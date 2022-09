Trzy lata czekania po nic. Apple AirPods Pro 2 to żenada

Co najgorsze, nie padło żadne słowo odnośnie poprawy jakości transmisji audio, bo przypomnijmy – żadne ze słuchawek Apple AirPods nie są w stanie odtworzyć pełnej jakości Apple Music Lossless. I nic nie wskazuje na to, by wraz z premierą nowych słuchawek Apple zaimplementował jakikolwiek nowy kodek, który zwiększyłby transmitowaną rozdzielczość dźwięku. Jeśli cokolwiek uległo zmianie, to upscaling audio przy użyciu czipu H2. Tego jednak nie wiemy.