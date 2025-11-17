REKLAMA
iPhone 17 Pro tyle powinien kosztować od początku. Gruba promocja

iPhone 17 Pro trafił na wyprzedaż z okazji nadchodzącego Black Friday. Sprzęt jest dostępny w cenie, która powinna obowiązywać od początku. 

Albert Żurek
Najnowszy prawie najlepszy telefon Apple’a jest obecnie dostępny ponad 540 zł taniej. Cena została wyrównana do poziomu iPhone’a Air, w związku z czym kupno cienkiego iPhone’a kompletnie straciło sens. Trzeba się jednak spieszyć. Oferta jest ograniczona.

iPhone 17 Pro ponad 500 zł taniej. Cena, w której można polecić ten model

iPhone 17 Pro w wersji 256 GB został wyceniony na 5799 zł. Dzięki najnowszej promocji na Allegro iPhone 17 Pro w promocji kosztuje 5256,84 zł - czyli ponad 540 zł mniej. Wyprzedaż dotyczy tylko granatowej wersji kolorystycznej. Za ofertę odpowiada sklep x-kom, więc mówimy o zaufanym sprzedawcy.

Ta cena powinna być domyślną wartością za ten model. Apple trochę przesadził z wyceną drugiego najlepszego modelu tuż za wersją 17 Pro Max z większym ekranem i lepszą baterią.

W tym roku Apple zrezygnował z 128-gigabajtowych wersji w swoich smartfonach, więc klienci już nie mają wyboru zaoszczędzenia na pamięci. Dlaczego to takie ważne? Podstawowy iPhone 16 Pro z ubiegłego roku w wersji 128 GB kosztował 5299 zł, a wyższy wariant 256 GB został wyceniony na 5799 zł. Oznacza to, że Apple nie zwiększył ceny telefonu. Tyle że rezygnując z 128 GB, podwyższył próg wejścia w iPhone’y z dopiskiem Pro.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Allegro

Nie każdy bowiem potrzebuje 256 GB. Szczególnie że dostęp do chmury iCloud+ w wersji 50 GB kosztuje tylko 5 zł/mies., a 500 zł w kieszeni warto mieć. Jednak dzięki tego typu promocjom smartfon jest znacznie bardziej opłacalny. Różnica w cenie między bardziej zaawansowanym iPhonem 17 Pro Max kosztującym 6299 zł staje się znacznie większa. Mówimy zatem o kwestii 1000 zł. 

Standardowa różnica w cenie między 17 Pro i 17 Pro Max wynosi 500 zł, co w przypadku telefonów tej klasy stanowi mniej niż 10 proc. Już tuż po premierze tłumaczyłem, dlaczego lepiej wybrać większy model 17 Pro Max. W skrócie dostajemy znacznie większy czas pracy na baterii oraz trochę większy ekran. 17 Pro nie jest małym telefonem, a oferuje znacznie gorszy czas pracy na jednym ładowaniu. Jeśli mamy zapłacić ok. 5299 zł, a 6299 zł, warto zastanowić się nad zakupem mniejszego modelu.

iPhone 17 Pro to klasa sama w sobie

W urządzeniu znajdziemy wszystko co najlepsze. Fakt, tanio nie jest. Jeśli chcecie przede wszystkim dobrych aparatów i nowego wyglądu, iPhone 17 Pro będzie dobrym wyborem. Bez promocji osobiście bym nie kupował, ale jeśli można oszczędzić 500 zł, sprawa wygląda zupełnie inaczej.

Więcej o Apple'u przeczytasz na Spider's Web:

