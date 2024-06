Teraz łatwiej odbierzesz paczkę. Świetny krok ze strony Poczty Polskiej

Mimo że sklepy współpracujące z Pocztex Punkt zazwyczaj nie są otwarte 24/7 (w Żabce czy innym sklepie trudno będzie odebrać paczkę o godzinie 3 w nocy), to i tak większa możliwość wyboru jest zawsze na plus. Co jest jednak ważne, w sieci Pocztex Punkt czas na odbiór to aż 7 dni od momentu otrzymania powiadomienia (czyli dnia nadejścia paczki do punktu). Duży Ben w całej Polsce ma 400 sklepów, z kolei Euro Sklep 350 – innymi słowy, jedna współpraca otworzyła opcję dostawy do 750 punktów.