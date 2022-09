Zobaczyłem ceny nowego iPhone'a i pobiegłem do sklepu. Ale nie po telefon

Do wczoraj miałem w głowie dwa scenariusze: kupuję nowego iPada Pro na premierę, jeśli tylko cena będzie akceptowalna i będzie pasowała do niego moja klawiatura Magic Keyboard; jeśli nie, to biorę poprzedni model, który powinien być wtedy nieco tańszy, bo takie obniżki cen do tej pory były standardem u Apple'a. Niestety pojawiło się ryzyko, że zeszłoroczne tablety wcale nie stanieją po premierze następców - ba, mogą zdrożeć.