iPady zmieniają się w Maki

Firma pracuje obecnie nad zupełnie nowym interfejsem do tabletów o nazwie Stage Manager. W systemie w wersji beta nie działa on jeszcze za dobrze i najwyraźniej inżynierom potrzeba więcej czasu na to, by go dopracować. Apple nie chce przy tym opóźniać premiery iOS-a 16, który musi trafić na nowe iPhone'y, a te do sklepów trafiają zwykle we wrześniu.