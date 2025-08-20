Huawei MatePad 11.5 2025 - specyfikacja, ceny i promocja

Ładowanie...

Nowy tablet marki Huawei to produkt kierowany przede wszystkim na rynek edukacyjny. Data premiery w Polsce ustalona na 20 sierpnia 2025 r. z pewnością nie jest przypadkowa, a firma jest przekonana, że tegoroczna edycja tego sprzętu, którym jest MatePad 11.5 2025, przypadnie do gustu wszelkiej maści uczniom i studentów.

Huawei MatePad 11.5 2025 - specyfikacja

W ofercie marki znalazła się już cała masa tabletów z różnych segmentów cenowych. Na jednym biegunie mamy MatePady z linii Pro z ogromnymi wyświetlaczami i specyfikacją z najwyższej półki. Na drugim są modele z niższej półki, ale i tak potrafią pozytywnie zaskoczyć swoimi parametrami.

A czym wyróżnia się Huawei MatePad 11.5 z 2025 r.? Przede wszystkim smukłością, gdyż waży jedynie nieco ponad 0,5 kg i mierzy jedynie 6,1 mm grubości, więc bez problemu można go wrzucić do plecaka lub do torby na ramię, którą zabieramy wraz ze sobą na zajęcia. Obudowa wykonana jest przy tym z aluminium, nie z plastiku.

Huawei MatePad 11.5 2025 - wyświetlacz

Tablety to ten rodzaj sprzętów, w których prym wiedzie panel zajmujący lwią cześć frontu - w tym przypadku jest to dokładnie 86 proc. Wyświetlacz typu LCD TFT odświeżany w aż 120 Hz ma przy tym wysoką rozdzielczość wynoszącą 2456 na 1600 pikseli (2.5K). Zapewnia to zagęszczenie pikseli na poziomie 256 ppi.

Proporcje boków wynoszą 3:2, co lepiej sprawdza się przy czytaniu w porównaniu do tabletów z panoramicznymi ekranami 16:9 lub 16:10. Można też wygodnie korzystać z dwóch aplikacji obok siebie w trybie podzielonego ekranu, a producent udostępnia takie oprogramowanie jak np. Huawei Notatki i GoPaint.

A co z jasnością? Ta wynosi 600 nitów, a do tego Huawei wykorzystał tutaj technologię PaperMatte, która eliminuje odbicia światła na ekranie, ułatwiająca korzystanie z niego w ostrym słońcu lub w sytuacji, gdy mamy lampę za plecami. Do tego dochodzi polaryzacja kołowa poprawiająca dodatkowo czytelność.

Huawei MatePad 11.5 2025 - pozostałe podzespoły

A jakie podzespoły znajdziemy pod ekranem? Przede wszystkim 8-rdzeniowy procesor Kirin 8020 (1x 2.29 GHz, 3x 2.05 GHz i 4x 1.3 GHz) wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej. Do tego dochodzi 256 GB przestrzeni dyskowej na system i dane użytkownika. Za łączność odpowiadają moduły takie jak Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2.

W specyfikacji nie zabrakło również dwóch aparatów - ten główny robi 13-megapikselowe fotki, podczas gdy przedni do wideorozmów i selfie chwyta obraz o wielkości 8 Mpix. Do tego dochodzą cztery głośniki zapewniające dźwięk stereo oraz port USB-C do ładowania, działający w standardzie USB 2.0 (z obsługą OTG).

Oprócz tego producent zdecydował się na zamontowanie akumulatora o pojemności aż 10100 mAh, który ma zapewniać do 14 godzin odtwarzania wideo w trybie offline. Ładowanie może z kolei odbywać się z mocą 40 W, aczkolwiek w zasilacz o odpowiedniej specyfikacji musimy wyposażyć się we własnym zakresie.

Huawei MatePad 11.5 2025 - polskie ceny

Tablet dostępny będzie w Polsce w dwóch kolorach, szarym i fioletowym. Niezależnie od tego, na którą wersję się zdecydujemy, wyceniony został na 1799 zł… w zestawie z klawiaturą Huawei Smart Magnetic Keyboard. Ta waży jedynie 435 g, utrzymując wagę kompletnego zestawu na poziomie poniżej 1 kg.

Oprócz tego Huawei MatePad 11.5 2025 obsługuje rysik Huawei M-Pencil 3. generacji, który można dokupić osobno albo w zestawie za 1999 zł. Można go ładować bez używania przejściówek poprzez przyłożenie go do krawędzi tabletu, co w przypadku poprzedniego modelu nie było możliwe.

Huawei MatePad 11.5 2025 - promocja i oferta premierowa

A co z promocją na start? W ofercie premierowej można nabyć nowiutki sprzęt za 200 zł mniej niż wynosi cena katalogowa. Oznacza to, że za Huawei MatePad 11.5 2025 ze Smart Magnetic Keyboard zapłacimy teraz 1599 zł.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Huawei MatePad 11.5 2025 z klawiaturą oraz rysikiem Huawei M-Pencil 3. generacji kosztuje obecnie jedynie 1799 zł. W obu przypadkach przewidziano też 15-procentowy rabat dla studentów.

Piotr Grabiec 20.08.2025 10:04

