REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Zaprojektował iPhone’a i zwiał. Sypie się dział projektowy Apple'a

Projektant odpowiedzialny za iPhone'a Air, a zarazem twarz kampanii promocyjnej supercienkiego smartfona, żegna się z Apple'em po sześciu latach pracy.

Malwina Kuśmierek
Z Apple'a odchodzi projektant odpowiedzialny za iPhone'a Air
REKLAMA

Abidur Chowdhury, jeden z głównych twórców iPhone’a Air, a zarazem pracownik Apple'a prowadzący wrześniową prezentację iPhone'a Air, odszedł z firmy po ponad sześciu latach pracy. Zgodnie z doniesieniami, projektant przeniósł się do startupu działającego w obszarze sztucznej inteligencji.

REKLAMA

To on zaprezentował nam iPhone'a Air. Teraz odchodzi z Apple'a

Jak informuje Bloomberg, odejście Chowdhury’ego odbiło się w Apple szerokim echem. Wewnątrz firmy uchodził za rosnącą gwiazdę zespołu projektowego - tym bardziej że to właśnie jego wybrano do poprowadzenia dwuminutowego materiału o kulisach powstawania iPhone’a Air. W świecie Apple takie wystąpienia trafiają zazwyczaj tylko do najbardziej rozpoznawalnych twarzy w dziale designu, co w ostatnich latach było zarezerwowane choćby dla Molly Anderson, obecnej szefowej zespołu.

Odejście projektanta ma być niezwiązane z samą premierą iPhone’a Air, choć to właśnie on odegrał istotną rolę w opracowaniu jego nad wyraz cienkiej konstrukcji.

Chowdhury pracował w Apple'u od 2019 roku, dołączając w momencie, gdy z firmy odchodził legendarny szef designu Jony Ive. Jego rezygnacja zapoczątkowała długotrwałą przebudowę zespołu projektowego, który przez lata stanowił jedną z najważniejszych sił napędowych Apple. Z dawnych członków grupy projektowej pozostało dziś niewielu - większość odeszła na emeryturę lub przeniosła się do LoveFrom, studia założonego przez Ive’a.

W ostatnich miesiącach także współczesny Apple Design mierzy się z kolejnymi turbulencjami. Firma straciła m.in. Evansa Hankeya, następcę Ive’a na stanowisku szefa designu, oraz Tanga Tana, projektanta z ponad 25-letnim stażem. Zespół interfejsu użytkownika kierowany przez Alana Dye’a również notuje kolejne odejścia.

Napięcia narastają również na poziomie strukturalnym. Po odejściu wieloletniego dyrektora operacyjnego Jeffa Williamsa Apple ogłosiło w lipcu, że dział projektowania będzie raportować bezpośrednio do Tima Cooka. Zmiana ta ma w dłuższej perspektywie usprawnić współpracę między zespołami, ale w krótkim terminie podkreśla skalę reorganizacji.

Choć nowy pracodawca Chowdhury’ego pozostaje tajemnicą, jedno jest pewne: Apple musi mierzyć się z rosnącą konkurencją o talenty - zarówno w obszarze sztucznej inteligencji, jak i wzornictwa przemysłowego. A każde kolejne odejście projektanta, który jeszcze niedawno reprezentował firmę na globalnej scenie, tylko ten problem uwidacznia.

REKLAMA

Więcej na temat iPhone'a Air:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
18.11.2025 10:01
Tagi: AppleiPhone
Najnowsze
10:01
Zaprojektował iPhone’a i zwiał. Sypie się dział projektowy Apple'a
Aktualizacja: 2025-11-18T10:01:01+01:00
9:24
Biletu do kasownika już nie kupisz. Pasażerowie wściekli i ja ich rozumiem
Aktualizacja: 2025-11-18T09:24:28+01:00
9:00
Największa taka inwestycja w Polsce. Widziałem PGE Nowy Rybnik od środka
Aktualizacja: 2025-11-18T09:00:12+01:00
8:08
iPhone bez przycisków będzie dziwny. Bez etui nie podchodź
Aktualizacja: 2025-11-18T08:08:21+01:00
7:28
Elon Musk i szef Fortnite’a mają dwie prośby do Microsoftu. Obie są absolutnie słuszne
Aktualizacja: 2025-11-18T07:28:32+01:00
6:15
Łodzie podwodne dla Polski. Włosi oferują robiący wrażenie bonus
Aktualizacja: 2025-11-18T06:15:00+01:00
6:12
Samsung Galaxy S26 kontra iPhone 17. Przewaga widoczna gołym okiem
Aktualizacja: 2025-11-18T06:12:00+01:00
6:11
Chcą szpitali pod ziemią. "Potrzeba jest pilna"
Aktualizacja: 2025-11-18T06:11:00+01:00
6:03
Przerzucamy nasze Homary do Finlandii. "Pierwsza taka akcja w historii"
Aktualizacja: 2025-11-18T06:03:00+01:00
6:00
Polska rakieta odlicza dni do startu. Misja zapowiada się imponująco
Aktualizacja: 2025-11-18T06:00:00+01:00
21:31
Abonament, który rozbija bank. Ja się pytam: po co przepłacać?
Aktualizacja: 2025-11-17T21:31:18+01:00
21:03
Ostatni moment na kupno karty graficznej. Robi się naprawdę nieprzyjemnie
Aktualizacja: 2025-11-17T21:03:30+01:00
20:36
Windows pod ostrzałem. Szef Microsoftu próbuje gasić pożar
Aktualizacja: 2025-11-17T20:36:17+01:00
20:13
Światłowód wreszcie za sensowną kasę. Brałbym w ciemno
Aktualizacja: 2025-11-17T20:13:44+01:00
19:56
Wpadł jeden z najgroźniejszych cyberterrorystów. Brawura go zgubiła
Aktualizacja: 2025-11-17T19:56:02+01:00
19:13
Apple porzuca legendarne komputery. Bolesny cios dla użytkowników
Aktualizacja: 2025-11-17T19:13:56+01:00
18:51
Boeing szkoli pilotów na grze Xboxa. Większy sens niż myślisz
Aktualizacja: 2025-11-17T18:51:51+01:00
18:16
Amazon zaostrza kontrolę nad sprzętem. "Kupujesz, my decydujemy"
Aktualizacja: 2025-11-17T18:16:53+01:00
17:51
Koniec z cwaniactwem. Tak Windowsa już nie aktywujesz
Aktualizacja: 2025-11-17T17:51:09+01:00
17:30
PKP Intercity tnie ceny biletów. Aż głupio nie jechać
Aktualizacja: 2025-11-17T17:30:19+01:00
17:02
Glovo dowozi iPhone'y jak pizzę. Czekasz godzinę, masz telefon
Aktualizacja: 2025-11-17T17:02:21+01:00
16:00
Szykują serwerownie w kosmosie. Ziemi zwyczajnie kończy się prąd
Aktualizacja: 2025-11-17T16:00:05+01:00
15:06
Nowa apka od Apple’a. Już nie przegapisz gola na iPhonie
Aktualizacja: 2025-11-17T15:06:58+01:00
13:30
iPhone 17 Pro tyle powinien kosztować od początku. Gruba promocja
Aktualizacja: 2025-11-17T13:30:57+01:00
13:09
10 lat, 50 miast i 8 gigabitów. Dlaczego warto teraz wybrać Światłowód od Orange?
Aktualizacja: 2025-11-17T13:09:44+01:00
12:58
Messenger informuje o zrzutach ekranu? Internet zachłysnął się półprawdą
Aktualizacja: 2025-11-17T12:58:41+01:00
12:23
Większe pakiety i dwa nowe kraje w Strefie UE. Podziękujesz operatorowi
Aktualizacja: 2025-11-17T12:23:06+01:00
12:10
Zobaczysz kometę 3I/Atlas na żywo. Szykuje się niesamowita transmisja
Aktualizacja: 2025-11-17T12:10:42+01:00
11:26
UE chce skanować komunikatory. Polska: "Nie zgodzimy się na inwigilację"
Aktualizacja: 2025-11-17T11:26:39+01:00
10:52
LOT zniechęcał do reklamacji. Doigrał się
Aktualizacja: 2025-11-17T10:52:52+01:00
10:01
Wojna dotarła do Polski. Wysadzono tory, służby szukają sabotażystów
Aktualizacja: 2025-11-17T10:01:07+01:00
9:00
Tim Cook na wylocie. W Apple'u gorączkowo szykują sukcesję
Aktualizacja: 2025-11-17T09:00:08+01:00
8:39
Topowe urządzenia Dreame w promocji na Black Friday. Grzech nie brać
Aktualizacja: 2025-11-17T08:39:03+01:00
8:29
Polskie lotnisko sparaliżowane. Cisną bekę, że lepiej je zamknąć na jesień i zimę
Aktualizacja: 2025-11-17T08:29:05+01:00
7:32
Kampania Call of Duty Black Ops 7 jest tragiczna. Wziąłem urlop na poratowanie zdrowia
Aktualizacja: 2025-11-17T07:32:21+01:00
7:00
Polski Fiat 126p nowym Hot Wheelsem. Zmiażdżył konkurencję
Aktualizacja: 2025-11-17T07:00:19+01:00
6:20
Nowo odkryta supernowa zaskakuje kształtem. Wygląda jak oliwka
Aktualizacja: 2025-11-17T06:20:32+01:00
6:19
OpenAI ma model dla wojska. W USA już z niego korzystają
Aktualizacja: 2025-11-17T06:19:58+01:00
6:19
Najpierw śmieci, potem start. Nowa technologia tnie emisję CO2
Aktualizacja: 2025-11-17T06:19:11+01:00
6:15
Leki będą w nas pływać. "To przyszłość medycyny"
Aktualizacja: 2025-11-17T06:15:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA