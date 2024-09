Duża zmiana w Orange. Tak dostarczą ci teraz sprzęt

Najpopularniejsi sprzedawcy internetowi starają się nie ograniczać sposobów dostawy. Wystarczy spojrzeć na Allegro, gdzie przy składaniu zamówień najczęściej jest do wyboru cała masa typów dostaw – od Paczkomatów InPost, przez automaty innych firm – Allegro OneBox, DPD, DHL po dostawy do punktów w sklepach i na adres. To bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Zdarza się bowiem, że wygodniej jest zamówić przesyłkę do Żabki niż do automatu (bo jest bliżej).