Mamy już najdroższego iPhone’a na świecie. iPhone 14 Pro Max - pierwsze wrażenia

Apple na konferencji Far Out zaprezentował cztery nowe smartfony, a pierwsze trzy trafią do sprzedaży w najbliższy piątek, czyli 16 września 2022 r. Wśród nich, obok iPhone’a 14 i iPhone’a 14 Pro, znalazł się iPhone 14 Pro Max, z którego korzystam już od kilku dni. W urządzeniu znalazłem aż trzy duże nowości nieobecne w iPhonie 13 Pro Max oraz kilka pomniejszych usprawnień.



W pierwszej kolejności sprawdziłem, jak radzą sobie nowy aparat (wykonujący fotografie o wielkości do 48 Mpix), tryb Always On Display (który wcale nie ogranicza się do ekranu blokady) oraz Dynamiczna Wyspa (która zastąpiła niesławnego notcha, robiąc atut z czegoś, co zapowiadało się na wadę). Przyjrzałem się też kwestii kompatybilności akcesoriów od iPhone'a 13 Pro Max.