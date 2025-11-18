REKLAMA
iPhone bez przycisków będzie dziwny. Bez etui nie podchodź

Dotykowe etui dla iPhone’a Pro ma być nowym sposobem sterowania telefonem. Apple testuje rozwiązanie, które reaguje na gesty i naciski na powierzchni obudowy.

Malwina Kuśmierek
Apple pracuje nad etui iPhone wykrywającym dotyk
Większością smartfonów możemy sterować na trzy sposoby: dotykiem ekranu, wciśnięciem przycisków bocznych oraz komendami głosowymi. Apple uważa jednak, że jest w stanie dodać czwarty sposób, jakim jest dotyk tyłu urządzenia. A właściwie, jego etui.

Nowe etui dla iPhone’a Pro stanie się częścią systemu sterowania

Zgodnie z najnowszą plotką opublikowaną na chińskiej platformie Weibo, Apple pracuje nad oficjalnym etui dla modeli iPhone Pro, które będzie wyposażone w zintegrowane, dotykowe warstwy z czujnikami. Akcesorium nie ma być już tylko ochroną - jego powierzchnia ma stać się dodatkowym interfejsem sterowania, reagującym na gesty, stuknięcia i naciski.

Apple w przyszłości zamierza położyć duży nacisk na oficjalne etui, tak aby nie były one jedynie ochronną ozdobą telefonu, lecz stały się dla iPhone’a "drugą warstwą interfejsu dotykowego", czyniąc modele iPhone Pro jeszcze bardziej "Pro"

Post Instant Digital na Weibo (tłumaczenie maszynowe na angielski)

Przekaz leakera Instant Digital wydaje się być prawdziwy biorąc pod uwagę jeden z patentów, jaki otrzymał Apple w ubiegłym roku. Jak wyjaśnia serwis MacRumors, inżynierowie koncernu przedstawili w nim koncepcję "etui z wejściem dla urządzenia elektronicznego", czyli obudowy zdolnej do przejmowania funkcji fizycznych przycisków telefonu.

Patent zakłada zastosowanie w obudowie pojemnościowych lub ciśnieniowych czujników, które mogłyby aktywować systemowe funkcje - regulację głośności, przełączanie trybów aparatu czy inne czynności zwykle dostępne z poziomu przycisków bocznych. Gdy iPhone wykryje obecność takiego etui, mógłby automatycznie przekierować część obsługi na jego powierzchnię, dostosowując sposób działania urządzenia do nowego interfejsu.

Dokument opisuje również komunikację między etui a smartfonem, m.in. z wykorzystaniem NFC. W niektórych wariantach przewidziano nawet możliwość wbudowania w etui modułu biometrycznego, takiego jak Touch ID, co umożliwiłoby odblokowywanie telefonu lub dostęp do wybranych funkcji zabezpieczeń bez dotykania ekranu.

Bezramkowy iPhone głównym beneficjentem nowego etui

Tego typu akcesorium może być odpowiedzią na trwające prace nad jubileuszowym iPhonem, który ma zadebiutować w 2027 roku. Według dotychczasowych przecieków, Apple rozwija konstrukcję niemal całkowicie pozbawioną ramek, z ekranem zakrzywionym na wszystkie krawędzie - a to znacząco ograniczyłoby miejsce na mechaniczne elementy w obudowie. Od miesięcy pojawiają się też informacje o przejściu na warstwy pojemnościowe zamiast tradycyjnych przycisków.

Czytaj też: Spójrz, jak wygląda nowy system iPhone'a. A teraz pomyśl, że to zapowiedź czegoś większego

Interaktywne etui mogłoby więc stać się naturalnym uzupełnieniem takiego projektu. Pozwoliłoby przenieść regulację głośności, spust aparatu czy inne funkcje na większe, wygodniejsze powierzchnie, jednocześnie minimalizując przypadkowe dotknięcia krawędzi w konstrukcji pozbawionej ramek.

Na ten moment Apple nie komentuje sprawy, a wszystkie informacje mają charakter nieoficjalny. Jednak zbieżność patentów i najnowszych przecieków wskazuje, że firma realnie testuje scenariusze, w których etui staje się kolejną warstwą interfejsu iPhone’a. Jeśli prace przebiegają zgodnie z planem, pierwsze wersje takiego rozwiązania mogą pojawić się wraz z kolejnymi generacjami modeli Pro, jeszcze przed premierą rocznicowego iPhone’a w 2027 roku.

Malwina Kuśmierek
18.11.2025 08:08
Tagi: akcesoriaAppleetuiiPhone
