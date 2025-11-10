Nadchodzi święto zakupów. AliExpress ma dla was niesamowite promocje

Ładowanie...

AliExpress w 2025 r. jest nowoczesną platformą sprzedażową, która zachęca użytkowników szeregiem korzyści. Wśród artykułów znajdziemy produkty światowych marek, ale nie brakuje również lokalnych dostawców. Dawno temu użytkownicy narzekali na dwutygodniowe oczekiwanie na paczki, teraz dzięki magazynom znajdującym się w Europie możliwe jest dostarczenie przesyłki od 1 do 3 dni. Dodatkowo AliExpress wprowadził Program Ochrony Kupujących, który gwarantuje zwrot pieniędzy w razie wystąpienia problemów z dostawą lub niezgodności z opisem. Natomiast jeżeli paczka ulegnie zaginięciu, to klient może łatwo rozpocząć procedurę sporu. Platforma wspiera swoich użytkowników i wymaga od sprzedawców przestrzegania zasad w zakresie obsługi klienta i dostawy.

Ten rozwój pokazuje jak długą drogę przeszło AliExpress, żeby stać się jedną z wiodących światowych platform e-commerce. Jedno natomiast nie uległo zmianie - to nadal miejsce z niesamowitymi promocjami. Zbliża się Dzień Singla, najważniejsze święto zakupowe w Chinach, więc z tej okazji miliony produktów będą mieć nowe, lepsze ceny. Wybrałem dla was kilka naprawdę dobrych propozycji, z części sam skorzystam, bo polowałem na te produkty. Zanim jednak zaczniemy, to pamiętajcie o kilku zasadach prawdziwych łowców promocji:

dodajcie do obserwowanych produkty, którymi jesteście zainteresowani,

szukajcie kuponów zniżkowych, zarówno tych od AliExpress, jak i od poszczególnych sprzedawców

podczas wyszukiwania produktów warto wziąć pod uwagę czas dostawy, dlatego dobrze jest zaznaczyć opcję wysyłki z Europy,

uwzględnijcie opinie o sprzedawcach i wyszukujcie tych z wysokim procentem pozytywnych opinii

Skoro mamy to już za sobą, to czas na promocje. Pamiętajcie o obserwowaniu wybranych przedmiotów, bo piszę te słowa na kilka dni przed startem promocji, a ceny zmieniają się dynamicznie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że gdy będziecie to czytać, to będą atrakcyjniejsze.

Laresar V8 - hit platformy i jeden z ulubionych produktów Polaków

Laresar szybko podbił serce klientów fenomenalnym stosunkiem ceny do jakości. Za kilkaset złotych możecie mieć odkurzacz, który ciągnie lepiej niż większość tradycyjnych urządzeń, a do tego wygląda świetnie. Silnik bezszczotkowy ma moc 500 W i jest w stanie wygenerować siłę ssania na poziomie 48 000 Pa. Pojemna bateria wystarcza na posprzątanie dużego mieszkania. Zaawansowany system filtracji sprawia, że odkurzacz wychwytuje najmniejsze drobiny kurzu.

Laresar V8 może być już od 289 zł. Dodatkowym atutem oferty jest wysyłka z Polski, więc paczka trafi do was błyskawicznie, nawet w ciągu 1-3 dni.

SPRAWDŹ OFERTĘ Kuo Laresevar V8 AliExpress

Tineco FLOOR ONE S7 FlashDry Inteligentny Bezprzewodowy Odkurzacz do Czyszczenia na Mokro i Sucho

Druga lubiona marka Polakó jeżeli chodzi o AliExpress i sprzęty AGD. Najnowsza propozycja firmy to odkurzacz z funkcją mopowania. Jest zgrabny, elegancki i potężny. Wałek mopujący jest nieustannie myty przez czystą wodę, dzięki czemu nie roznosi brudu i bakterii po domu. Obraca się z prędkością 450 obrotów na minutę, dzięki czemu radzi sobie nawet z trudnymi plamami. BSystem błyskawicznego odsysania wody sprawia, że podłoga jest czysta od razu po przejechaniu mopem i nie ma ryzyka rozmazania brudu. To jedna z najbardziej zaawansowanych konstrukcji na rynku. Pomimo sporych rozmiarów obsługa jest bajecznie prosta za sprawą silnika napędzającego koła.

Tineco FLOOR ONE S7 FlashDry ma funkcję czyszczenia krawędzi, więc żadne miejsce nie zostanie brudne. Dodajmy do tego system automatycznego rozpoznawania zabrudzeń i w efekcie otrzymujemy odkurzacz kompletny, który sprawi, że każdy dom będzie błyszczał. Może być wasz za 1870 zł, a jako bonus dodam, że AliExpress obsługuje płatności odroczone Klarna, w których zakupy można rozłożyć na trzy raty 0 procent. Wysyłka jest z Francji, więc dostaniecie odkurzacz w ciągu kilku dni.

SPRAWDŹ OFERTĘ Kup Tineco FLOOR ONE S7 FlashDry AliExpress

Latarka Sofirn SP36 Pro 8000 lm

Taktyczna latarka o kompaktowych kształtach przyda się każdemu i nawet nie zapraszam do dyskusji. Można mieć ją w dwóch odcieniach - 6500K, czyli zimnym białym lub 5000K - neutralnym białym. Ma kilka trybów świecenia, a w maksymalnym osiąga jasność 8000 lumenów, co sprawia, że noc staje się dniem. Wykonana jest ze stopu aluminium klasy lotniczej i jest wodoodporna. Jej długość to zaledwie 12 cm, więc bez problemu zmieści się do kieszeni. Dodajmy do tego, że ma ładowane baterie i tym sposobem otrzymujemy świetną latarkę. Bierzcie, bo się przyda.

Latarka Sofirn SP36 Pro może być wasza już za 108 zł. Sam zamierzam ją kupić, a wysyłka jest z Polski, więc dostaniecie ją najpewniej w ciągu jednego do dwóch dni. Kosmos.

SPRAWDŹ OFERTĘ Kup Latarka Sofirn SP36 Pro 8000 lm AliExpress

Odkurzacz automatyczny LEFANT M3L ze stacją bazową

To mało znana firma na polskim ryku, ale można ją polecić ze względu na wysoką jakość produktów. Robot M3L jest kompaktowych rozmiarów, co ułatwia mu docieranie w trudno dostępne miejsca. Ma 190-stopniową detekcję przeszkód, a do poruszania się po mieszkaniu wykorzystuje LiDAR. Siła ssania to bardzo dobre 12 000 Pa. Robot potrafi pokonywać przeszkody do wysokości 9 mm, a także wykrywa dywany i potrafi automatycznie zwiększać siłę ssania, żeby uzyskać jak najlepsze efekty sprzątania. Dzięki stacji bazowej może przez dłuższy czas być bezobsługowy. Potrafi mopować, a szczotki w kształcie V uniemożliwiają plątanie się włosów. Oczywiście nie doświadczycie zjawiska zamoczenia dywanów, bo robot podnosi nakładki mopujące nad tkaninami.

Odkurzacz automatyczny Lefant M3L może być wasz już za 773 zł, a wysyłka z Niemiec gwarantuje błyskawiczną dostawę.

SPRAWDŹ OFERTĘ Kup odkurzacz automatyczny LEFANT M3L ze stacją bazową AliExpress

JONR S20 Pro - tani i dobry odkurzacz z funkcją mopowania

Jeżeli myślicie, że nowoczesne odkurzacze z możliwością sprzątania na mokro muszą być drogie, to JONR S20 Pro udowadnia, że tak nie jest. Jest lekki, dobrze wygląda, a do tego zapewnia dobre parametry sprzątania. Dzięki szczelnej konstrukcji zbiornika na wodę można nim wjeżdżać na płasko pod meble do wysokości 9 cm. Ruchoma głowica mopująca ułatwia docieranie w trudno dostępne miejsca. JONR S20 Pro natryskuje plamy wodą mopuje je, a następnie odsysa wodę, dzięki czemu powierzchnia jest czysta. Co więcej - w niskiej cenie otrzymujemy również stację bazową, która pomaga odkurzaczowi oczyścić się z zanieczyszczeń.

Dostawa jest z Polski, co znacząco skraca czas oczekiwania na zamówiony przedmiot. JONR S20 Pro może być wasz za 481 zł.

SPRAWDŹ OFERTĘ Kup JONR S20 Pro AliExpress

Robot sprzątający ILIFE A12 Pro - zabójczo skuteczny

Tej marki również nie trzeba nikomu przedstawiać, bo to jeden z najczęściej wyszukiwanych producentów przez użytkowników AliExpress. Jest tania, ale porządna wykonana. Taki jest model A12 Pro, który stosunkiem cena/jakość zjada praktycznie wszystko. Wyszukuje przeszkody i mapuje pomieszczenia za pomocą kamer i LiDAR-u, siła ssania wynosi 3000 Pa, na jednym ładowaniu wytrzymuje do 140 minut, a na dodatek ma funkcję mopowania. Polubicie go, jeżeli macie zwierzęta, bo specjalna konstrukcja sprawia, że włosy i sierść są zasysane przed trafieniem do szczotki. Stacja bazowa umożliwia oczyszczania robota.

ILIFE A12 Pro może być wasz już od 449 zł, a dzięki wysyłce z Polski dostaniecie go błyskawicznie. Nie znajdziecie lepszego taniego robota sprzątającego w tej cenie.

SPRAWDŹ OFERTĘ ILIFE A12 Pro AliExpress

DJI Osmo Pocket 3 - must have

Na promocji znajdziecie wiele sprzętów tego producenta, ale ja opowiem wam o sprzęcie, który sam wykorzystuję codziennie do pracy w Spider's Web. Przez jakiś czas kręciłem materiały wideo z wykorzystaniem telefonu, bo uznawałem, że nie ma sensu inwestować w profesjonalne narzędzia. Jednak DJI Osmo Pocket 3 zmienia wszystko. To sprzęt, z którym każdy może nagrywać jak profesjonalista, mimo że jest amatorem. Jakość nagrań jest na wysokim poziomie za sprawą 1-calowej matrycy, ale w przeciwieństwie do tych z telefonu - są zawsze perfekcyjnie ustabilizowane, a do tego mają milszą dla oka plastykę. Funkcja śledzenia obiektów i twarzy sprawia, że możecie kręcić naprawdę ciekawe filmy, zarówno jako narrator z offu, jak i grając pierwsze skrzypce.

DJI OSmo Pocket 3 kosztuje 1539 zł i jest to wręcz skandalicznie niska cena za taki pakiet możliwości. Bierzcie i nie zastanawiajcie się, bo to jeden z tych gadżetów, który poprawi jakość waszej pracy i życia.

SPRAWDŹ OFERTĘ Kup DJI Osmo Pocket 3 AliExpress

Jump Starter samochodowy BUTURE 6000A

To jedno z urządzeń, o których nie wiesz, że jest ci potrzebne, dopóki nie trafi ci się pilny wyjazd, a samochód nie chce odpalić, bo akumulator jest zbyt słaby. BUTURE 6000A należy do kategorii urządzeń o potężnych parametrach, które jest w stanie odpalić nawet kompletnie martwy akumulator. Co więcej - urządzenie jest wyposażone w kompresor, dzięki czemu za jego pomocą napompujecie oponę, gdy zajdzie taka potrzeba. Wisienką na torcie jest funkcja powerbanku oraz latarki, co może przydać się podczas wymiany koła nocą. Must-have w bagażniku każdego kierowcy.

BUTURE 6000A może być wasz już za 225 zł i warto go zamówić już teraz, zanim przyjdą mrozy, bo wtedy będzie jak znalazł.

SPRAWDŹ OFERTĘ Kup starter samochodyw BUTURE 6000A AliExpress

Grzejnik powietrza EVOR 5/8 kW

Zima nadchodzi, jak to mówią w Nocnej Straży. Wieczory robią się coraz dłuższe i coraz zimniejsze, więc jeżeli spędzacie je poza domem, np. w autobusie, ciężarówce czy kamperze, to z uciechą powitacie okazję na grzejnik powietrza firmy VEVOR. Można go zainstalować w dowolnym pojeździe, bo obsługuje zasilanie 12 V. Samo sterowanie odbywa się za pomocą panelu LCD lub wygodnego pilota. To świetne rozwiązanie na zimę, bo dzięki niemu, jeżeli parkujemy pod chmurką możemy wsiąść do ciepłego pojazdu. Nie wymaga skomplikowanej instalacji, wystarczy go podpiąć do gniazda zapalniczki i gotowe.

Grzejnik Powietrza EVOR 5/8 kW może być wasz już za 335 zł. Wysyłany jest z Czech, więc będzie u was w ciągu tygodnia, bez żadnych dodatkowych opłat.

SPRAWDŹ OFERTĘ Kup Grzejnik powietrza EVOR 5/8 kW AliExpress

Grzejnik powietrza SucceBuy 2KW

Ten grzejnik stworzono z myślą o fanach kempingu i wycieczek outdoorowych, ale może być również wykorzystywana w samochodach i mieszkaniach. Wszystko za sprawą innowacyjnego systemu alarmowego CO, który stale monitoruje powietrze. Po przekroczeniu pierwszego progu alarmowego wysyła sygnały dźwiękowe, że stężenie tlenku węgla jest zbyt wysokie, a chwilę później wyłącza się, żeby nie dopuścić do zatrucia czadem. Można ją zabrać w teren, więc świetnie sprawdzi się w namiocie. Sterowanie odbywa się za pomocą pilota lub aplikacji, więc jest wygodne.

Grzejnik powietrza SucceBuy 2KW może być wasz już za 406 zł, a wysyłka jest realizowana z Francji, więc jeszcze zdąży przyjść na listopadowe weekendy.

SPRAWDŹ OFERTĘ KUp Grzejnik powietrza SucceBuy 2KW AliExpress

To nie wszystkie promocje na AliExpress

Wybrałem te, które są ciekawe z mojego punktu widzenia i które zainteresują zdecydowaną większość użytkowników. Zachęcam jednak do samodzielnego poszukania okazji, bo jest ich tak dużo, że nie sposób wymienić wszystkie. Wiem jedno - w najbliższych dniach warto odwiedzić AliExpress.

Paweł Grabowski 10.11.2025 07:04

Lokowanie produktu : AliExpress

Ładowanie...