Wykorzystaj możliwości iPada. Zobacz, co potrafią tablety z procesorem Apple M1

Na początku czerwca 2022 r. podczas WWDC 2022 firma z Cupertino przedstawiła iPadOS 16, czyli zupełnie nowy system operacyjny. Pozwoli on po raz pierwszy w historii otworzyć na iPadach po kilka aplikacji naraz i to w nachodzących na siebie oknach. Tryb, który na to pozwala, został nazwany Stage Manager i trafi jednocześnie do tabletów, jak i do komputerów Mac pracujących pod kontrolą macOS 13 Ventura.