:20:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA