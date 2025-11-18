REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Wielka zmiana w iPhone’ach. Wywalą Siri z telefonów

Japonia jako pierwszy kraj zyska możliwość zmiany domyślnego asystenta głosowego w iPhone’ach. W Unii Europejskiej podobna zmiana nadal pozostaje w sferze oczekiwań.

Malwina Kuśmierek
Apple umożliwi w Japonii zmianę asystenta głosowego iPhone'a
REKLAMA

Apple zdecydował się na krok, na który europejscy użytkownicy iPhone’ów patrzą z rosnącą zazdrością. W nadchodzącym iOS 26.2 użytkownicy z Japonii będą mogli przypisać do przycisku bocznego asystenta innego niż Siri - w tym choćby Alexę lub Gemini.

I tak, dobrze czytasz: w Japonii. Nie w Europie, gdzie w Brukseli stale Komisja Europejska bije się z Apple'em o prawa człowieka możliwość pełnego korzystania z możliwości iPhone'ów.

REKLAMA

Wielka zmiana w iPhone’ach, ale jak zwykle nie u nas

Jak poinformował serwis MacRumors, dokumentacja dla deweloperów potwierdza, że Apple wraz z premierą iOS 26.2 udostępni w Japonii możliwość przypisania aplikacji głosowych do bocznego przycisku iPhone’a, korzystając z frameworku App Intents. Do tej pory dłuższe przytrzymanie aktywowało wyłącznie Siri i nie dało się tego zmienić. Teraz Japończycy będą mogli wybrać Alexę, Gemini lub dowolną inną aplikację, pod warunkiem że jej twórcy wdrożą obsługę natychmiastowego uruchamiania z przycisku.

W praktyce oznacza to, że deweloperzy będą mogli przygotować swoje aplikacje tak, by po przytrzymaniu przycisku od razu uruchamiały tryb rozmowy - bez opóźnień i bez konieczności przechodzenia przez okna dialogowe i potwierdzenia. Jednocześnie Apple zastrzega w dokumentacji wyraźnie: ta funkcja jest dostępna wyłącznie na iPhone’ach w Japonii, dla kont ustawionych na ten region i używanych na terenie kraju. O globalnym wdrożeniu na razie cisza.

Zmiana jest elementem szerszego pakietu, w ramach którego iOS 26.2 w Japonii wprowadza również obsługę zewnętrznych sklepów z aplikacjami oraz ekran wyboru wyszukiwarki w Safari. To wszystko efekt lokalnych regulacji - w tym Mobile Software Competition Act - które zmuszają Apple do otwarcia części ekosystemu.

I tu trudno nie poczuć lekkiej zazdrości. W Europie dyskusja o tym, kiedy Apple pozwoli zastąpić Siri Alexą, Asystentem Google czy ChatGPT, trwa od miesięcy - szczególnie odkąd DMA oswobodziło (przynajmniej w teorii) użytkowników z domyślnych aplikacji producenta. W maju pisaliśmy, że w Cupertino trwają prace nad dostosowaniem oprogramowania Apple'a w UE do obsługi asystentów innych niż Siri, jednak z jakiegoś powodu Japonia dostaje je szybciej niż my.

Oczywiście Apple może tłumaczyć, że Japonia ma wyjątkowo precyzyjne wymagania regulacyjne, większy udział w rynku i to dlatego funkcja trafia tam jako pierwsza. Z perspektywy użytkownika wygląda to jednak znacznie prościej: jesteśmy dla Apple'a rynkiem trzeciej kategorii.

Jednocześnie informacje z dokumentacji Apple'a można traktować także z dawką optymizmu: jeżeli japoński pilotaż się uda, to Apple zyska solidne podstawy, by dać możliwość zmiany asystenta głosowego również w krajach Europy.

REKLAMA

Więcej na temat Apple'a:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
18.11.2025 11:39
Tagi: AppleAsystent głosowyiOSiPhoneSiri
Najnowsze
9:30
Płacą za dwa fotele, jadą sami. Nie pojmuję, ale mogą
Aktualizacja: 2025-11-19T09:30:32+01:00
9:00
Czysty dom, szczęśliwe zwierzę. To nowe rozdanie w BISSELL
Aktualizacja: 2025-11-19T09:00:10+01:00
8:15
Potrzebujesz superkomputera? Apple: kup sobie kilka Maców Mini
Aktualizacja: 2025-11-19T08:15:16+01:00
6:45
Spotify za darmo za używanie Paczkomatów. Szybko uzbieram
Aktualizacja: 2025-11-19T06:45:00+01:00
6:34
Roblox zażąda od dziecka selfika. Polskich graczy to nie ominie
Aktualizacja: 2025-11-19T06:34:00+01:00
6:23
Przez ekscytację Steam Machine zapomnieliście o najważniejszym
Aktualizacja: 2025-11-19T06:23:00+01:00
6:12
Właśnie przekazujemy satelity pod kontrolę AI. Skynet lubi to
Aktualizacja: 2025-11-19T06:12:00+01:00
6:01
Czy AI potrafi (już) czuć? Wyniki są jasne, gorzej z wnioskami
Aktualizacja: 2025-11-19T06:01:00+01:00
21:23
Microsoft ostrzega przed nowymi funkcjami Windows 11. Dobrze czytasz
Aktualizacja: 2025-11-18T21:23:05+01:00
21:11
Czekasz na nowy design Apple Watcha? To sobie poczekasz
Aktualizacja: 2025-11-18T21:11:56+01:00
20:56
Kupujesz smartfon Galaxy, drugi masz za darmo. Mocna promocja
Aktualizacja: 2025-11-18T20:56:51+01:00
20:29
Tym jest Agentyczny Windows. Będziemy jak klawisz pilnujący AI
Aktualizacja: 2025-11-18T20:29:58+01:00
20:05
Zrobił stronę z godzinami seansów bez reklam. Ludzie zachwyceni
Aktualizacja: 2025-11-18T20:05:06+01:00
19:21
Rząd aktywuje 3 stopień CHARLIE. Wiele się zmieni, nie tylko na kolei
Aktualizacja: 2025-11-18T19:21:44+01:00
19:03
Apple o tym nie mówi. iPhone 17 ma cichą przewagę nad poprzednikami
Aktualizacja: 2025-11-18T19:03:33+01:00
18:40
Jak płacić za parkowanie w Warszawie? Przegląd aplikacji i ich funkcji
Aktualizacja: 2025-11-18T18:40:34+01:00
18:29
Nowy robot Lidla jest malutki i taniutki. MC Compact będzie hitem
Aktualizacja: 2025-11-18T18:29:22+01:00
18:13
Microsoft musi zwolnić ekipę od social media. Fatalny żart
Aktualizacja: 2025-11-18T18:13:44+01:00
17:49
STALKER 2 żegna Xboksa. Straszna, ale piękna historia w branży gier
Aktualizacja: 2025-11-18T17:49:50+01:00
17:00
Gemini 3 już jest, dla każdego. Tak działa "pogromca ChatGPT"
Aktualizacja: 2025-11-18T17:00:32+01:00
16:56
3I/Atlas to tylko kometa? Kosmiczny detektyw Harvardu prowokuje
Aktualizacja: 2025-11-18T16:56:57+01:00
16:29
Robot kuchenny Lidla najtaniej w historii. Sam go kupię
Aktualizacja: 2025-11-18T16:29:23+01:00
15:55
Pół Internetu nie działa. Jest winny, tym razem nie Amazon
Aktualizacja: 2025-11-18T15:55:22+01:00
15:46
Ten smartfon zmienia wszystko. Honor Magic V5 wyznacza nowy standard w składanych modelach
Aktualizacja: 2025-11-18T15:46:01+01:00
13:00
DJI Osmo Action 6: niby kamerka sportowa, a z funkcją z prawdziwych aparatów
Aktualizacja: 2025-11-18T13:00:00+01:00
12:28
Android 17 ma już słodką nazwę. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-11-18T12:28:28+01:00
11:39
Wielka zmiana w iPhone’ach. Wywalą Siri z telefonów
Aktualizacja: 2025-11-18T11:39:22+01:00
11:31
Nasz system kaucyjny prawie działa. Niemcy zjadają nas na śniadanie
Aktualizacja: 2025-11-18T11:31:26+01:00
10:01
Zaprojektował iPhone’a i zwiał. Sypie się dział projektowy Apple'a
Aktualizacja: 2025-11-18T10:01:01+01:00
9:24
Biletu do kasownika już nie kupisz. Pasażerowie wściekli i ja ich rozumiem
Aktualizacja: 2025-11-18T09:24:28+01:00
9:00
Największa taka inwestycja w Polsce. Widziałem PGE Nowy Rybnik od środka
Aktualizacja: 2025-11-18T09:00:12+01:00
8:08
iPhone bez przycisków będzie dziwny. Bez etui nie podchodź
Aktualizacja: 2025-11-18T08:08:21+01:00
7:28
Elon Musk i szef Fortnite’a mają dwie prośby do Microsoftu. Obie są absolutnie słuszne
Aktualizacja: 2025-11-18T07:28:32+01:00
6:15
Łodzie podwodne dla Polski. Włosi oferują robiący wrażenie bonus
Aktualizacja: 2025-11-18T06:15:00+01:00
6:12
Samsung Galaxy S26 kontra iPhone 17. Przewaga widoczna gołym okiem
Aktualizacja: 2025-11-18T06:12:00+01:00
6:11
Chcą szpitali pod ziemią. "Potrzeba jest pilna"
Aktualizacja: 2025-11-18T06:11:00+01:00
6:03
Przerzucamy nasze Homary do Finlandii. "Pierwsza taka akcja w historii"
Aktualizacja: 2025-11-18T06:03:00+01:00
6:00
Polska rakieta odlicza dni do startu. Misja zapowiada się imponująco
Aktualizacja: 2025-11-18T06:00:00+01:00
21:31
Abonament, który rozbija bank. Ja się pytam: po co przepłacać?
Aktualizacja: 2025-11-17T21:31:18+01:00
21:03
Ostatni moment na kupno karty graficznej. Robi się naprawdę nieprzyjemnie
Aktualizacja: 2025-11-17T21:03:30+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA