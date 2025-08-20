/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Huawei MatePad 11.5 2025 - specyfikacja, polskie ceny i promocja na start

Do oferty marki Huawei wchodzi właśnie nowy tablet z tej niskiej półki cenowej. Jak prezentuje się specyfikacja Huawei MatePad 11.5 2025 i ile można zaoszczędzić na start? Sprawdziliśmy to.

Piotr Grabiec
Huawei MatePad 11.5 2025 - specyfikacja, ceny i promocja
REKLAMA

Nowy tablet marki Huawei to produkt kierowany przede wszystkim na rynek edukacyjny. Data premiery w Polsce ustalona na 20 sierpnia 2025 r. z pewnością nie jest przypadkowa, a firma jest przekonana, że tegoroczna edycja tego sprzętu, którym jest MatePad 11.5 2025, przypadnie do gustu wszelkiej maści uczniom i studentów.

REKLAMA

Huawei MatePad 11.5 2025 - specyfikacja

W ofercie marki znalazła się już cała masa tabletów z różnych segmentów cenowych. Na jednym biegunie mamy MatePady z linii Pro z ogromnymi wyświetlaczami i specyfikacją z najwyższej półki. Na drugim są modele z niższej półki, ale i tak potrafią pozytywnie zaskoczyć swoimi parametrami.

A czym wyróżnia się Huawei MatePad 11.5 z 2025 r.? Przede wszystkim smukłością, gdyż waży jedynie nieco ponad 0,5 kg i mierzy jedynie 6,1 mm grubości, więc bez problemu można go wrzucić do plecaka lub do torby na ramię, którą zabieramy wraz ze sobą na zajęcia. Obudowa wykonana jest przy tym z aluminium, nie z plastiku.

Huawei MatePad 11.5 2025 - wyświetlacz

Tablety to ten rodzaj sprzętów, w których prym wiedzie panel zajmujący lwią cześć frontu - w tym przypadku jest to dokładnie 86 proc. Wyświetlacz typu LCD TFT odświeżany w aż 120 Hz ma przy tym wysoką rozdzielczość wynoszącą 2456 na 1600 pikseli (2.5K). Zapewnia to zagęszczenie pikseli na poziomie 256 ppi.

Proporcje boków wynoszą 3:2, co lepiej sprawdza się przy czytaniu w porównaniu do tabletów z panoramicznymi ekranami 16:9 lub 16:10. Można też wygodnie korzystać z dwóch aplikacji obok siebie w trybie podzielonego ekranu, a producent udostępnia takie oprogramowanie jak np. Huawei Notatki i GoPaint.

A co z jasnością? Ta wynosi 600 nitów, a do tego Huawei wykorzystał tutaj technologię PaperMatte, która eliminuje odbicia światła na ekranie, ułatwiająca korzystanie z niego w ostrym słońcu lub w sytuacji, gdy mamy lampę za plecami. Do tego dochodzi polaryzacja kołowa poprawiająca dodatkowo czytelność.

Huawei MatePad 11.5 2025 - pozostałe podzespoły

A jakie podzespoły znajdziemy pod ekranem? Przede wszystkim 8-rdzeniowy procesor Kirin 8020 (1x 2.29 GHz, 3x 2.05 GHz i 4x 1.3 GHz) wspomagany przez 8 GB pamięci operacyjnej. Do tego dochodzi 256 GB przestrzeni dyskowej na system i dane użytkownika. Za łączność odpowiadają moduły takie jak Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2.

W specyfikacji nie zabrakło również dwóch aparatów - ten główny robi 13-megapikselowe fotki, podczas gdy przedni do wideorozmów i selfie chwyta obraz o wielkości 8 Mpix. Do tego dochodzą cztery głośniki zapewniające dźwięk stereo oraz port USB-C do ładowania, działający w standardzie USB 2.0 (z obsługą OTG).

Oprócz tego producent zdecydował się na zamontowanie akumulatora o pojemności aż 10100 mAh, który ma zapewniać do 14 godzin odtwarzania wideo w trybie offline. Ładowanie może z kolei odbywać się z mocą 40 W, aczkolwiek w zasilacz o odpowiedniej specyfikacji musimy wyposażyć się we własnym zakresie.

Huawei MatePad 11.5 2025 - polskie ceny

Tablet dostępny będzie w Polsce w dwóch kolorach, szarym i fioletowym. Niezależnie od tego, na którą wersję się zdecydujemy, wyceniony został na 1799 zł… w zestawie z klawiaturą Huawei Smart Magnetic Keyboard. Ta waży jedynie 435 g, utrzymując wagę kompletnego zestawu na poziomie poniżej 1 kg.

Sprawdź inne nasze teksty poświęcone marce Huawei:

Oprócz tego Huawei MatePad 11.5 2025 obsługuje rysik Huawei M-Pencil 3. generacji, który można dokupić osobno albo w zestawie za 1999 zł. Można go ładować bez używania przejściówek poprzez przyłożenie go do krawędzi tabletu, co w przypadku poprzedniego modelu nie było możliwe.

Huawei MatePad 11.5 2025 - promocja i oferta premierowa

A co z promocją na start? W ofercie premierowej można nabyć nowiutki sprzęt za 200 zł mniej niż wynosi cena katalogowa. Oznacza to, że za Huawei MatePad 11.5 2025 ze Smart Magnetic Keyboard zapłacimy teraz 1599 zł.

REKLAMA

To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Huawei MatePad 11.5 2025 z klawiaturą oraz rysikiem Huawei M-Pencil 3. generacji kosztuje obecnie jedynie 1799 zł. W obu przypadkach przewidziano też 15-procentowy rabat dla studentów.

REKLAMA
Piotr Grabiec
20.08.2025 10:04
Tagi: HuaweiTablety
Najnowsze
10:05
Szach i mat. To nie partia szachów, tylko ekran w nowym Huawei MatePad 11.5 (2025)
Aktualizacja: 2025-08-20T10:05:08+02:00
10:04
Huawei MatePad 11.5 2025 - specyfikacja, polskie ceny i promocja na start
Aktualizacja: 2025-08-20T10:04:21+02:00
9:40
Niezidentyfikowany obiekt runął na pole kukurydzy w Polsce. Huk był ogromny
Aktualizacja: 2025-08-20T09:40:24+02:00
9:19
Ulubiona myszka geeków będzie jeszcze lepsza. Amazon zdradził szczegóły
Aktualizacja: 2025-08-20T09:19:39+02:00
9:13
Mandaty za pożary drastycznie w górę. Wreszcie koniec pobłażania
Aktualizacja: 2025-08-20T09:13:18+02:00
9:00
CADEX - gdy technologia spotyka wizjonerów
Aktualizacja: 2025-08-20T09:00:08+02:00
8:11
Zaczęło się. TerapeutaGPT doprowadził do tragedii
Aktualizacja: 2025-08-20T08:11:36+02:00
6:53
Wchodzę na stadion, dają mi gogle VR. Jak to działa, z 40 000 kibiców na trybunach?
Aktualizacja: 2025-08-20T06:53:00+02:00
6:43
Polska stawia na trotyl. Ma wzmocnić nasz potencjał zbrojeniowy
Aktualizacja: 2025-08-20T06:43:00+02:00
6:31
Chińczycy pokazali baterię marzeń. Aż trudno uwierzyć
Aktualizacja: 2025-08-20T06:31:00+02:00
6:21
Biała na warsztat. Polskie wojsko musi zdecydować, co dalej
Aktualizacja: 2025-08-20T06:21:00+02:00
6:11
Ta tkanina neutralizuje gaz bojowy. Jest lekka jak bawełna
Aktualizacja: 2025-08-20T06:11:00+02:00
1:31
Oglądam Gamescom 2025 i nic mi nie drgnęło. No, może przy symulatorze ciężarówki
Aktualizacja: 2025-08-20T01:31:47+02:00
21:51
Google ogrzeje tej zimy całe miasteczko w Finlandii. Co za pomysł
Aktualizacja: 2025-08-19T21:51:35+02:00
21:30
Realizm w grach wskakuje na wyższy poziom. NVIDIA ma na to nowy sposób
Aktualizacja: 2025-08-19T21:30:14+02:00
20:56
iPhone 17e nie taki zły, jak go malują. Serio jest na co czekać?
Aktualizacja: 2025-08-19T20:56:52+02:00
20:29
Tak będzie transmitowany sport przyszłości. Byłem na Stadionie Śląskim w 8K i 360 stopniach
Aktualizacja: 2025-08-19T20:29:54+02:00
19:46
Chcą zrobić smartfona, który będzie komputerem. Z Windowsem
Aktualizacja: 2025-08-19T19:46:02+02:00
18:54
WhatsApp będzie ci pisał wiadomości. Pozwolisz mu? 
Aktualizacja: 2025-08-19T18:54:20+02:00
18:21
Mały dron, a efekt jak bomba lotnicza. Ziemia aż się zatrzęsła
Aktualizacja: 2025-08-19T18:21:49+02:00
17:56
Tak łatwo posprzątasz galerię w smartfonie. Będziesz tylko machać palcem
Aktualizacja: 2025-08-19T17:56:15+02:00
17:16
DHL zapowiada zmiany. Jeszcze łatwiej wyślesz paczki
Aktualizacja: 2025-08-19T17:16:04+02:00
16:22
Nikt nie będzie gapił ci się na ekran. Samsung ma sprytny plan
Aktualizacja: 2025-08-19T16:22:42+02:00
15:01
Tak kupisz bilet w Warszawie. Wiemy, kiedy zacznie działać nowy system
Aktualizacja: 2025-08-19T15:01:05+02:00
13:57
ASUS Zenbook Duo to laptop, dzięki któremu mogę pracować w terenie. Test biura w plecaku
Aktualizacja: 2025-08-19T13:57:09+02:00
13:41
Rozpoczęła się rozbiórka warszawskiego Mordoru. Zło zostało pokonane
Aktualizacja: 2025-08-19T13:41:35+02:00
13:18
Uważaj na to, co wyświetla ci Google w Wyszukiwarce. Możesz stracić kasę
Aktualizacja: 2025-08-19T13:18:49+02:00
12:55
Allegro rozdaje kupony i pakiety Smart! za darmo. Będę grał i oszczędzał na zakupach
Aktualizacja: 2025-08-19T12:55:33+02:00
11:49
Chińskie sklepy zalały nas ciuchami. Mamy gigantyczny problem
Aktualizacja: 2025-08-19T11:49:45+02:00
11:28
Spójrz, jak wygląda nowy system iPhone'a. A teraz pomyśl, że to zapowiedź czegoś większego
Aktualizacja: 2025-08-19T11:28:43+02:00
10:37
Próbowali nauczyć robota grać na perkusji. Zwiędły im uszy
Aktualizacja: 2025-08-19T10:37:03+02:00
10:00
Oto POCO M7. Na ten telefon wydasz niecałe 800+ 
Aktualizacja: 2025-08-19T10:00:00+02:00
9:14
Maszt szkodliwy jak kiszone ogórki. Nie chcą go, ale kisić się nie boją
Aktualizacja: 2025-08-19T09:14:56+02:00
8:49
Noblista mówi, dlaczego AI może wysadzić ludzkość z siodła. "Liczą się tylko zyski"
Aktualizacja: 2025-08-19T08:49:25+02:00
8:18
Smartfon nową bronią Białego Domu. Tak Trump robi propagandę z zatrzymań FBI
Aktualizacja: 2025-08-19T08:18:36+02:00
7:00
Lepsze wiadomości między Androidem i iPhone'em. Dlaczego nadal nie ma ich w Polsce?
Aktualizacja: 2025-08-19T07:00:00+02:00
6:41
Odtworzyli reakcje z narodzin gwiazd. Wyniki szokują
Aktualizacja: 2025-08-19T06:41:00+02:00
6:31
Mrówki są lepsze od ludzi. Wyniki badań nie pozostawiają złudzeń
Aktualizacja: 2025-08-19T06:31:00+02:00
6:21
Dlaczego nie znosimy zawracać? Oto zaskakująca przyczyna
Aktualizacja: 2025-08-19T06:21:00+02:00
6:11
Xbox się sypie, ale legenda Microsoftu uspokaja: "Jestem podekscytowany przyszłością"
Aktualizacja: 2025-08-19T06:11:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA