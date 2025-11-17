Nowa apka od Apple’a. Już nie przegapisz gola na iPhonie

Ładowanie...

Jedna z usług Apple’a, która do tej pory nie była dostępna w naszym kraju, dostępna jest od dziś na 40 rynkach, a na liście znalazła się Polska. Chodzi o Apple Sports, czyli aplikację kierowaną do osób, które chcą na żywo śledzić postępy swoich ulubionych drużyn oraz zawodników.

Jak działa Apple Sports?

Główny ekran w Apple Sports składa się z kilku sekcji, a najważniejsza z nich prezentuje wyniki meczy - czy to naszych ulubionych drużyn, czy to z wybranych lig. Domyślny widok pokazuje spotkania odbywające się dziś, ale można przewinąć ekran w lewo, by sprawdzić wyniki wczorajszych meczy, lub w prawo, aby sprawdzić, jakie drużyny będą się mierzyć ze sobą w najbliższym czasie.

Listę ulubionych można dowolnie modyfikować, aby najważniejsze informacje były zawsze pod ręką. Z kolei po wejściu w widok konkretnego spotkania o nazwie GameCard będą wyświetlane dodatkowe informacje na jego temat, a przyozdobione będzie ono gradientem łączącym kluczowe barwy dwóch rywalizujących ze sobą drużyn. Wygląda to wszystko, jak na Apple’a przystało, bardzo estetycznie.

Podczas przewijania wybranej karty spotkania pokazywane są dodatkowe informacje na jego temat, w tym np. strzelone bramki, informacje o członkach drużyny oraz kluczowe statystyki, ale te najważniejsze informacje o wyniku nigdy nie znikają i są cały czas widoczne na samej górze ekranu. Możemy też łatwo dzielić się informacjami na temat konkretnego spotkania z bliskimi.

Dane pochodzące z Apple Sports można przypiąć do panelu widżetów na lewo od ekranu głównego lub do dowolnego z pulpitów w iPhonie. Do tego dochodzą, co jest w przypadku tego typu usług kluczowe, Live Activities, czyli aktualizowane automatycznie Powiadomienia na żywo. Mogą być wyświetlane zarówno na ekranie blokady, jak przy Dynamicznej Wyspie.

A co z Apple Sports na innych urządzeniach Apple’a?

Nowa aplikacja jest dostępna na iPhone’y, ale w ramach ekosystemu Apple’a można wyświetlać informacje z niej również na innych urządzeniach. Jednym z nich jest zegarek Apple Watch, na którym mogą być klonowanie Powiadomienia na żywo. Dzięki temu wystarczy podnieść nadgarstek, aby być na bieżąco.

Oprócz tego aplikację Apple Sports w wersji smartfonowej można zainstalować na iPadzie. A co z komputerami Mac? W ich przypadku możemy skorzystać z opcji generowania widżetów na urządzeniu mobilnym, które potem można przypiąć w Centrum Powiadomień lub nawet bezpośrednio na Biurku.

Jakie sporty, ligi i drużyny obsługuje Apple Sports?

Sporo dla siebie znajdą tutaj przede wszystkim fani piłki nożnej. Można śledzić spotkania w ramach takich lig jak Bundesliga, Bundesliga 2, Champions League (Liga Mistrzów; męska i żeńska), Conference League (Liga Konferencji), EFL Championship, Europa League, LaLiga, Liga MX, Ligue 1, Ligue 2, MLS, NWSL, Premier League, Primeira Liga, Segunda Division, Serie A i Serie B.

Do tego dochodzą koszykówka, a konkretna NBA, NCAA (męska i żeńska), NCAAF i WNBA oraz cieszące się popularnością przede wszystkim na rodzimym rynku Apple’a, czyli w Stanach Zjednoczonych, baseball (MLB), futbol amerykański (NFL) i hokej (NHL). Nie zabrakło też czegoś dla fanów wyścigów (NASCAR, Formula 1) i tenisa (zarówno w wydaniu męskim i żeńskim).

A czy warto pobrać Apple Sports?

Apple Sports nie jest oczywiście pierwszą aplikacją tego typu, a fani sportu w celu śledzenia wyników swoich drużyn korzystają już z programów od firm trzecich takich jak Sofascore czy Flashscore. Wielu osobom może przypaść jednak do gustu fakt, iż ten bezpośrednio od Apple’a nie ma ani reklam, ani nie wymaga żadnych mikropłatności. Jest tylko jeden mały haczyk.

Otwartym pozostaje jedynie pytanie, czy w Apple Sports docelowo pojawią się informacje na temat lokalnych lig w takich krajach jak Polska. Fani sportu oczywiście często śledzą ligi zagraniczne, które w nowej apce są dostępne, ale z pewnością chcieliby mieć w jednym miejscu wszystkie możliwe informacje, by nie korzystać z tym samym celu z różnych programów.

Apple Sports to przy tym kolejna z nowych aplikacji Apple’a debiutujących w oderwaniu od rocznego cyklu wydawniczego jego systemów operacyjnych. Wcześniej dostaliśmy już takie programy jak Dziennik oraz Zaproszenia. Jest przy tym nadal wiele usług, poza polskimi wersjami Siri i Apple Intelligence, na które wciąż czekamy. Mam nadzieję, że następne w kolejności będą Fitness+ oraz Apple News.

Mam też nadzieję, że Apple’owi uda się w końcu uruchomić w Europie funkcję klonowania iPhone’a. Apple Sports jest dostępne na iPhonie i na Biurku komputera Mac można wyświetlić widgety wygenerowane przez tę apkę, ale przesyłanie powiadomień z niej wraz z opcją klonowania obrazu z programu uruchomionego na telefonie byłoby w tym przypadku naprawdę przydatne.

Piotr Grabiec 17.11.2025 15:06

