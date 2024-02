Apple idzie po sport. Na miejscu twórców innych aplikacji zacząłbym się bać

Proste i czytelnie i ani jednej reklamy. A jak Apple będzie zarabiać? Oferując dostęp do transmisji, którymi będzie kusić użytkowników aplikacji. Po co instalować kilka aplikacji, jak powstanie kombajn do zbierania transmisji, a przy okazji pieniędzy. Na miejscu twórców bezpłatnych aplikacji szukałbym już dalszych dróg rozwoju. Apple po zainwestowaniu 2,5 mld dolarów w MLS dopiero się rozgrzewa i ma apetyt na kolejne prawa do transmisji. A przecież nie możemy zapominać o Apple Vision Pro, które mogą przenieść wymiar transmisji telewizyjnych do niespotykanego do tej pory poziomu. Zapowiadają się ciekawe czasy.