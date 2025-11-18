Czekasz na nowy design Apple Watcha? To sobie poczekasz

Ładowanie...

W Apple Watchach od lat trwa zastój. Apple Watch 7 z 2021 r. niewiele różni się od Watcha 11 z tego roku. Dotyka to zwłaszcza tych, którzy chcieliby mieć smart zegarek idealnie kompatybilny z iPhone'em, ale koliduje im design oraz wygląd. Kiedy można liczyć na zmiany?

REKLAMA

Apple Watch bez rewolucji w następnym roku. Wskazano możliwe terminy

Mark Gurman, zaufany informator serwisu Bloomberg, już w 2023 r. ujawnił, że Apple pracuje nad odświeżoną wersją Apple Watcha z cieńszą obudową i magnetycznymi paskami. Ani w Watchu 10, ani tym bardziej w tegorocznej serii Watch 11 nie otrzymaliśmy jednak takich modyfikacji. Zegarki są co najwyżej nieco większe i wytrzymalsze.

Wraz z przyszłorocznym Watchem 12 Apple może wprowadzić dodatkowe czujniki - mówi się (znowu - red.) o funkcji sprawdzania glukozy we krwi. To jednak za mało, aby zrewolucjonizować zegarek Apple. Nowy raport użytkownika Instant Digital ujawnia, że nadchodzący model na 2026 r. będzie praktycznie taki sam, jak w tym roku.

Jeśli wierzyć doniesieniom, większe zmiany zostaną wprowadzone za dwa-trzy lata, podczas premiery iPhone’ów XX albo 12 miesięcy później. W tym scenariuszu Apple Watch 13/14 dostaje nowy wygląd oraz unikalne funkcje.

Natomiast w przyszłym roku Apple może wprowadzić funkcję Touch ID do zegarków. Informacja bazowała na kodzie źródłowym systemu watchOS. Czytnik linii papilarnych w Apple Watch miałby zostać zaimplementowany pod ekranem.

Informatorzy wskazywali możliwość zastosowania tej funkcji nie tylko w przyszłej generacji Apple Watch Ultra 4, ale też w zwykłych zegarkach Apple Watch 12. Zastosowanie czytnika pod ekranem nie jest jednak żadną rewolucyjną zmianą, która zmieni wygląd urządzenia albo sposób w jaki z niego korzystamy.

Pozostaje pytanie: czy my faktycznie potrzebujemy rewolucji w zegarkach?

Apple Watch od zawsze zachowuje charakterystyczną, kanciastą bryłę z prostokątnym wyświetlaczem o lekkich zaobleniach na bokach. Wygląd wydanego dekadę temu Watcha 38 mm nie jest zupełnie odmienny od tegorocznego modelu 11. Z tego typu sprzętem jest taki problem, że projektanci Apple nie mają przesadnie dużego pola do popisu.

REKLAMA

Więcej o Apple'u przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 18.11.2025 21:11

Ładowanie...