Już możesz zbierać punkty w aplikacji InPost. Wymienisz je na nagrody

To pewien rodzaj programu lojalnościowego. Żeby się do niego zapisać wystarczy mieć najnowszą wersję oprogramowania oznaczoną numerem 3.30 – aktualizacja powinna zostać wykonana automatycznie, ale zawsze można zajrzeć do sklepu Google Play lub App Store. Ostrzegam – pobiera się dłużej niż zwykle, to całkiem spore uaktualnienie.