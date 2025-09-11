REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Plastik jako paliwo, nie odpad? To stary pomysł, ale jest nowy przełom

Czy to koniec plastiku jako odpadu i początek jego drugiego życia jako paliwa? Naukowcy twierdzą, że tak.

Marcin Kusz
Paliwo z plastikowych śmieci? Naukowcy bliscy przełomu
REKLAMA

Naukowcy z Yale opracowali nową technologię przekształcania plastiku w biopaliwo bez konieczności użycia kosztownych katalizatorów. Choć do przemysłowej rewolucji jeszcze daleko, eksperyment daje sporą nadzieję.

REKLAMA

Pyroliza plastiku – stara idea z nowym potencjałem

Problem odpadów plastikowych przybiera skalę kryzysu cywilizacyjnego. Plastikowy worek na dnie Rowu Mariańskiego, mikroplastik w ludzkim mózgu to rzeczywistość. Szacuje się, że Ziemia produkuje ponad 400 mln ton plastiku rocznie, z czego tylko niewielki procent poddawany jest recyklingowi. Odpowiedzią na ten problem ma być nie tylko ograniczenie produkcji, ale także innowacyjne podejście do jego utylizacji i ponownego wykorzystania.

Tu pojawia się znana, ale dotąd nieefektywna technologia: pyroliza – proces rozkładu materiału pod wpływem bardzo wysokiej temperatury, bez obecności tlenu. Podczas podgrzewania plastiku do nawet 900°C, jego cząsteczki polimerów rozpadają się na związki węglowodorowe, które mogą posłużyć jako surowiec do produkcji paliw – od oleju napędowego po komponenty dla elektrowni.

Nowy reaktor z Yale to mniej kosztów i więcej paliwa

Jak czytamy na łamach Popular Mechanics, właśnie w tej dziedzinie przełomu dokonali naukowcy z Yale University. Ich nowy trójsekcyjny reaktor 3D zbudowany z włókien węglowych o różnych porowatościach pozwala uzyskać aż 66 proc. wydajności w przekształcaniu plastiku w biopaliwo – i to bez użycia katalizatorów. To ogromna różnica, bo klasyczne metody z ich udziałem osiągały średnio 60 proc., a każda próba ich zastąpienia kończyła się obniżeniem efektywności.

Brak katalizatora to nie tylko oszczędność kosztów, lecz także uproszczenie procesu technologicznego i zwiększenie jego stabilności. Jak podkreślają badacze, katalizatory są drogie, nietrwałe i z czasem się wypalają. W nowym podejściu zamiast nich zastosowano różnej wielkości pory (od 1 mm do 200 nanometrów), które stopniowo rozkładają materiał, prowadząc do maksymalnego odzysku węglowodorów.

Paliwowa bajka czy prawdziwa szansa?

Nie wszyscy jednak podzielają entuzjazm badaczy. Krytycy zwracają uwagę, że pyroliza nadal jest energochłonna, a zatem nie jest neutralna klimatycznie. Jeśli do przetworzenia plastiku trzeba spalić węgiel lub gaz, korzyści środowiskowe mogą zostać zniwelowane. Organizacje ekologiczne ostrzegają, że przemysł może traktować takie rozwiązania jako pretekst do dalszej produkcji plastiku, zamiast go ograniczać.

Zresztą sami naukowcy przyznają, że do komercjalizacji jeszcze długa droga. Obecnie największą barierą pozostaje właśnie wysoki koszt energii i potrzeba przeskalowania prototypu do rozmiarów przemysłowych. Tymczasem świat zalewa coraz większa fala plastiku.

Reaktor z Yale nie rozwiąże kryzysu, ale może zmienić sposób, w jaki o nim myślimy

Przełom z Yale nie oznacza, że świat właśnie otrzymał cudowny lek na pozbycie się wszystkich plastikowych śmieci. Jest to jednak ważny krok w kierunku inteligentniejszego gospodarowania odpadami. Jeśli nawet część z nich uda się zamienić w paliwo do pociągów, pieców czy turbin, zmniejszymy presję na tradycyjne złoża i damy odpadom drugie życie.

Przeczytaj także:

REKLAMA

W czasach, gdy UE szykuje się do wdrożenia kolejnych obostrzeń dotyczących plastiku, a w Polsce rusza system kaucyjny, takie innowacje mogą okazać się ważnym wsparciem systemowym. Jeśli technologia z Yale zostanie udoskonalona i zaadaptowana przemysłowo, może znaleźć zastosowanie np. w elektrociepłowniach, zakładach przetwarzania odpadów czy transporcie ciężkim. Szczególnie interesujące byłoby jej wdrożenie na terenach, gdzie brakuje infrastruktury do klasycznego recyklingu, np. w mniejszych miastach i gminach. Ale do tego jeszcze bardzo daleka droga.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
11.09.2025 06:11
Tagi: Katastrofa ekologicznaMikroplastiknaukowcypaliwoPlastik
Najnowsze
6:01
Znany fizyk kapitalnie tłumaczy, jak postrzegać czwarty wymiar
Aktualizacja: 2025-09-11T06:01:00+02:00
21:16
Polska kolej chwali się prędkością. W kilometrach, ale nie na godzinę
Aktualizacja: 2025-09-10T21:16:52+02:00
20:52
Apple ma pierwszy na świecie telefon kręcący takie wideo. Pełna dominacja
Aktualizacja: 2025-09-10T20:52:29+02:00
20:23
iPhone 17 kontra iPhone 16. Który "tani" smartfon Apple się opłaca?
Aktualizacja: 2025-09-10T20:23:42+02:00
20:07
iPhone 17 Pro ma sprytną funkcję ekranu, o której Apple nie mówi
Aktualizacja: 2025-09-10T20:07:08+02:00
19:44
Apple chce, abyś nosił iPhone'a na pasku ze śmieci. Za skromne 319 zł
Aktualizacja: 2025-09-10T19:44:36+02:00
19:16
iPhone 17 Pro? Nie warto. To sprzedawanie detali jako przełomów
Aktualizacja: 2025-09-10T19:16:46+02:00
18:56
PlayStation 6 już wygrywa z przyszłym Xboxem. W kwestii szacunku do graczy
Aktualizacja: 2025-09-10T18:56:58+02:00
18:07
iPhone 17 Pro w Europie ma gorszy akumulator. Powodem jest tacka
Aktualizacja: 2025-09-10T18:07:50+02:00
17:28
iPhone Air kontra Samsung Galaxy S25 Edge. Pojedynek cieniasów
Aktualizacja: 2025-09-10T17:28:13+02:00
17:12
iPhone 17 Pro - dlaczego po 5 latach łamię zasadę i kupuję na premierę
Aktualizacja: 2025-09-10T17:12:37+02:00
16:57
Białoruś: ostrzegaliśmy Polskę przed dronami
Aktualizacja: 2025-09-10T16:57:25+02:00
16:49
iPhone 17 z niezwykłym zabezpieczeniem. To kompletna nowość
Aktualizacja: 2025-09-10T16:49:07+02:00
16:43
Apple obniża cenę iPhone 16, dlatego telefon podrożał. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2025-09-10T16:43:32+02:00
16:26
Rosjanie: nie było żadnych dronów. Trolle podważają polskie komunikaty
Aktualizacja: 2025-09-10T16:26:34+02:00
16:04
Yale: "Myśl o wierceniu w drzwiach jest przerażająca". Ich nowy zamek ma to zmienić
Aktualizacja: 2025-09-10T16:04:45+02:00
15:49
Spotify wreszcie to zrobiło. Bezstratny dźwięk już dostępny, bez dopłat
Aktualizacja: 2025-09-10T15:49:41+02:00
14:55
Polska chce uruchomić Artykuł 4 NATO. Jest wniosek, takie są skutki
Aktualizacja: 2025-09-10T14:55:17+02:00
13:57
Nie musisz kupować nowych AirPods Pro 3. Najlepsza funkcja dostępna w poprzednim modelu
Aktualizacja: 2025-09-10T13:57:01+02:00
12:55
Apple Watch Ultra 3 kontra Ultra 2. Sprawdziłem na papierze, czy warto
Aktualizacja: 2025-09-10T12:55:57+02:00
12:43
Dezinformacja wchodzi do Polski łatwiej niż drony. Przeraziłem się, widząc efekty
Aktualizacja: 2025-09-10T12:43:19+02:00
11:09
Tak zestrzelono rosyjskie drony nad Polską. Jest nagranie
Aktualizacja: 2025-09-10T11:09:57+02:00
11:02
iPhone Air to smartfon, którego pragnę, ale to byłby związek bez przyszłości
Aktualizacja: 2025-09-10T11:02:29+02:00
10:19
iPhone Air może i ma płaskowyż zamiast wyspy aparatu, ale za to i tak się giba
Aktualizacja: 2025-09-10T10:19:39+02:00
10:04
Jakie tanie słuchawki bezprzewodowe kupić? Te od Huaweia brzmią jak rozsądny wybór
Aktualizacja: 2025-09-10T10:04:28+02:00
9:34
Takiej magii się nie spodziewałem. Piekarnik, który nawet amatora zamieni w szefa kuchni
Aktualizacja: 2025-09-10T09:34:18+02:00
8:56
iOS 26 oficjalnie - Apple potwierdził datę. Oto co się zmienia
Aktualizacja: 2025-09-10T08:56:57+02:00
8:01
Polska przestrzeń naruszona przez rosyjskie drony. Jest Alert RCB
Aktualizacja: 2025-09-10T08:01:29+02:00
7:45
Zakładam nowe słuchawki Apple’a i nic nie słyszę - bo o to chodzi
Aktualizacja: 2025-09-10T07:45:02+02:00
6:45
Wielki nieobecny pokazu Apple. Dwie litery palą Tima Cooka ze wstydu
Aktualizacja: 2025-09-10T06:45:00+02:00
6:34
Widzimy kolory tak samo? Naukowcy w końcu mają odpowiedź
Aktualizacja: 2025-09-10T06:34:00+02:00
6:23
iPhone 17, Air i Pro w pigułce - 10 rzeczy, które trzeba wiedzieć
Aktualizacja: 2025-09-10T06:23:00+02:00
6:12
Nowe fakty o przodkach Polaków. Nasze pochodzenie to nie mit
Aktualizacja: 2025-09-10T06:12:00+02:00
6:01
Znaleźli sposób na kolejki w PSZOK-u. Wizyta ze śmieciami jak u lekarza
Aktualizacja: 2025-09-10T06:01:00+02:00
21:38
iPhone 17 ze 120 Hz. Apple w końcu bez wstydu, to ważna zmiana
Aktualizacja: 2025-09-09T21:38:22+02:00
21:22
Polskie ceny Apple Watch 11, AirPods Pro 3 i Watch Ultra 3. Jest zaskakująco dobrze
Aktualizacja: 2025-09-09T21:22:16+02:00
21:07
Apple wyręczył Biały Dom i sam zrobił Trump Phone'a
Aktualizacja: 2025-09-09T21:07:40+02:00
20:59
iPhone 17 – mamy polskie ceny. Niby taniej, ale drożej
Aktualizacja: 2025-09-09T20:59:49+02:00
20:18
iPhone 17 Pro (Max) jest cudowny. Nowa wyspa aparatu i te kolory
Aktualizacja: 2025-09-09T20:18:45+02:00
20:05
iPhone Air oficjalnie. Może jest cienki, ale za to jest potworem
Aktualizacja: 2025-09-09T20:05:39+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA