Dostałeś kartę podarunkową? Oto szybki poradnik jak nie stracić jej w głupi sposób

Każdy z nas, stawiając pierwsze kroki w internecie, był uczony, żeby nie podawać swojego adresu, numeru telefonu, numeru PESEL (a jak już poda, to niech zastrzeże) i innych wrażliwych danych. Do tej listy prawdopodobnie należy także dodać kody kreskowe, bo mamy 2024 rok, a stosunkowo mało osób wie, że zamazanie kodu palcem nie wystarczy, by go ukryć.