iPadOS 16, czyli tablet wymyślony na nowo. Aplikacje w oknach dzięki Stage Manager

Chociaż jest do tego bliżej niż kiedykolwiek wcześniej, to nadal tablety z iPadOS 16 raczej nie będą w stanie zastąpić u mnie w pełni komputera. To rozczarowujące o tyle, że w topowych iPadach Pro mamy od roku ten sam procesor, co w podstawowych MacBookach, Maku mini, i iMaku! Tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, by działał na nim desktopowy system operacyjny... poza oczywiście naczelnym księgowym Apple'a. Tim Cook wie, że iPad z macOS lub apkami z macOS-a mu się nie opłaca.