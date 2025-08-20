Prezydent chciałby zwolnić, CPK woli przyspieszyć. Tak pojadą szybkie pociągi

Ładowanie...

Centralny Port Komunikacyjny buduje pierwszą linię Kolei Dużych Prędkości, uwzględniając na każdym etapie planowania, projektowania i realizacji najwyższe możliwe parametry przejazdu pociągów KDP – poinformowała spółka w ostatnim komunikacie.

O 350 km/h mówiło się już przed laty, ale wówczas zaznaczano, że to prędkość projektowa. Poprzedni pomysł na CPK zakładał mniejsze prędkości, ale pozostawienie otwartej furtki sprawiło, że jednak można wybrać szybszy wariant.

Analizy zawarte w Studiach techniczno-ekonomiczno-środowiskowych (STEŚ) i Projektach Budowlanych dla każdego odcinka linii „Y” od samego początku uwzględniają maksymalną prędkość projektową przejazdu pociągów 350 km/h. Pozwoliło to na podjęcie decyzji o zwiększeniu prędkości eksploatacyjnej, z jaką będą się poruszały pociągi – z pierwotnie planowanych 250 km/h do nawet 350 km/h - tłumaczy CPK.

Jak dodano, wszystkie umowy zakładające budowę na 350 km/h - w tym strategicznego odcinka linii nr 85, który połączy stację Warszawa Zachodnia, Lotnisko CPK i Łódź - zostały podpisane jeszcze w 2021 r.

Według CPK skrócenie czasów przejazdu poprawi wskaźniki efektywności linii kolejowych. Dzięki temu, że pociągi na linii Y pojadą 320 km/h, a nie 250 km/h, podróż z Warszawy Centralnej do Łodzi będzie szybsza o 6 min. Z kolei podróżni jadący ze stolicy we Wrocławiu zameldują się 15 min wcześniej niż w przypadku poprzednich założeń. Jeszcze szybciej dojedzie się do Poznania – o 20 min, a czas przejazdu między tymi miastami ma wynieść ok. 1 godziny i 40 min.

Poprzednia ekipa odpowiedzialna za CPK mówiła, że gra nie jest warta świeczki i nie opłaca się inwestować więcej, aby – ich zdaniem – nieznacznie skrócić czas przejazdu pomiędzy stolicą a miastami na linii "Y". 250 km/h miało w zupełności wystarczyć.

Do tej koncepcji chce powrócić prezydent Karol Nawrocki. Jak czytamy na oficjalnej stronie głowy państwa, pociągi jadące szybciej mają sprawić, że "stracą mieszkańcy średnich miast, ponieważ kolej poruszająca się 350 km/h nie będzie zatrzymywać się w mniejszych miejscowościach takich jak Płock, Grudziądz czy blisko stutysięczny Kalisz". Prezydencki projekt zakłada, że prędkość eksploatacyjna na nowo budowanych liniach kolejowych wyniesie 250 km/h.

Do tego argumentu odniosła się spółka CPK w nowym komunikacie.

Zyskają na tym również mniejsze miasta znajdujące się na tej trasie, takie jak Kalisz czy Sieradz. W kolejnych etapach inwestycji znacznie skróci się czas przejazdu także na dalszych połączeniach długodystansowych wykorzystujących linię „Y” – zarówno krajowych (np. do Szczecina), jak i międzynarodowych (np. do Berlina) – czytamy.

Spółka CPK zaznacza również, że zmiana maksymalnej prędkości eksploatacyjnej nie przekłada się w znaczący sposób na podwyższenie kosztu budowy poszczególnych odcinków linii "Y", czego obawiali się poprzednicy.

- Wynika to z faktu, że dokumenty definiujące jej zakres i specyfikację techniczną od początku zakładały prędkość projektową na poziomie 350 km/h (m.in. geometria torów, czy zasilanie i systemy sterowania ruchem). Chodzi przede wszystkim o elementy, które generują najwyższe koszty, głównie obiekty inżynieryjne (mosty, wiadukty etc.). Nieznacznej zmianie ulegną jedynie koszty budowy części ekranów akustycznych ze względu na zmianę zakresu oddziaływania akustycznego. Podniesienie prędkości pozostanie praktycznie bez wpływu na finansowanie budowy, a znacznie zwiększy atrakcyjność przyszłej oferty polskich kolei względem transportu drogowego czy lotniczego – wyjaśnia CPK.

Adam Bednarek 20.08.2025 11:26

