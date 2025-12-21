Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Mikroplastik wiruje jak tornado. Wreszcie wiemy, gdzie go łapać

Naukowcy odkryli, że mikroplastik w oceanach krąży w zamkniętych wirach jak miniaturowe tornada. To może ułatwić jego namierzenie.

Marcin Kusz
Mikroplastik nie dryfuje losowo. Wpada w pułapkę wirów
REKLAMA

Mikroplastik nie tylko unosi się na falach czy zalega na dnie mórz i oceanów. Z najnowszych badań wynika, że w głębi oceanów potrafi wpaść w pułapkę własnej fizyki i zacząć krążyć w zamkniętych wirach niczym miniaturowe tornada. To odkrycie może wreszcie podpowiedzieć, gdzie szukać ukrytych plam plastiku, których nie widać z kosmosu ani z pokładów statków.

REKLAMA

Tony mikroplastiku, którego po prostu nie widać

Pod powierzchnią wody mikroplastik dosłownie znika z naszych oczu – rozprasza się w trójwymiarowym, chaotycznym środowisku prądów, fal i zawirowań. Do tej pory naukowcy wiedzieli, że ten plastik gdzieś się gromadzi, ale nie wiedzieli, jak dokładnie się tam dostaje. Aby zrozumieć, co dzieje się z mikroskopijnymi drobinami pod powierzchnią, dwójka badaczy z Woods Hole Oceanographic Institution sięgnęła po narzędzie, które oceanografom bardzo często zastępuje prawdziwe morze: model fizyczny i równania opisujące ruch płynów.

Zamiast próbować łowić plastik w prawdziwym oceanie, odtworzyli jego zachowanie w uproszczonym układzie, a konkretniej w obracającym się cylindrze wypełnionym cieczą. Ściany naczynia i jego pokrywa obracają się z różnymi prędkościami, co prowadzi do powstania złożonego, trójwymiarowego pola prądów, podobnego do tego, jakie panuje na setkach kilometrów otwartego morza.

Do symulacji wprowadzono cząstki przypominające prawdziwy mikroplastik – z masą i rozmiarem, a więc zdolne do samodzielnego oddziaływania z otoczeniem. Choć woda w dużej mierze po prostu niesie z nurtem takie drobiny, ich bezwładność potrafi subtelnie zakłócić tor ruchu wyznaczany przez prądy.

Tornada z plastiku pod falami

Gdy badacze zaczęli śledzić trajektorie takich cząstek w trójwymiarowym przepływie, okazało się, że nie rozpraszają się one przypadkowo po całej objętości wody. Zamiast tego po pewnym czasie zaczynają przyklejać się do specyficznych struktur przepływu – stabilnych, zamkniętych pętli, które można porównać do wirów.

W modelu tworzą się one jak coś w rodzaju plastikowych tornad: skręconych tub, po których drobiny krążą w górę i w dół, nie uciekając ani na powierzchnię, ani w głębiny. W języku matematyki takie miejsca nazywa się atraktorami – to obszary, w które trajektorie cząstek są niejako wciągane w chaotycznym systemie.

Co istotne, te zamknięte pętle nie muszą dryfować tuż pod powierzchnią – mogą formować się głębiej, w toni wodnej, poza zasięgiem satelitów i tradycyjnych metod pomiarowych. To właśnie takie ukryte wiry mogą tłumaczyć zagadkę znikającego mikroplastiku: ogromnych ilości tworzyw, których nie widać ani na powierzchni, ani na dnie, a które gdzieś muszą się podziać.

Jak ta wiedza może pomóc oceanom?

Model zaproponowany przez naukowców pokazuje, że w rzeczywistych, trójwymiarowych prądach oceanicznych mikroplastik nie rozprasza się równomiernie. Zamiast tego z czasem układa się w niewidoczne struktury przepływu, które wciąż się przekształcają.

To odkrycie może pomóc tak naprawdę na dwa sposoby. Po pierwsze, ułatwia planowanie pomiarów – zamiast pobierać próbki przypadkowo, można celować w rejony o warunkach sprzyjających powstawaniu takich ukrytych wirów. Po drugie, daje szansę na opracowanie bardziej precyzyjnych metod oczyszczania – takich, które skierują statki czy urządzenia filtrujące tam, gdzie mikroplastik się gromadzi.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Nowy model nie sprawi oczywiście, że plastik magicznie zniknie z wody, ale daje naukowcom coś bardzo cennego: mapę potencjalnych pułapek, w których cząstki lubią się kumulować. A tam, gdzie istnieją takie skupiska, łatwiej zaplanować monitoring, eksperymenty i w przyszłości skuteczniejsze akcje oczyszczania.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Molenira / Shutterstock.com

REKLAMA
Marcin Kusz
21.12.2025 07:40
Tagi: MikroplastiknaukowcyOchrona środowiskazanieczyszczenie na świeciezanieczyszczenie wód
Najnowsze
7:30
Robią parking z łopat wiatraków. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2025-12-21T07:30:00+01:00
7:20
Mroczne gwiezdne rodzeństwo. Biały karzeł świeci kosztem siostry
Aktualizacja: 2025-12-21T07:20:00+01:00
7:10
Producenci aut uciekają od aut. To co będą produkować?
Aktualizacja: 2025-12-21T07:10:00+01:00
7:00
Szyba jak z bajki. Trzymasz ogień na dłoni i nic
Aktualizacja: 2025-12-21T07:00:00+01:00
16:40
Wielki sukces Zakopanego. Ludzie mogą oddychać
Aktualizacja: 2025-12-20T16:40:00+01:00
16:30
mObywatel ma dla nas prezent na Sylwestra. Jakże wspaniały
Aktualizacja: 2025-12-20T16:30:00+01:00
16:20
Hurtowo kradli dane Google'a. A przy okazji rzucili cień na praktyki giganta
Aktualizacja: 2025-12-20T16:20:00+01:00
16:10
Potężna inwestycja Orange. Nowy władca rynku światłowodu w Polsce
Aktualizacja: 2025-12-20T16:10:00+01:00
16:00
Samsung zrobił coś wspaniałego. Topowe TV nie tylko dla elit
Aktualizacja: 2025-12-20T16:00:00+01:00
11:43
Kometa 3I/ATLAS zniknie na zawsze. Co udało się finalnie ustalić?
Aktualizacja: 2025-12-20T11:43:45+01:00
7:50
Polacy pomogą prześwietlić Księżyc. Temat nabiera tempa
Aktualizacja: 2025-12-20T07:50:00+01:00
7:41
W Łodzi powstanie dżungla pod kopułą. Będą tam latać ptaki
Aktualizacja: 2025-12-20T07:41:00+01:00
7:30
Zbrodnia sprzed 2300 lat. Znaleźli odcisk palca w smole
Aktualizacja: 2025-12-20T07:30:00+01:00
7:20
Zagadka niebieskich błysków właśnie pękła. Trop prowadzi do zaskakującego sprawcy
Aktualizacja: 2025-12-20T07:20:00+01:00
7:10
Samsung robi powrót do przeszłości. Kultowa funkcja aparatów wróci po latach
Aktualizacja: 2025-12-20T07:10:00+01:00
7:00
Nasi naukowcy stworzyli czujnik w kropli wody. Zanieczyszczenie gasi światło
Aktualizacja: 2025-12-20T07:00:00+01:00
21:06
Czujnik, na który czeka tłum smart homiarzy. Siedzę w toalecie i testuję
Aktualizacja: 2025-12-19T21:06:01+01:00
20:25
W torrentach grasuje nowe zagrożenie. Pułapka jest genialna
Aktualizacja: 2025-12-19T20:25:00+01:00
20:13
Oresznik już na Białorusi. To fascynujący straszak na Zachód
Aktualizacja: 2025-12-19T20:13:00+01:00
18:36
Produkcja min w Polsce dzieli nas. Bezpieczeństwo czy pola śmierci?
Aktualizacja: 2025-12-19T18:36:59+01:00
18:27
W Orange klienci będą dostawać gry za darmo. Od CD Projektu
Aktualizacja: 2025-12-19T18:27:54+01:00
18:16
Pociąg z Ukrainy wiózł nam 1500 ton śmieci. Celnicy wyczuli ściemę
Aktualizacja: 2025-12-19T18:16:45+01:00
17:50
Honor Magic V6 składa się gorzej dla Europejczyków. Nie mamy lekko
Aktualizacja: 2025-12-19T17:50:23+01:00
17:13
Czy mysz ma znaczenie? Swiftpoint ProPoint zmienił moją pracę
Aktualizacja: 2025-12-19T17:13:42+01:00
17:09
Dreame z pierwszym smartfonem. Jedzie posprzątać Androida
Aktualizacja: 2025-12-19T17:09:33+01:00
17:02
Dobry skutek drogiej pamięci. Twórcy gier znów zaczną się starać
Aktualizacja: 2025-12-19T17:02:36+01:00
16:49
Kandydat na zdjęcie roku. Złapaliśmy czołówkę dwóch protoplanet
Aktualizacja: 2025-12-19T16:49:24+01:00
16:42
Gemini ma świetną nowość. Tak wygodna edycja zdjęć to bajka
Aktualizacja: 2025-12-19T16:42:25+01:00
15:36
Przez ruskie drony Polacy biegli po gotówkę. Mamy wojnę w głowach
Aktualizacja: 2025-12-19T15:36:11+01:00
15:21
Taki jest iPhone składany w pół. Przyznaję, wygląda świetnie
Aktualizacja: 2025-12-19T15:21:00+01:00
15:04
Polska ma odpowiedź na najgroźniejsze drony. To ma być światowy hit
Aktualizacja: 2025-12-19T15:04:01+01:00
14:57
Jaki prezent dla kreatywnych? Myszka do pracy na Święta
Aktualizacja: 2025-12-19T14:57:27+01:00
13:20
Xiaomi pozamiatało. Tego robota będziesz chciał znaleźć po choinką
Aktualizacja: 2025-12-19T13:20:56+01:00
13:01
Niemcy tworzą armadę satelitów szpiegowskich. W sercu projektu polski geniusz
Aktualizacja: 2025-12-19T13:01:04+01:00
12:51
Szukasz prezentu na ostatnią chwilę? Te dojadą jeszcze przed Wigilią
Aktualizacja: 2025-12-19T12:51:47+01:00
12:28
Orange ze świetnymi prezentami. Odbieraj i nie marudź
Aktualizacja: 2025-12-19T12:28:03+01:00
11:32
Samsung Galaxy S26 z innym procesorem. To już potwierdzone
Aktualizacja: 2025-12-19T11:32:40+01:00
11:11
Kometa 3I/Atlas uchwycona przez sondę poszukującą życia. "Niezwykle cenny obraz"
Aktualizacja: 2025-12-19T11:11:58+01:00
10:50
Xiaomi ma dla ciebie pomysł na prezent. Te ceny nie utrzymają się długo
Aktualizacja: 2025-12-19T10:50:48+01:00
9:22
Uciekają do miasta... przed hałasem. "Nie da się żyć"
Aktualizacja: 2025-12-19T09:22:18+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA