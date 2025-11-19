Spotify za darmo za używanie Paczkomatów. Szybko uzbieram

Ładowanie...

Popularny polski przewoźnik wspiera program lojalnościowy, w ramach którego możemy zdobywać monety. InCoiny odbiera się m.in. za odbieranie paczek przez Paczkomaty oraz korzystanie z innych usług InPost typu InPost Pay. Punkty można zamieniać na nagrody. Do aplikacji trafiła nowa oferta, z której warto skorzystać.

REKLAMA

Spotify Premium na cztery miesiące za darmo. Wystarczy odebrać 15 paczek

Teraz pojawił się powód, aby wreszcie zrobić pożytek z InCoinów. W katalogu nagród programu lojalnościowego znajdziemy ofertę czterech miesięcy darmowego Spotify Premium w planie indywidualnym.

Aby z tego skorzystać, trzeba mieć na koncie 300 InCoinów. Jeśli zamawiacie przesyłki wyłącznie do Paczkomatu, taką wartość zdobędziecie po odebraniu 15 paczek. W przypadku dostaw kurierskich to kwestia 30 przesyłek. Promocja jest dedykowana tylko dla nowych użytkowników, którzy jeszcze nie mieli aktywowanego Spotify Premium na swoim koncie.

Screenshot

Domyślnie Spotify dla nowych kont daje 3 mies. za darmo. InPost gwarantuje natomiast dodatkowy miesiąc. Każdy miesiąc dostępu w planie indywidualnym kosztuje 23,99 zł, a więc dzięki promocji polskiej firmy kurierskiej jesteśmy w stanie oszczędzić niemal 100 zł na dostępie do serwisu muzycznego. Co trzeba zrobić, aby odebrać? To proste:

wejść do aplikacji InPost > Nagrody > Katalog Nagród > Partnerzy i zjechać na dół do ofert za 300 punktów (Spotify Premium będzie na pierwszym miejscu);

kliknąć promocję i przycisk “Wybieram”, odbierając swój kod;

wejść na stronę spotify.com/ppt/inpost-4m/ i kliknąć Rozpocznij okres próbny;

zalogować się na konto lub utworzyć nowe;

wpisać kod promocyjny;

podpiąć kartę płatniczą, która nie była podpięta do żadnego konta Spotify.

To właściwie wszystko, przez pierwsze cztery miesiące Spotify Premium w planie indywidualnym będzie za darmo. Usługa zapewnia mnóstwo korzyści: słuchanie muzyki bez reklam, odtwarzanie utworów w trybie offline, uruchamianie piosenek w dowolnej kolejności czy od niedawna bezstratna jakość dźwięku na wszystkich urządzeniach.

Jeśli wcześniej nie korzystało się z Spotify Premium, zdecydowanie warto. Dodam, że usunięcie karty z konta wiąże się ze zrezygnowaniem z planu Premium na cztery miesiące. To właściwie przedłużony okres próbny. Po tym czasie dalsze korzystanie wiąże się ze standardową opłatą 23,99 zł/mies. Aby skorzystać możliwie jak najdłużej za darmo, subskrypcję trzeba będzie anulować dzień przed dniem rozliczenia.

REKLAMA

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 19.11.2025 06:45

Ładowanie...