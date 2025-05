Mobilna ekspozycja Huawei naszpikowana najnowszymi technologiami. Relacja z Huawei Roadshow 2025

W kontenerze nie zabrakło stanowisk prezentujących najróżniejsze rozwiązania typu FTTH (Fiber to the Home) i FTTR (Fiber to the Room). Można było także zobaczyć urządzenia służące do tego, by zapewniać nam dostęp do szybkiego internetu światłowodowego zarówno w domach i mieszkaniach, jak i w hotelach, biurach, szpitalach oraz placówkach edukacyjnych. Naturalnie pojawiły się też nowoczesne routery przystosowane do szybkiego światłowodu wykorzystujące Wi-Fi 7.