Apple kupi Manchester United? Bzdura roku

Z Apple'em u sterów w Manchesterze byłoby dokładnie tak samo, a może nawet ostrzej. Na to Tim Cook nie może sobie pozwolić. Apple przywiązuje bowiem ogromną wagę do tego, w jaki sposób marka jest postrzegana publicznie - przekaz marketingowy jest ściśle kontrolowany, unika się kontrowersji, dba o to, by występowała tylko w pozytywnych konotacjach. Będąc właścicielem Manchester United Apple i Cook nie mieliby nad tym żadnej kontroli.