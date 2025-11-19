Spotify za darmo za używanie Paczkomatów. Szybko uzbieram
InPost uruchomił świetną funkcję dla swoich klientów. Jeśli często odbierasz przesyłki z Paczkomatu, możesz odebrać darmowy dostęp do serwisu Spotify. Co trzeba zrobić?
Popularny polski przewoźnik wspiera program lojalnościowy, w ramach którego możemy zdobywać monety. InCoiny odbiera się m.in. za odbieranie paczek przez Paczkomaty oraz korzystanie z innych usług InPost typu InPost Pay. Punkty można zamieniać na nagrody. Do aplikacji trafiła nowa oferta, z której warto skorzystać.
Spotify Premium na cztery miesiące za darmo. Wystarczy odebrać 15 paczek
Teraz pojawił się powód, aby wreszcie zrobić pożytek z InCoinów. W katalogu nagród programu lojalnościowego znajdziemy ofertę czterech miesięcy darmowego Spotify Premium w planie indywidualnym.
Aby z tego skorzystać, trzeba mieć na koncie 300 InCoinów. Jeśli zamawiacie przesyłki wyłącznie do Paczkomatu, taką wartość zdobędziecie po odebraniu 15 paczek. W przypadku dostaw kurierskich to kwestia 30 przesyłek. Promocja jest dedykowana tylko dla nowych użytkowników, którzy jeszcze nie mieli aktywowanego Spotify Premium na swoim koncie.
Domyślnie Spotify dla nowych kont daje 3 mies. za darmo. InPost gwarantuje natomiast dodatkowy miesiąc. Każdy miesiąc dostępu w planie indywidualnym kosztuje 23,99 zł, a więc dzięki promocji polskiej firmy kurierskiej jesteśmy w stanie oszczędzić niemal 100 zł na dostępie do serwisu muzycznego. Co trzeba zrobić, aby odebrać? To proste:
- wejść do aplikacji InPost > Nagrody > Katalog Nagród > Partnerzy i zjechać na dół do ofert za 300 punktów (Spotify Premium będzie na pierwszym miejscu);
- kliknąć promocję i przycisk “Wybieram”, odbierając swój kod;
- wejść na stronę spotify.com/ppt/inpost-4m/ i kliknąć Rozpocznij okres próbny;
- zalogować się na konto lub utworzyć nowe;
- wpisać kod promocyjny;
- podpiąć kartę płatniczą, która nie była podpięta do żadnego konta Spotify.
To właściwie wszystko, przez pierwsze cztery miesiące Spotify Premium w planie indywidualnym będzie za darmo. Usługa zapewnia mnóstwo korzyści: słuchanie muzyki bez reklam, odtwarzanie utworów w trybie offline, uruchamianie piosenek w dowolnej kolejności czy od niedawna bezstratna jakość dźwięku na wszystkich urządzeniach.
Jeśli wcześniej nie korzystało się z Spotify Premium, zdecydowanie warto. Dodam, że usunięcie karty z konta wiąże się ze zrezygnowaniem z planu Premium na cztery miesiące. To właściwie przedłużony okres próbny. Po tym czasie dalsze korzystanie wiąże się ze standardową opłatą 23,99 zł/mies. Aby skorzystać możliwie jak najdłużej za darmo, subskrypcję trzeba będzie anulować dzień przed dniem rozliczenia.
