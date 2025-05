Apple ma dość Siri. Poczujesz to swoim iPhonie

Bądźmy szczerzy: Siri jest postrzegana przez wielu użytkowników jako technologia, która nie spełniła pokładanych w niej nadziei. Mimo zapowiedzi integracji z zaawansowaną sztuczną inteligencją, jej codzienne użytkowanie często ogranicza się do prostych zadań, takich jak ustawianie alarmów, odtwarzanie muzyki czy wykonywanie połączeń. Opóźnienia we wprowadzaniu znaczących ulepszeń i rosnąca przepaść w stosunku do możliwości oferowanych przez rywali sprawiają, że przyszłość Siri jako czołowego asystenta głosowego stoi pod znakiem zapytania. I Apple zdaje się to tylko potwierdzać.