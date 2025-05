Huawei zrobił własny system operacyjny dla laptopów. Oto HarmonyOS na PC

System poza standardowymi funkcjami, które znamy w dzisiejszych komputerach, ma dodatki, skupiające się na cyberbezpieczeństwu i prywatności - np. opcję, która szyfruje pliki przechowywane na komputerze i aby do nich uzyskać dostęp będzie potrzebne hasło urządzenia. Nawet jeśli ktoś wyciągnie dysk z takiego laptopa lub komputera, nie będzie w stanie uzyskać dostępu do tych danych. Ciekawą nową opcją jest tryb superprywatności, który wyłącza dostęp do kamery, mikrofonu i lokalizacji. Tryb w laptopie aktywujemy za sprawą dedykowanego przycisku fizycznego.