Zaprojektował iPhone’a i zwiał. Sypie się dział projektowy Apple'a

Abidur Chowdhury, jeden z głównych twórców iPhone’a Air, a zarazem pracownik Apple'a prowadzący wrześniową prezentację iPhone'a Air, odszedł z firmy po ponad sześciu latach pracy. Zgodnie z doniesieniami, projektant przeniósł się do startupu działającego w obszarze sztucznej inteligencji.

To on zaprezentował nam iPhone'a Air. Teraz odchodzi z Apple'a

Jak informuje Bloomberg, odejście Chowdhury’ego odbiło się w Apple szerokim echem. Wewnątrz firmy uchodził za rosnącą gwiazdę zespołu projektowego - tym bardziej że to właśnie jego wybrano do poprowadzenia dwuminutowego materiału o kulisach powstawania iPhone’a Air. W świecie Apple takie wystąpienia trafiają zazwyczaj tylko do najbardziej rozpoznawalnych twarzy w dziale designu, co w ostatnich latach było zarezerwowane choćby dla Molly Anderson, obecnej szefowej zespołu.

Odejście projektanta ma być niezwiązane z samą premierą iPhone’a Air, choć to właśnie on odegrał istotną rolę w opracowaniu jego nad wyraz cienkiej konstrukcji.

Chowdhury pracował w Apple'u od 2019 roku, dołączając w momencie, gdy z firmy odchodził legendarny szef designu Jony Ive. Jego rezygnacja zapoczątkowała długotrwałą przebudowę zespołu projektowego, który przez lata stanowił jedną z najważniejszych sił napędowych Apple. Z dawnych członków grupy projektowej pozostało dziś niewielu - większość odeszła na emeryturę lub przeniosła się do LoveFrom, studia założonego przez Ive’a.

W ostatnich miesiącach także współczesny Apple Design mierzy się z kolejnymi turbulencjami. Firma straciła m.in. Evansa Hankeya, następcę Ive’a na stanowisku szefa designu, oraz Tanga Tana, projektanta z ponad 25-letnim stażem. Zespół interfejsu użytkownika kierowany przez Alana Dye’a również notuje kolejne odejścia.

Napięcia narastają również na poziomie strukturalnym. Po odejściu wieloletniego dyrektora operacyjnego Jeffa Williamsa Apple ogłosiło w lipcu, że dział projektowania będzie raportować bezpośrednio do Tima Cooka. Zmiana ta ma w dłuższej perspektywie usprawnić współpracę między zespołami, ale w krótkim terminie podkreśla skalę reorganizacji.

Choć nowy pracodawca Chowdhury’ego pozostaje tajemnicą, jedno jest pewne: Apple musi mierzyć się z rosnącą konkurencją o talenty - zarówno w obszarze sztucznej inteligencji, jak i wzornictwa przemysłowego. A każde kolejne odejście projektanta, który jeszcze niedawno reprezentował firmę na globalnej scenie, tylko ten problem uwidacznia.

