Czekasz na nowy design Apple Watcha? To sobie poczekasz

Jeśli czekasz na istotne zmiany wizualne w zegarku Apple, mam złe wiadomości. Producent wciąż będzie odgrzewał tego samego kotleta. Wiemy, kiedy powinniśmy się spodziewać prawdziwe nowego modelu.

Albert Żurek
Czekasz na nowy design Apple Watcha? To sobie poczekasz
W Apple Watchach od lat trwa zastój. Apple Watch 7 z 2021 r. niewiele różni się od Watcha 11 z tego roku. Dotyka to zwłaszcza tych, którzy chcieliby mieć smart zegarek idealnie kompatybilny z iPhone'em, ale koliduje im design oraz wygląd. Kiedy można liczyć na zmiany?

Apple Watch bez rewolucji w następnym roku. Wskazano możliwe terminy

Mark Gurman, zaufany informator serwisu Bloomberg, już w 2023 r. ujawnił, że Apple pracuje nad odświeżoną wersją Apple Watcha z cieńszą obudową i magnetycznymi paskami. Ani w Watchu 10, ani tym bardziej w tegorocznej serii Watch 11 nie otrzymaliśmy jednak takich modyfikacji. Zegarki są co najwyżej nieco większe i wytrzymalsze.

Wraz z przyszłorocznym Watchem 12 Apple może wprowadzić dodatkowe czujniki - mówi się (znowu - red.) o funkcji sprawdzania glukozy we krwi. To jednak za mało, aby zrewolucjonizować zegarek Apple. Nowy raport użytkownika Instant Digital ujawnia, że nadchodzący model na 2026 r. będzie praktycznie taki sam, jak w tym roku.

Jeśli wierzyć doniesieniom, większe zmiany zostaną wprowadzone za dwa-trzy lata, podczas premiery iPhone’ów XX albo 12 miesięcy później. W tym scenariuszu Apple Watch 13/14 dostaje nowy wygląd oraz unikalne funkcje.

Natomiast w przyszłym roku Apple może wprowadzić funkcję Touch ID do zegarków. Informacja bazowała na kodzie źródłowym systemu watchOS. Czytnik linii papilarnych w Apple Watch miałby zostać zaimplementowany pod ekranem.

Informatorzy wskazywali możliwość zastosowania tej funkcji nie tylko w przyszłej generacji Apple Watch Ultra 4, ale też w zwykłych zegarkach Apple Watch 12. Zastosowanie czytnika pod ekranem nie jest jednak żadną rewolucyjną zmianą, która zmieni wygląd urządzenia albo sposób w jaki z niego korzystamy.

Pozostaje pytanie: czy my faktycznie potrzebujemy rewolucji w zegarkach?

Apple Watch od zawsze zachowuje charakterystyczną, kanciastą bryłę z prostokątnym wyświetlaczem o lekkich zaobleniach na bokach. Wygląd wydanego dekadę temu Watcha 38 mm nie jest zupełnie odmienny od tegorocznego modelu 11. Z tego typu sprzętem jest taki problem, że projektanci Apple nie mają przesadnie dużego pola do popisu. 

Albert Żurek
18.11.2025 21:11
